بزشكيان: دول الجوار صديقة ومستعدون لحل المشاكل
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، أن إيران لم تسع يوما لتصنيع السلاح النووي، مشيرًا إلى أن دول الجوار صديقة لإيران، وأنها مستعدة لحل المشاكل... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، أن إيران لم تسع يوما لتصنيع السلاح النووي، مشيرًا إلى أن دول الجوار صديقة لإيران، وأنها مستعدة لحل المشاكل التي حدثت.
وقال بزشكيان: "لم نسع يوما لتصنيع السلاح النووي بينما يروج الرئيس الأمريكي كذبا بأننا نسعى لذلك، إسرائيل هي من ترتكب الإبادة الجماعية وتغتال وترتكب الجرائم وتزعزع استقرار المنطقة".
وأضاف: "لا نسعى للحرب مع الدول الإسلامية والعدو يسعى لإثارة الفتنة بين المسلمين. دول الجوار صديقة لنا ونحن مستعدون لحل المشكلات التي حدثت".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".