أوربان: المجر لا تصدق الخرافات حول خط أنابيب "دروجبا"
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، أن خط أنابيب "دروجبا" النفطي قد تعطل 22 مرة، والمجر لا تصدق مزاعم أوكرانيا بأنه لا يمكن إصلاحه بسرعة... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال: "الوضع واضح. هناك نفط، وهناك أموال، لقد تعطل هذا الخط 22 مرة. وتم إصلاحه في كل مرة. والآن، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات (المجرية)، ولسبب ما، لم يتم إصلاحه للمرة الثالثة والعشرين. لذلك، لا نصدق هذه الخرافات". وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط. وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.
https://sarabic.ae/20260315/سيارتو-أوكرانيا-لن-تنضم-للاتحاد-الأوروبي-طالما-أوربان-رئيس-للوزراء-1111521021.html
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، أن خط أنابيب "دروجبا" النفطي قد تعطل 22 مرة، والمجر لا تصدق مزاعم أوكرانيا بأنه لا يمكن إصلاحه بسرعة للمرة الثالثة والعشرين.
وقال: "الوضع واضح. هناك نفط، وهناك أموال، لقد تعطل هذا الخط 22 مرة. وتم إصلاحه في كل مرة. والآن، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات (المجرية)، ولسبب ما، لم يتم إصلاحه للمرة الثالثة والعشرين. لذلك، لا نصدق هذه الخرافات".
وتابع: "لا يمكن لأوكرانيا أن تعتمد على دعم المجر في أي قرار، لا هنا، ولا في بروكسل. حتى يمنحونا ما نستحقه".
وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي
، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.
وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 22 أغسطس الماضي، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة، بسبب الهجوم الأوكراني.
وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.