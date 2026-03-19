أطرف الصور لهذا الأسبوع

زائر يجرب الاستلقاء داخل نعش في مهرجان الموت في نونثابوري، تايلاند.
زائر يجرب الاستلقاء داخل نعش في مهرجان الموت في نونثابوري، تايلاند.
مسافرون عائدون إلى ديارهم، يتنافسون للصعود إلى القطار في محطة كمالابور للسكك الحديدية، في بنغلاديش.
مسافرون عائدون إلى ديارهم، يتنافسون للصعود إلى القطار في محطة كمالابور للسكك الحديدية، في بنغلاديش.
رجل يحمل ساقًا مشعرة بشكل مصطنع، في إشارة إلى فيلم "العميل السري"، بينما يتجمع الناس لمشاهدة البث المباشر لحفل توزيع جوائز الأوسكار في سينما "ساو لويز" في البرازيل.
رجل يحمل ساقًا مشعرة بشكل مصطنع، في إشارة إلى فيلم "العميل السري"، بينما يتجمع الناس لمشاهدة البث المباشر لحفل توزيع جوائز الأوسكار في سينما "ساو لويز" في البرازيل.
رجل يمعن في صورتين معلقتان على الحائط، لاثنين من اليعاسيب الصغيرة خلال افتتاح المعرض الجديد "عوالم الغابات" في المعلم الصناعي "غازوميتر"، في ألمانيا.
رجل يمعن في صورتين معلقتان على الحائط، لاثنين من اليعاسيب الصغيرة خلال افتتاح المعرض الجديد "عوالم الغابات" في المعلم الصناعي "غازوميتر"، في ألمانيا.
سيدة ترتدي زي أهسوكا تانو من سلسلة أفلام "حرب النجوم"، وبجانبها رجل يرتدي زي الكونت دوكو، يستقلان القطار المتجه إلى معرض "كوميك-كون براغ 2026"، في التشيك.
سيدة ترتدي زي أهسوكا تانو من سلسلة أفلام "حرب النجوم"، وبجانبها رجل يرتدي زي الكونت دوكو، يستقلان القطار المتجه إلى معرض "كوميك-كون براغ 2026"، في التشيك.
الملك البريطاني تشارلز الثالث يلتقي بأطفال يقفون خلف ساتر معدني، أثناء مغادرته استوديوهات أفيفا في مانشستر.
الملك البريطاني تشارلز الثالث يلتقي بأطفال يقفون خلف ساتر معدني، أثناء مغادرته استوديوهات أفيفا في مانشستر.
كلبان يحيطان بالممثل آرام فارديفانيان، ويلعقان خده خلال رحلة قام بها إلى التايغا كجزء من مهرجان "روح النار" الدولي الرابع والعشرين للأفلام الروائية الأولى في مانسيسك.
كلبان يحيطان بالممثل آرام فارديفانيان، ويلعقان خده خلال رحلة قام بها إلى التايغا كجزء من مهرجان "روح النار" الدولي الرابع والعشرين للأفلام الروائية الأولى في مانسيسك.
شبل النمر السومطري يعض ذيل أمه، في حظيرتهما داخل حديقة حيوانات في العاصمة الألمانية برلين.
شبل النمر السومطري يعض ذيل أمه، في حظيرتهما داخل حديقة حيوانات في العاصمة الألمانية برلين.
خلال استعداد عارضات الأزياء في كواليس أسبوع الموضة السادس في موسكو.
خلال استعداد عارضات الأزياء في كواليس أسبوع الموضة السادس في موسكو.