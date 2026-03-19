أوربان: المجر لن تدعم أي قرار من الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا حتى ترفع الحظر النفطي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن المجر لن تدعم أي قرار تتخذه قمة الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا حتى تقوم بفتح خط أنابيب دروجبا النفطي. 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T09:16+0000
وقال أوربان للصحفيين قبل قمة الاتحاد الأوروربي: "نرغب في استلام نفطنا عبر أوكرانيا، وهو ما يعرقله الأوكرانيون حالياً".
https://sarabic.ae/20260318/المجر-تتهم-أوكرانيا-بنشر-معلومات-مضللة-والتدخل-في-الانتخابات-1111646459.html
وتابع مجيباً على سؤال حول ما إذا كانت المجر سترفع حق النقض (الفيتو) الخاص بها على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا: "لن أدعم أبداً أي قرارات تصب في مصلحة أوكرانيا طالما استمر حرمان المجريين من نفطنا".
أوقفت كييف ضخ الوقود عبر هذا الخط في أواخر يناير، مُعللة ذلك بتضرره. وردّت بودابست بوقف إمدادات الديزل، وفي 20 فبراير، عرقلت قرضًا من الاتحاد الأوروبي. دفع هذا فلاديمير زيلينسكي إلى تهديد أوربان بعقد اجتماع مع مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية.
