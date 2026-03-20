استدعاء السفير الإسرائيلي إلى الخارجية الروسية على خلفية الهجوم على صحفيي قناة "آر تي"
وصل السفير الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية بعد استدعائه على خلفية الهجوم الإسرائيلي على صحفيي قناة "آر تي" في لبنان. 20.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "تم استدعاء السفير الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بالهجوم على طاقم قناة "آر تي" في لبنان".أصيب مراسل قناة "آر تي" الروسية، ستيف سويني، ومصوره، يوم الخميس، في هجوم إسرائيلي استهدف جنوبي لبنان، وهما يتلقيان العلاج في المستشفى، بحسب ما أفادت القناة.وجاء في بيان نشر على قناة "آر تي" الروسية على تطبيق تلغرام: "أُصيب مراسل "آر تي"، ستيف سويني، ومصوره بجروح في هجوم إسرائيلي جنوب لبنان".وفي حادثة مشابهة في بداية العام الحالي، أفادت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، يوم 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، بتعرض مراسل وكالة "سبوتنيك بالعربية"، عبد القادر الباي، لخطر الإصابة جراء القصف (الإسرائيلي) في لبنان، إلا أنه لم تتضرر سوى سيارته.الكرملين: العالم بأسره يشعر بعواقب الوضع المحيط بإيران
