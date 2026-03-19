تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
https://sarabic.ae/20260319/دميترييف-تسونامي-أسعار-النفط-والغاز-على-وشك-إفقار-الاتحاد-الأوروبي---1111664463.html
دميترييف: "تسونامي" أسعار النفط والغاز على وشك إفقار الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
صرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستمثار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الخميس، أن... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
كيريل دميترييف
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107897694_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1c6d87fc388d6532f379bfcddfc947c4.jpg
وقال دميترييف عبر منصة "إكس": "تسونامي" أسعار النفط والغاز في أوروبا على وشك إفقارها، ويكمن سبب هذا الوضع في إستراتيجية غبية عنيدة من قبل دعاة الـ"روسوفوبيا" (رهاب روسيا)، وبينهم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كيا كلاس، ورفضن موارد الطاقة الروسية الموثوقة والمربحة اقتصاديا".وفي وقت سابق، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 30% عند افتتاح التداول، متجاوزة 850 دولارا لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 10 يناير/كانون الثاني من عام 2023. وارتفعت أسعار النفط من طراز "برينت" بنسبة 10%، وارتفعت بنسبة 62% منذ بداية مارس/ آذار الجاري.وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50%، تصل إلى 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
دميترييف: "تسونامي" أسعار النفط والغاز على وشك إفقار الاتحاد الأوروبي

صرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستمثار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الخميس، أن "تسونامي" أسعار النفط والغاز على وشك إفقار الاتحاد الأوروبي.
وقال دميترييف عبر منصة "إكس": "تسونامي" أسعار النفط والغاز في أوروبا على وشك إفقارها، ويكمن سبب هذا الوضع في إستراتيجية غبية عنيدة من قبل دعاة الـ"روسوفوبيا" (رهاب روسيا)، وبينهم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كيا كلاس، ورفضن موارد الطاقة الروسية الموثوقة والمربحة اقتصاديا".

وتابع: "قد تنبأت في منشوراتي أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ألم يحن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوب الآن؟"

وفي وقت سابق، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 30% عند افتتاح التداول، متجاوزة 850 دولارا لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 10 يناير/كانون الثاني من عام 2023. وارتفعت أسعار النفط من طراز "برينت" بنسبة 10%، وارتفعت بنسبة 62% منذ بداية مارس/ آذار الجاري.
شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
غازبروم: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا يجعل تخزينه في المرافق تحت الأرض خلال الصيف غير مربح
أمس, 17:49 GMT
وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50%، تصل إلى 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
