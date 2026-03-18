https://sarabic.ae/20260318/المجر-تتهم-أوكرانيا-بنشر-معلومات-مضللة-والتدخل-في-الانتخابات-1111646459.html

المجر تتهم أوكرانيا بنشر معلومات مضللة والتدخل في الانتخابات

سبوتنيك عربي

اتهم وزير الخارجية والتجارة الخارجية في المجر، بيتر سيارتو، الخميس، وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيغا بنشر معلومات مضللة حول مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات...

المجر

أخبار المجر

أخبار أوكرانيا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107977340_0:0:2925:1646_1920x0_80_0_0_d12962fa8ebe1fa2f8ab88b9ceb02b20.jpg

وقال سيارتو، في رسالة فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إن أوكرانيا "أثبتت مرة أخرى أنه لا توجد وسيلة قد تتردد في استخدامها للتأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية في هنغاريا".وأضاف: "إنهم يستخدمون جميع الوسائل لضمان فوز حزب (تيسا) المعارض في الانتخابات: بدأوا بحصار نفطي، ثم واصلوا بمحاولة فرض حصار طاقي شامل، تلا ذلك تهديدات بالقتل لرئيس الوزراء، وكذلك تهديدات لأطفاله وأحفاده القاصرين، والآن بدأ وزير الخارجية حملة وقحة من التضليل، بل وأكثر من ذلك باستخدام إخوتنا المجريين في زاكارباتيا".وشدد سيارتو قائلًا: "حان الوقت لإفهام الأوكرانيين أن هذا يكفي، توقفوا عن التدخل في الانتخابات البرلمانية الهنغارية، وتوقفوا عن إهانة المجريين في هنغاريا وزاكارباتيا!".وأوقفت أوكرانيا في 27 يناير/كانون الثاني مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، الذي يمر عبر أراضيها باتجاه سلوفاكيا والمجر، بدعوى تضرر الخط.في المقابل، أوقفت المجر إمدادات الديزل إلى أوكرانيا، ثم منعت كييف من الحصول على قرض بقيمة 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حزمة العقوبات العشرين، إلى حين استئناف مرور النفط الروسي. جاء هذا الإجراء ردا على ابتزاز نظام كييف، الذي يرفض، لأسباب سياسية، استئناف مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

