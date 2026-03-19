تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
بث مباشر
المدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب الأمريكي: إسرائيل خرجت عن السيطرة
المدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب الأمريكي: إسرائيل خرجت عن السيطرة
اعتبر المدير السابق للمركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب، جو كينت، اليوم الخميس، أن إسرائيل خرجت عن السيطرة وتشن الحرب ضد إيران بمفردها، وأن الرئيس الأمريكي... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال في مقابلة مع تاكر كارلسون: "أول ما يجب أن يفعله الرئيس ترامب هو حل المشكلة الرئيسية. المشكلة الرئيسية تكمن في أن الإسرائيليين خرجوا عن السيطرة ويشنون كل هذه الحرب".وأضاف كينت أن الولايات المتحدة ستستمر في حماية إسرائيل والتأكد من عدم استهدافها بالصواريخ الباليستية، لكن يجب وقف أي عمليات هجومية من جانبها.وأوضح: "ويجب عليه (ترامب) أن يتصرف بحزم شديد، وربما مع فريق جديد من الدبلوماسيين، ليذهب إلى الإسرائيليين ويقول: 'كفى... لأن هذه حربنا. نحن من ندفع ثمنها. نحن من نسفك دماءنا من أجلها. هذه ليست حربكم. إذا قررتم الاستمرار في هذه العمليات الهجومية، فنحن ننسحب'".كما اعتبر كينت أن التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران أمر خطير، نظرًا لاختلاف أهداف الطرفين ومعاييرهما في إدارة الحرب بشكل جوهري.وأضاف في المقابلة: "هذا أمر شديد الخطورة بالنسبة لنا – أن نكون في شراكة مع دولة لديها أهداف ومعايير مختلفة للسلوك على ساحة المعركة في جوانب عديدة".وأشار كينت إلى أن الأهداف التكتيكية الأمريكية واضحة وتقتصر على الأهداف العسكرية مثل الصواريخ، البرنامج النووي، والأسطول، بينما يركز الإسرائيليون على "أهداف أوسع بكثير تتجاوز الأهداف العسكرية".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
المدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب الأمريكي: إسرائيل خرجت عن السيطرة

04:58 GMT 19.03.2026 (تم التحديث: 05:24 GMT 19.03.2026)
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
اعتبر المدير السابق للمركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب، جو كينت، اليوم الخميس، أن إسرائيل خرجت عن السيطرة وتشن الحرب ضد إيران بمفردها، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يعالج هذه المشكلة أولاً وقبل كل شيء.
وقال في مقابلة مع تاكر كارلسون: "أول ما يجب أن يفعله الرئيس ترامب هو حل المشكلة الرئيسية. المشكلة الرئيسية تكمن في أن الإسرائيليين خرجوا عن السيطرة ويشنون كل هذه الحرب".
وأضاف كينت أن الولايات المتحدة ستستمر في حماية إسرائيل والتأكد من عدم استهدافها بالصواريخ الباليستية، لكن يجب وقف أي عمليات هجومية من جانبها.
وأوضح: "ويجب عليه (ترامب) أن يتصرف بحزم شديد، وربما مع فريق جديد من الدبلوماسيين، ليذهب إلى الإسرائيليين ويقول: 'كفى... لأن هذه حربنا. نحن من ندفع ثمنها. نحن من نسفك دماءنا من أجلها. هذه ليست حربكم. إذا قررتم الاستمرار في هذه العمليات الهجومية، فنحن ننسحب'".
كما اعتبر كينت أن التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران أمر خطير، نظرًا لاختلاف أهداف الطرفين ومعاييرهما في إدارة الحرب بشكل جوهري.
وأضاف في المقابلة: "هذا أمر شديد الخطورة بالنسبة لنا – أن نكون في شراكة مع دولة لديها أهداف ومعايير مختلفة للسلوك على ساحة المعركة في جوانب عديدة".
وأشار كينت إلى أن الأهداف التكتيكية الأمريكية واضحة وتقتصر على الأهداف العسكرية مثل الصواريخ، البرنامج النووي، والأسطول، بينما يركز الإسرائيليون على "أهداف أوسع بكثير تتجاوز الأهداف العسكرية".
وكان كينت قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع عن استقالته من منصبه بسبب معارضته للعملية الأمريكية ضد إيران. واعتبر أن واشنطن تم جرها إلى هذا الصراع نتيجة معلومات مضللة، ووصف تأثير إسرائيل على السياسة الأمريكية بأنه "خدمة عكسية"، حيث أن بياناتهم لا تتوافق مع الواقع.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
