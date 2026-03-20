بنغازي تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة "الكيش".. فيديو وصور
14:20 GMT 20.03.2026 (تم التحديث: 14:45 GMT 20.03.2026)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025
شهدت ساحة "الكيش" بمدينة بنغازي شرقي ليبيا، صباح اليوم الجمعة، مراسم أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط حضور لافت لشخصيات رسمية واعتبارية، إلى جانب حشد كبير من أهالي المدينة الذين توافدوا لإحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء تسودها الفرح والتآلف.
وعقب انتهاء الصلاة، تحولت الساحة إلى فضاء احتفالي جامع، حيث تجمّع عدد كبير من شباب المدينة مرتدين الزي الوطني الليبي بمختلف أنماطه التي تمثل مناطق البلاد شرقًا وغربًا وجنوبًا، في مشهد يعكس وحدة النسيج الاجتماعي وتنوعه الثقافي.
وتخلل الاحتفالات إقامة مهرجان شعبي في وسط المدينة، تضمن عددًا من الفعاليات التراثية والفنية التي أضفت طابعًا مميزًا على أجواء العيد، وسط تفاعل واسع من الحضور.
ويُعَدّ هذا المهرجان تقليدًا سنويًا في مدينة بنغازي، حيث تستمر فعالياته للعام الثامن على التوالي، مسجّلًا حضورًا متزايدًا من حيث عدد المشاركين وتنوع الأنشطة المصاحبة، في دلالة على ترسخ هذه المبادرة المجتمعية ونجاحها في تعزيز روح المشاركة والاحتفاء بالموروث الثقافي الليبي.
تآلف وتقارب
من جانبه، قال المشارك إيهاب العمامي إن هذا التجمع أصبح تقليدًا سنويًا راسخًا في مدينة بنغازي، حيث يحرص شباب المدينة على الالتقاء في أجواء احتفالية تعكس روح التآلف والتقارب الاجتماعي، بمشاركة واسعة من مختلف الأطياف والمكونات.
وأضاف العمامي في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الحضور يتجسد في تنوع الزي الوطني الليبي، الذي يمثل مناطق البلاد كافة شرقًا وغربًا وجنوبًا، في صورة رمزية تعبر عن وحدة الهوية الوطنية رغم التباينات الجغرافية والثقافية.
وتابع أن "جميع الشباب يتواجدون في هذا الحدث لتبادل التهاني والمعايدات بشكل جماعي، في أجواء يسودها الفرح والمحبة"، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وإحياء الموروث الثقافي الليبي.
وأشار إلى أن هذا الحدث يُقام برعاية الجهاز الوطني للتنمية، لافتًا إلى تطلع المشاركين لاستمرار هذه العادة السنوية، وأن تتحول إلى مناسبة جامعة تعزز قيم الانتماء والتلاحم بين أبناء الوطن.
وأكد العمامي أن الإقبال المتزايد عامًا بعد عام يعكس رغبة حقيقية لدى الشباب في الحفاظ على هذه التقاليد، وجعلها جزءًا أصيلًا من المشهد الاحتفالي في المدينة.
تقليد راسخ
ومن جهته، قال المشارك محمد منير القويري إن فكرة تجمع شباب بنغازي بالزي الوطني انطلقت بشكل بسيط من خلال تنسيق بين مجموعة من الأصدقاء، حيث بدأت كتجمع محدود يضم شبابًا يرتدون الزي الوطني، ويحرصون على توثيق اللحظة عبر صور تذكارية تعكس اعتزازهم بهويتهم.
وأوضح القويري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن تلك البدايات العفوية سرعان ما تحولت إلى فكرة أوسع، مضيفًا: "تساءلنا حينها: لماذا لا يكون هناك تجمع منظم وموسع يُخصص للاحتفاء بالزي الوطني الليبي؟"، لتتبلور الفكرة تدريجيًا وتتحول إلى حدث سنوي يجذب أعدادًا متزايدة من المشاركين.
وأشار إلى أن هذا التجمع شهد تطورًا ملحوظًا منذ انطلاقته الأولى، وصولًا إلى دورته الثامنة، مؤكدًا أن الحدث لم يعد مجرد لقاء عابر، بل أصبح مناسبة اجتماعية وثقافية تعكس هوية المدينة وروحها.
وأضاف القويري أن "هذا الحدث يجمع مختلف أطياف شباب مدينة بنغازي، ويعبر عن الروح البنغازية القائمة على التلاحم والتنوع"، لافتًا إلى أن كل دورة تشهد تنظيمًا أفضل ومشاركة أوسع من العام الذي سبقها.
وأكد أن استمرار هذا التجمع يعكس وعي الشباب بأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي، وتعزيز قيم الانتماء، مشددًا على أن الطموح يتجه نحو تطوير الحدث ليكون أكثر حضورًا وتأثيرًا في المشهد الثقافي والاجتماعي في المدينة.