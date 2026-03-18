المجر تتهم أوكرانيا بنشر معلومات مضللة والتدخل في الانتخابات
المجر تتهم أوكرانيا بنشر معلومات مضللة والتدخل في الانتخابات
سبوتنيك عربي
اتهم وزير الخارجية والتجارة الخارجية في المجر، بيتر سيارتو، الخميس، وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيغا بنشر معلومات مضللة حول مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
22:22 GMT 18.03.2026
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
 وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
اتهم وزير الخارجية والتجارة الخارجية في المجر، بيتر سيارتو، الخميس، وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيغا بنشر معلومات مضللة حول مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات البرلمانية لصالح فيكتور أوربان، باستخدام المجريين في منطقة زاكارباتيا، مشيرًا إلى أن كييف لا تتوقف عند أي وسيلة من أجل إيصال المعارضة الهنغارية إلى السلطة.
وقال سيارتو، في رسالة فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إن أوكرانيا "أثبتت مرة أخرى أنه لا توجد وسيلة قد تتردد في استخدامها للتأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية في هنغاريا".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
أوربان: لن تسمح المجر بحرمانها من إمدادات الطاقة المربحة من روسيا
19:33 GMT
وأضاف: "إنهم يستخدمون جميع الوسائل لضمان فوز حزب (تيسا) المعارض في الانتخابات: بدأوا بحصار نفطي، ثم واصلوا بمحاولة فرض حصار طاقي شامل، تلا ذلك تهديدات بالقتل لرئيس الوزراء، وكذلك تهديدات لأطفاله وأحفاده القاصرين، والآن بدأ وزير الخارجية حملة وقحة من التضليل، بل وأكثر من ذلك باستخدام إخوتنا المجريين في زاكارباتيا".
وأشار إلى أن حقوق المجريين في زاكارباتيا تتعرض لانتهاكات مستمرة في أوكرانيا منذ عام 2015، ويتم الآن جرّهم إلى "حملة قذرة من الأكاذيب".
وشدد سيارتو قائلًا: "حان الوقت لإفهام الأوكرانيين أن هذا يكفي، توقفوا عن التدخل في الانتخابات البرلمانية الهنغارية، وتوقفوا عن إهانة المجريين في هنغاريا وزاكارباتيا!".
وأوقفت أوكرانيا في 27 يناير/كانون الثاني مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، الذي يمر عبر أراضيها باتجاه سلوفاكيا والمجر، بدعوى تضرر الخط.
في المقابل، أوقفت المجر إمدادات الديزل إلى أوكرانيا، ثم منعت كييف من الحصول على قرض بقيمة 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حزمة العقوبات العشرين، إلى حين استئناف مرور النفط الروسي. جاء هذا الإجراء ردا على ابتزاز نظام كييف، الذي يرفض، لأسباب سياسية، استئناف مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.
