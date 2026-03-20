تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
ترامب يكشف عن سبب عدم انسحاب قواته من الحرب على إيران في الوقت الحالي
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمريكية في إمكانها الانسحاب من الحرب على إيران الآن، لكنها لن تفعل "لعدم تمكين طهران من إعادة... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف ترامب خلال مكالمة هاتفية مع وسائل إعلام أمريكية استمرت نحو 15 دقيقة: "إذا انسحبنا الآن، سيستغرق الأمر من الإيرانيين نحو 10 سنوات على الأقل لإعادة البناء، لكنهم سيعيدون البناء". وجاءت تصريحات ترامب بعد أن أفادت عدة وسائل إعلام بأن البنتاغون سيرسل ما يصل إلى 2500 جندي إضافي من مشاة البحرية إلى الشرق الأوسط من سان دييغو، وهذه هي ثاني عملية نشر مُعلنة لآلاف القوات الأمريكية في المنطقة خلال الأسبوع الماضي. وكان ترامب قد صرح في المكتب البيضاوي، أمس الخميس، بأنه لن يرسل قوات برية إلى إيران. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إنه "لا بد من وجود عنصر بري" لضمان تغيير حقيقي للنظام في إيران. وبدا أن نتنياهو كان يشير في تصريحاته إلى الشعب الإيراني، قائلا إنه يجب عليهم في نهاية المطاف "الارتقاء إلى مستوى التحدي"، وفق تعبيره، لكنه أضاف أن هناك "خيارات عديدة لهذا الجانب البري". وصرح كل من نتنياهو وترامب بأن القيادة الإيرانية الحالية "غير واضحة"، نظرا لمقتل العديد من أعضاء النظام الإيراني - بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي - في غارات جوية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب. وخلف خامنئي ابنه، مجتبى حسيني خامنئي، الذي أعرب في بيان له صدر، اليوم الجمعة، بمناسبة حلول العام الفارسي الجديد، عن رغبته في تعزيز علاقات طهران مع جيرانها الإقليميين.
17:31 GMT 20.03.2026
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمريكية في إمكانها الانسحاب من الحرب على إيران الآن، لكنها لن تفعل "لعدم تمكين طهران من إعادة الإعمار".
وأضاف ترامب خلال مكالمة هاتفية مع وسائل إعلام أمريكية استمرت نحو 15 دقيقة: "إذا انسحبنا الآن، سيستغرق الأمر من الإيرانيين نحو 10 سنوات على الأقل لإعادة البناء، لكنهم سيعيدون البناء".

وتابع: "إذا بقينا لفترة أطول، فلن يعيدوا البناء أبدا".

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن أفادت عدة وسائل إعلام بأن البنتاغون سيرسل ما يصل إلى 2500 جندي إضافي من مشاة البحرية إلى الشرق الأوسط من سان دييغو، وهذه هي ثاني عملية نشر مُعلنة لآلاف القوات الأمريكية في المنطقة خلال الأسبوع الماضي.
وكان ترامب قد صرح في المكتب البيضاوي، أمس الخميس، بأنه لن يرسل قوات برية إلى إيران. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إنه "لا بد من وجود عنصر بري" لضمان تغيير حقيقي للنظام في إيران.
وبدا أن نتنياهو كان يشير في تصريحاته إلى الشعب الإيراني، قائلا إنه يجب عليهم في نهاية المطاف "الارتقاء إلى مستوى التحدي"، وفق تعبيره، لكنه أضاف أن هناك "خيارات عديدة لهذا الجانب البري".
وصرح كل من نتنياهو وترامب بأن القيادة الإيرانية الحالية "غير واضحة"، نظرا لمقتل العديد من أعضاء النظام الإيراني - بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي - في غارات جوية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب.
وخلف خامنئي ابنه، مجتبى حسيني خامنئي، الذي أعرب في بيان له صدر، اليوم الجمعة، بمناسبة حلول العام الفارسي الجديد، عن رغبته في تعزيز علاقات طهران مع جيرانها الإقليميين.
