المستشار الألماني: ترامب لا يبدي موقفًا إيجابيا تجاهي والخلافات عميقة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
2026-03-20T23:15+0000
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يبدي موقفًا إيجابيًا تجاهه، مشيرًا إلى وجود خلافات عميقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال ميرتس خلال فعالية انتخابية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ولاية راينلاند-بفالتس، في كلمة بثها موقع الحزب: "في الوقت الحالي، لا يبدو أنه (ترامب) يميل إليّ بشكل إيجابي".
وأضاف أن هذا الأمر أصبح واضحًا منذ ما وصفه بـ"توبيخ" فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، ولاحقًا بعد خطاب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس خلال مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2025، حيث اتضح مدى عمق الخلافات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ورغم هذه الخلافات، أعرب ميرتس عن عزمه مواصلة العمل من أجل الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، مؤكدًا: "لا أريد التخلي عن هذه الشراكة عبر الأطلسي".