أوربان: المجر لن تدعم أي قرار من الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا حتى ترفع الحظر النفطي
أوربان: المجر لن تدعم أي قرار من الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا حتى ترفع الحظر النفطي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن المجر لن تدعم أي قرار تتخذه قمة الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا حتى تقوم بفتح خط أنابيب دروجبا النفطي. 19.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال أوربان للصحفيين قبل قمة الاتحاد الأوروربي: "نرغب في استلام نفطنا عبر أوكرانيا، وهو ما يعرقله الأوكرانيون حالياً".في 27 يناير/كانون الثاني، أوقفت أوكرانيا تدفق النفط إلى المجر وسلوفاكيا. وفي 23 فبراير/شباط، صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن المجر عرقلت الحزمة العشرين من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، بالإضافة إلى عرقلة القرض المقدم لكييف، بسبب إغلاق خط أنابيب دروجبا.وفي 5 مارس/آذار، قال أوربان إن المجر لن تتنازل لأوكرانيا بشأن حصار دروجبا، وستجبر الأوكرانيين على استئناف الضخ "بالقوة".أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا قد أعدا خطة لفرض حصار طاقة على المجر بهدف إجبارها على تغيير السلطة. وتتهم بودابست كييف بالتدخل في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, المجر
العالم, المجر

أوربان: المجر لن تدعم أي قرار من الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا حتى ترفع الحظر النفطي

09:16 GMT 19.03.2026
أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن المجر لن تدعم أي قرار تتخذه قمة الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا حتى تقوم بفتح خط أنابيب دروجبا النفطي.
وقال أوربان للصحفيين قبل قمة الاتحاد الأوروربي: "نرغب في استلام نفطنا عبر أوكرانيا، وهو ما يعرقله الأوكرانيون حالياً".

وتابع مجيباً على سؤال حول ما إذا كانت المجر سترفع حق النقض (الفيتو) الخاص بها على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا: "لن أدعم أبداً أي قرارات تصب في مصلحة أوكرانيا طالما استمر حرمان المجريين من نفطنا".

في 27 يناير/كانون الثاني، أوقفت أوكرانيا تدفق النفط إلى المجر وسلوفاكيا. وفي 23 فبراير/شباط، صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن المجر عرقلت الحزمة العشرين من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، بالإضافة إلى عرقلة القرض المقدم لكييف، بسبب إغلاق خط أنابيب دروجبا.
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
المجر تتهم أوكرانيا بنشر معلومات مضللة والتدخل في الانتخابات
أمس, 22:22 GMT
وفي 5 مارس/آذار، قال أوربان إن المجر لن تتنازل لأوكرانيا بشأن حصار دروجبا، وستجبر الأوكرانيين على استئناف الضخ "بالقوة".

أوقفت كييف ضخ الوقود عبر هذا الخط في أواخر يناير، مُعللة ذلك بتضرره. وردّت بودابست بوقف إمدادات الديزل، وفي 20 فبراير، عرقلت قرضًا من الاتحاد الأوروبي. دفع هذا فلاديمير زيلينسكي إلى تهديد أوربان بعقد اجتماع مع مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية.

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا قد أعدا خطة لفرض حصار طاقة على المجر بهدف إجبارها على تغيير السلطة. وتتهم بودابست كييف بالتدخل في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان.
أوربان: لن تسمح المجر بحرمانها من إمدادات الطاقة المربحة من روسيا
أوربان: المجر ترى ضرورة بناء نظام جديد للأمن والتجارة والطاقة في أوروبا بمشاركة روسيا
