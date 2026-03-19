أوربان: المجر لن تدعم أي قرار من الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا حتى ترفع الحظر النفطي

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن المجر لن تدعم أي قرار تتخذه قمة الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا حتى تقوم بفتح خط أنابيب دروجبا النفطي. 19.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-19T09:16+0000

وقال أوربان للصحفيين قبل قمة الاتحاد الأوروربي: "نرغب في استلام نفطنا عبر أوكرانيا، وهو ما يعرقله الأوكرانيون حالياً".في 27 يناير/كانون الثاني، أوقفت أوكرانيا تدفق النفط إلى المجر وسلوفاكيا. وفي 23 فبراير/شباط، صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن المجر عرقلت الحزمة العشرين من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، بالإضافة إلى عرقلة القرض المقدم لكييف، بسبب إغلاق خط أنابيب دروجبا.وفي 5 مارس/آذار، قال أوربان إن المجر لن تتنازل لأوكرانيا بشأن حصار دروجبا، وستجبر الأوكرانيين على استئناف الضخ "بالقوة".أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا قد أعدا خطة لفرض حصار طاقة على المجر بهدف إجبارها على تغيير السلطة. وتتهم بودابست كييف بالتدخل في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان.أوربان: لن تسمح المجر بحرمانها من إمدادات الطاقة المربحة من روسياأوربان: المجر ترى ضرورة بناء نظام جديد للأمن والتجارة والطاقة في أوروبا بمشاركة روسيا

https://sarabic.ae/20260318/المجر-تتهم-أوكرانيا-بنشر-معلومات-مضللة-والتدخل-في-الانتخابات-1111646459.html

