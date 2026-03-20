https://sarabic.ae/20260320/بنغازي-تحتفي-بعيد-الفطر-بمشهد-وطني-جامع-في-ساحة-الكيش-فيديو-وصور--1111716392.html

بنغازي تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة "الكيش".. فيديو وصور

بنغازي تحتفي بعيد الفطر بمشهد وطني جامع في ساحة "الكيش".. فيديو وصور

سبوتنيك عربي

شهدت ساحة "الكيش" بمدينة بنغازي شرقي ليبيا، صباح اليوم الجمعة، مراسم أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط حضور لافت لشخصيات رسمية واعتبارية، إلى جانب حشد كبير من... 20.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-20T14:20+0000

2026-03-20T14:20+0000

2026-03-20T14:45+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111719748_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b9d5e0b9d25c2e6ab77dad8073923b91.jpg

وعقب انتهاء الصلاة، تحولت الساحة إلى فضاء احتفالي جامع، حيث تجمّع عدد كبير من شباب المدينة مرتدين الزي الوطني الليبي بمختلف أنماطه التي تمثل مناطق البلاد شرقًا وغربًا وجنوبًا، في مشهد يعكس وحدة النسيج الاجتماعي وتنوعه الثقافي.وتخلل الاحتفالات إقامة مهرجان شعبي في وسط المدينة، تضمن عددًا من الفعاليات التراثية والفنية التي أضفت طابعًا مميزًا على أجواء العيد، وسط تفاعل واسع من الحضور.ويُعَدّ هذا المهرجان تقليدًا سنويًا في مدينة بنغازي، حيث تستمر فعالياته للعام الثامن على التوالي، مسجّلًا حضورًا متزايدًا من حيث عدد المشاركين وتنوع الأنشطة المصاحبة، في دلالة على ترسخ هذه المبادرة المجتمعية ونجاحها في تعزيز روح المشاركة والاحتفاء بالموروث الثقافي الليبي.تآلف وتقاربوأضاف العمامي في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الحضور يتجسد في تنوع الزي الوطني الليبي، الذي يمثل مناطق البلاد كافة شرقًا وغربًا وجنوبًا، في صورة رمزية تعبر عن وحدة الهوية الوطنية رغم التباينات الجغرافية والثقافية.وتابع أن "جميع الشباب يتواجدون في هذا الحدث لتبادل التهاني والمعايدات بشكل جماعي، في أجواء يسودها الفرح والمحبة"، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وإحياء الموروث الثقافي الليبي.وأكد العمامي أن الإقبال المتزايد عامًا بعد عام يعكس رغبة حقيقية لدى الشباب في الحفاظ على هذه التقاليد، وجعلها جزءًا أصيلًا من المشهد الاحتفالي في المدينة.تقليد راسخومن جهته، قال المشارك محمد منير القويري إن فكرة تجمع شباب بنغازي بالزي الوطني انطلقت بشكل بسيط من خلال تنسيق بين مجموعة من الأصدقاء، حيث بدأت كتجمع محدود يضم شبابًا يرتدون الزي الوطني، ويحرصون على توثيق اللحظة عبر صور تذكارية تعكس اعتزازهم بهويتهم.وأشار إلى أن هذا التجمع شهد تطورًا ملحوظًا منذ انطلاقته الأولى، وصولًا إلى دورته الثامنة، مؤكدًا أن الحدث لم يعد مجرد لقاء عابر، بل أصبح مناسبة اجتماعية وثقافية تعكس هوية المدينة وروحها.وأضاف القويري أن "هذا الحدث يجمع مختلف أطياف شباب مدينة بنغازي، ويعبر عن الروح البنغازية القائمة على التلاحم والتنوع"، لافتًا إلى أن كل دورة تشهد تنظيمًا أفضل ومشاركة أوسع من العام الذي سبقها.وأكد أن استمرار هذا التجمع يعكس وعي الشباب بأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي، وتعزيز قيم الانتماء، مشددًا على أن الطموح يتجه نحو تطوير الحدث ليكون أكثر حضورًا وتأثيرًا في المشهد الثقافي والاجتماعي في المدينة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك