أوربان: المجر ترى ضرورة بناء نظام جديد للأمن والتجارة والطاقة في أوروبا بمشاركة روسيا
صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترى ضرورة بناء نظام جديد للأمن والتجارة والطاقة في أوروبا بمشاركة روسيا. 18.03.2026, سبوتنيك عربي
أوربان: المجر ترى ضرورة بناء نظام جديد للأمن والتجارة والطاقة في أوروبا بمشاركة روسيا

صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترى ضرورة بناء نظام جديد للأمن والتجارة والطاقة في أوروبا بمشاركة روسيا.
وقال أوربان خلال إحاطة صحفية: "نؤمن بضرورة عدم استبعاد روسيا من النظام الأمني ​​الأوروبي، أو نظام الطاقة الأوروبي، أو النظام التجاري الأوروبي، لذا، فإن الوضع الراهن سيئ، ونرغب في تصحيحه في أسرع وقت ممكن، وعليه، لا نرى أي سبب يمنعنا من إنشاء نظام أمني جديد لأوروبا بمشاركة روسيا".

وأضاف أن العملية العسكرية الروسية كانت ردا على رغبة أوروبا في ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، موضحا: "أوضح الروس منذ البداية أن أي تحرك من جانب "الناتو" نحو حدود روسيا، بقبول أوكرانيا كعضو سيكون ذريعة... لقد تجاهلنا موقف روسيا. لقد غيّرنا، في جوهر الأمر، النظام الأمني ​​الأوروبي دون التنسيق مع روسيا، وهكذا كان ردهم... هذا ما أفهمه".

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
أوربان: المجر لا تصدق الخرافات حول خط أنابيب "دروجبا"
أمس, 19:54 GMT
وكان صرح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، يوم أمس الثلاثاء، بأن أوروبا تقترب من مرحلة تستدعي "فتح قنوات حوار سياسي مع روسيا".
وقال ستوب: "أعتقد أننا نقترب من مرحلة تستدعي فتح قنوات حوار سياسي مع روسيا".
وتابع: "يجب أن يتم ذلك بتنسيق دقيق من قبل الحلفاء والأصدقاء الأوروبيين، لا بشكل فردي، كما هو الحال مع رئيس وزراء سلوفاكيا (روبرت) فيكو أو رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، يجب أن يكون نهجا موحدا حقا".
