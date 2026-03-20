بنغازي تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة "الكيش".. فيديو وصور

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
15:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:00 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:24 GMT
39 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
حصاد الأسبوع
خبير: يجب تحييد مصادر الطاقة عن الصراع
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
15 عاما على تدخل الناتو في ليبيا… حين تحوّلت "حماية المدنيين" إلى غطاء لتدمير دولة؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
15:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
16:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
17:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
الحرب تدخل المحظور باستهداف حقول الطاقة في إيران والخليج وإسرائيل، إيران تشكو البحرين في الأمم المتحدة وتطالب بتعويضات
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260320/بنغازي-تحتفي-بعيد-الفطر-بمشهد-وطني-جامع-في-ساحة-الكيش-فيديو-وصور--1111716392.html
بنغازي تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة "الكيش".. فيديو وصور
سبوتنيك عربي
شهدت ساحة "الكيش" بمدينة بنغازي شرقي ليبيا، صباح اليوم الجمعة، مراسم أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط حضور لافت لشخصيات رسمية واعتبارية، إلى جانب حشد كبير من... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T14:20+0000
2026-03-20T14:45+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111719748_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b9d5e0b9d25c2e6ab77dad8073923b91.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111719748_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6a5aed400be8c2bb3740d98bda6bfad6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025
بنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
شهدت ساحة "الكيش" بمدينة بنغازي شرقي ليبيا، صباح اليوم الجمعة، مراسم أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط حضور لافت لشخصيات رسمية واعتبارية، إلى جانب حشد كبير من أهالي المدينة الذين توافدوا لإحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء تسودها الفرح والتآلف.
وعقب انتهاء الصلاة، تحولت الساحة إلى فضاء احتفالي جامع، حيث تجمّع عدد كبير من شباب المدينة مرتدين الزي الوطني الليبي بمختلف أنماطه التي تمثل مناطق البلاد شرقًا وغربًا وجنوبًا، في مشهد يعكس وحدة النسيج الاجتماعي وتنوعه الثقافي.
وتخلل الاحتفالات إقامة مهرجان شعبي في وسط المدينة، تضمن عددًا من الفعاليات التراثية والفنية التي أضفت طابعًا مميزًا على أجواء العيد، وسط تفاعل واسع من الحضور.
ويُعَدّ هذا المهرجان تقليدًا سنويًا في مدينة بنغازي، حيث تستمر فعالياته للعام الثامن على التوالي، مسجّلًا حضورًا متزايدًا من حيث عدد المشاركين وتنوع الأنشطة المصاحبة، في دلالة على ترسخ هذه المبادرة المجتمعية ونجاحها في تعزيز روح المشاركة والاحتفاء بالموروث الثقافي الليبي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025
بنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
بنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

تآلف وتقارب

من جانبه، قال المشارك إيهاب العمامي إن هذا التجمع أصبح تقليدًا سنويًا راسخًا في مدينة بنغازي، حيث يحرص شباب المدينة على الالتقاء في أجواء احتفالية تعكس روح التآلف والتقارب الاجتماعي، بمشاركة واسعة من مختلف الأطياف والمكونات.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025
بنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
بنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأضاف العمامي في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الحضور يتجسد في تنوع الزي الوطني الليبي، الذي يمثل مناطق البلاد كافة شرقًا وغربًا وجنوبًا، في صورة رمزية تعبر عن وحدة الهوية الوطنية رغم التباينات الجغرافية والثقافية.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025
بنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
بنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وتابع أن "جميع الشباب يتواجدون في هذا الحدث لتبادل التهاني والمعايدات بشكل جماعي، في أجواء يسودها الفرح والمحبة"، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وإحياء الموروث الثقافي الليبي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025
بنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
بنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأشار إلى أن هذا الحدث يُقام برعاية الجهاز الوطني للتنمية، لافتًا إلى تطلع المشاركين لاستمرار هذه العادة السنوية، وأن تتحول إلى مناسبة جامعة تعزز قيم الانتماء والتلاحم بين أبناء الوطن.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025
بنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
بنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأكد العمامي أن الإقبال المتزايد عامًا بعد عام يعكس رغبة حقيقية لدى الشباب في الحفاظ على هذه التقاليد، وجعلها جزءًا أصيلًا من المشهد الاحتفالي في المدينة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025
بنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
بنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

تقليد راسخ

ومن جهته، قال المشارك محمد منير القويري إن فكرة تجمع شباب بنغازي بالزي الوطني انطلقت بشكل بسيط من خلال تنسيق بين مجموعة من الأصدقاء، حيث بدأت كتجمع محدود يضم شبابًا يرتدون الزي الوطني، ويحرصون على توثيق اللحظة عبر صور تذكارية تعكس اعتزازهم بهويتهم.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025
بنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
بنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

وأوضح القويري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن تلك البدايات العفوية سرعان ما تحولت إلى فكرة أوسع، مضيفًا: "تساءلنا حينها: لماذا لا يكون هناك تجمع منظم وموسع يُخصص للاحتفاء بالزي الوطني الليبي؟"، لتتبلور الفكرة تدريجيًا وتتحول إلى حدث سنوي يجذب أعدادًا متزايدة من المشاركين.

© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025
بنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
بنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأشار إلى أن هذا التجمع شهد تطورًا ملحوظًا منذ انطلاقته الأولى، وصولًا إلى دورته الثامنة، مؤكدًا أن الحدث لم يعد مجرد لقاء عابر، بل أصبح مناسبة اجتماعية وثقافية تعكس هوية المدينة وروحها.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025
بنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
بنغازي الليبية تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة الكيش مارس 2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأضاف القويري أن "هذا الحدث يجمع مختلف أطياف شباب مدينة بنغازي، ويعبر عن الروح البنغازية القائمة على التلاحم والتنوع"، لافتًا إلى أن كل دورة تشهد تنظيمًا أفضل ومشاركة أوسع من العام الذي سبقها.
وأكد أن استمرار هذا التجمع يعكس وعي الشباب بأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي، وتعزيز قيم الانتماء، مشددًا على أن الطموح يتجه نحو تطوير الحدث ليكون أكثر حضورًا وتأثيرًا في المشهد الثقافي والاجتماعي في المدينة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала