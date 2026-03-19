المدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب الأمريكي: إسرائيل خرجت عن السيطرة

اعتبر المدير السابق للمركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب، جو كينت، اليوم الخميس، أن إسرائيل خرجت عن السيطرة وتشن الحرب ضد إيران بمفردها، وأن الرئيس الأمريكي...

وقال في مقابلة مع تاكر كارلسون: "أول ما يجب أن يفعله الرئيس ترامب هو حل المشكلة الرئيسية. المشكلة الرئيسية تكمن في أن الإسرائيليين خرجوا عن السيطرة ويشنون كل هذه الحرب".وأضاف كينت أن الولايات المتحدة ستستمر في حماية إسرائيل والتأكد من عدم استهدافها بالصواريخ الباليستية، لكن يجب وقف أي عمليات هجومية من جانبها.وأوضح: "ويجب عليه (ترامب) أن يتصرف بحزم شديد، وربما مع فريق جديد من الدبلوماسيين، ليذهب إلى الإسرائيليين ويقول: 'كفى... لأن هذه حربنا. نحن من ندفع ثمنها. نحن من نسفك دماءنا من أجلها. هذه ليست حربكم. إذا قررتم الاستمرار في هذه العمليات الهجومية، فنحن ننسحب'".كما اعتبر كينت أن التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران أمر خطير، نظرًا لاختلاف أهداف الطرفين ومعاييرهما في إدارة الحرب بشكل جوهري.وأضاف في المقابلة: "هذا أمر شديد الخطورة بالنسبة لنا – أن نكون في شراكة مع دولة لديها أهداف ومعايير مختلفة للسلوك على ساحة المعركة في جوانب عديدة".وأشار كينت إلى أن الأهداف التكتيكية الأمريكية واضحة وتقتصر على الأهداف العسكرية مثل الصواريخ، البرنامج النووي، والأسطول، بينما يركز الإسرائيليون على "أهداف أوسع بكثير تتجاوز الأهداف العسكرية".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

