غازبروم: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا يجعل تخزينه في المرافق تحت الأرض خلال الصيف غير مربح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260318/غازبروم-ارتفاع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-يجعل-تخزينه-في-المرافق-تحت-الأرض-خلال-الصيف-غير-مربح--1111634944.html
غازبروم: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا يجعل تخزينه في المرافق تحت الأرض خلال الصيف غير مربح
سبوتنيك عربي
أفادت شركة "غازبروم" الروسية للطاقة، اليوم الأربعاء، بأن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا يجعل عمليات ضخ الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض الأوروبية غير مربح خلال... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
شركة غازبروم
روسيا
العالم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101481/04/1014810465_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_d494758d80c48390769aa99fba497e96.jpg
وقالت الشركة : "وصل السعر اليوم في المركز الهولندي للتسليم "قبل يوم" إلى 665.97 دولاراً لكل ألف متر مكعب من الغاز. ونشير أيضاً إلى أنه في شهر اذار/مارس، كانت أسعار الغاز في مركز التسليم لمعايير "الصيف المقبل" أعلى من أسعار معايير "الشتاء المقبل" هذا الوضع يجعل عمليات ضخ الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض الأوروبية غير مربح خلال الصيف".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101481/04/1014810465_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_93899dba95376b9f7e457863ba594877.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
17:49 GMT 18.03.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الانتقال إلى بنك الصورشركة "غازبروم"
شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت شركة "غازبروم" الروسية للطاقة، اليوم الأربعاء، بأن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا يجعل عمليات ضخ الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض الأوروبية غير مربح خلال الصيف.
وقالت الشركة : "وصل السعر اليوم في المركز الهولندي للتسليم "قبل يوم" إلى 665.97 دولاراً لكل ألف متر مكعب من الغاز. ونشير أيضاً إلى أنه في شهر اذار/مارس، كانت أسعار الغاز في مركز التسليم لمعايير "الصيف المقبل" أعلى من أسعار معايير "الشتاء المقبل" هذا الوضع يجعل عمليات ضخ الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض الأوروبية غير مربح خلال الصيف".
وذكرت "غازبروم" نقلاً عن بيانات وكالة "بنية الغاز التحتية في أوروبا"، أن مستوى احتياطيات الغاز في منشآت التخزين الجوفية الأوروبية مستمر في الانخفاض، حيث بلغ 28.9% بحلول 16 اذار/مارس. وفي الوقت نفسه، تستمر أسعار الغاز للمستهلكين الأوروبيين في الارتفاع.
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
نوفاك: العالم يشهد أكبر أزمة طاقة منذ 40 عاما
17:27 GMT
وكان كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أفاد أمس الثلاثاء، بأن "الزيادة المتوقعة في أسعار الغاز في أوروبا مدمرة".
وكتب دميترييف على وسائل التواصل الاجتماعي: "يشير تقرير بنك "HSBC" إلى أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا سترتفع بنسبة تصل إلى 40% عما كان متوقعًا سابقًا في عام 2026" .
وأضاف: "نتوقع أن تكون الأسعار أعلى بنسبة 100% على الأقل مما كان متوقعًا سابقًا، حيث ستحتاج أوروبا إلى وقت قبل أن تبدأ حتمًا في طلب كميات إضافية من الغاز الروسي".
كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
دميترييف: الارتفاع المتوقع بأسعار الغاز في أوروبا مدمر
أمس, 08:13 GMT
وكان أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في وقت سابق، أنه من دون كميات كبيرة من النفط الروسي، يستحيل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وقال بيسكوف للصحفيين: "دون كميات كبيرة من النفط الروسي، فإن استقرار السوق مستحيل".

وأضاف، مجيبًا عن سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لتخفيف القيود المفروضة على موارد الطاقة الروسية وما إذا كان من المتوقع تخفيف المزيد من العقوبات المفروضة على موارد الطاقة الروسية: "في هذه الحالة، نرى تحركًا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة. وفي هذا الصدد، تتطابق مصالحنا".

وتابع: "نعتقد حقا أن الوضع محفوف بأزمة متزايدة في قطاع الطاقة على مستوى العالم. وبالطبع، ستسهم مثل هذه الإجراءات في استقرار هذا السوق إلى حد ما".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала