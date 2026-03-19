ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى منذ 2023

سبوتنيك عربي

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة "30%" عند افتتاح التداول اليوم الخميس، متجاوزة 850 دولارا لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 10 يناير/كانون الثاني من عام... 19.03.2026, سبوتنيك عربي

افتتحت العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان على مؤشر "TTF" (أكبر مركز تداول في أوروبا، ويقع في هولندا) عند الساعة 10:00 بتوقيت موسكو عند 853.70 دولار (بارتفاع 31%). وفي الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، بلغ السعر 826.20 دولار (بارتفاع 26.8%). وتستند ديناميكيات الأسعار إلى سعر التسوية في اليوم السابق البالغ 651.50 دولار لكل ألف متر مكعب.وصرح دميترييف مخاطبا الأوروبيين عبر منصة "إكس": "عندما ترون زيادة فواتير الطاقة تذكروا أن أورسولا وكايا سعيدتين".وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50%، تصل إلى 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.أمير قطر يؤكد أن استهداف منشآت الطاقة والمياه تهديد للاستقرارإيران تنتقد صمت ماكرون تجاه الهجمات الإسرائيلية الأمريكية وتصف موقفه بـ"المؤسف"

