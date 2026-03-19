https://sarabic.ae/20260319/ارتفاع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-أعلى-مستوى-منذ-2023-1111656696.html
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى منذ 2023
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى منذ 2023
سبوتنيك عربي
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة "30%" عند افتتاح التداول اليوم الخميس، متجاوزة 850 دولارا لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 10 يناير/كانون الثاني من عام... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T07:51+0000
2026-03-19T07:51+0000
2026-03-19T07:51+0000
افتتحت العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان على مؤشر "TTF" (أكبر مركز تداول في أوروبا، ويقع في هولندا) عند الساعة 10:00 بتوقيت موسكو عند 853.70 دولار (بارتفاع 31%). وفي الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، بلغ السعر 826.20 دولار (بارتفاع 26.8%). وتستند ديناميكيات الأسعار إلى سعر التسوية في اليوم السابق البالغ 651.50 دولار لكل ألف متر مكعب.وصرح دميترييف مخاطبا الأوروبيين عبر منصة "إكس": "عندما ترون زيادة فواتير الطاقة تذكروا أن أورسولا وكايا سعيدتين".وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50%، تصل إلى 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى منذ 2023
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة "30%" عند افتتاح التداول اليوم الخميس، متجاوزة 850 دولارا لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 10 يناير/كانون الثاني من عام 2023 .
افتتحت العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان على مؤشر "TTF" (أكبر مركز تداول في أوروبا، ويقع في هولندا) عند الساعة 10:00 بتوقيت موسكو عند 853.70 دولار (بارتفاع 31%). وفي الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، بلغ السعر 826.20 دولار (بارتفاع 26.8%). وتستند ديناميكيات الأسعار إلى سعر التسوية في اليوم السابق البالغ 651.50 دولار لكل ألف متر مكعب.
وكان دعا رئيس صندوق الاستمثار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستمثار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، في وقت سابق، الأوروبيين إلى تذكر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، عندما يرون زيادة فواتير الغاز لديهم.
وصرح دميترييف مخاطبا الأوروبيين عبر منصة "إكس
": "عندما ترون زيادة فواتير الطاقة تذكروا أن أورسولا وكايا سعيدتين".
وأضاف أن قرارات فون دير لاين وكلاس "الغبية" ستؤدي إلى عواقب وخيمة للأوروبيين، الذين سيواجهون ارتفاع أسعار الطاقة في ظل تدهور الحالة الاقتصادية في أوروبا.
وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50%، تصل إلى 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.