غازبروم: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا يجعل تخزينه في المرافق تحت الأرض خلال الصيف غير مربح

سبوتنيك عربي

أفادت شركة "غازبروم" الروسية للطاقة، اليوم الأربعاء، بأن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا يجعل عمليات ضخ الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض الأوروبية غير مربح خلال... 18.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-18T17:49+0000

وقالت الشركة : "وصل السعر اليوم في المركز الهولندي للتسليم "قبل يوم" إلى 665.97 دولاراً لكل ألف متر مكعب من الغاز. ونشير أيضاً إلى أنه في شهر اذار/مارس، كانت أسعار الغاز في مركز التسليم لمعايير "الصيف المقبل" أعلى من أسعار معايير "الشتاء المقبل" هذا الوضع يجعل عمليات ضخ الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض الأوروبية غير مربح خلال الصيف". وكان كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أفاد أمس الثلاثاء، بأن "الزيادة المتوقعة في أسعار الغاز في أوروبا مدمرة". وأضاف: "نتوقع أن تكون الأسعار أعلى بنسبة 100% على الأقل مما كان متوقعًا سابقًا، حيث ستحتاج أوروبا إلى وقت قبل أن تبدأ حتمًا في طلب كميات إضافية من الغاز الروسي".وكان أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في وقت سابق، أنه من دون كميات كبيرة من النفط الروسي، يستحيل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وقال بيسكوف للصحفيين: "دون كميات كبيرة من النفط الروسي، فإن استقرار السوق مستحيل".وتابع: "نعتقد حقا أن الوضع محفوف بأزمة متزايدة في قطاع الطاقة على مستوى العالم. وبالطبع، ستسهم مثل هذه الإجراءات في استقرار هذا السوق إلى حد ما".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

