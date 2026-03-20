زيلينسكي يزعم وجود 228 "متخصصا" أوكرانيا في الشرق الأوسط

زيلينسكي يزعم وجود 228 "متخصصا" أوكرانيا في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

زعم فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن 228 خبيرا أوكرانيا يعملون حاليا في دول الشرق الأوسط لمساعدة المنطقة في التصدي للطائرات الإيرانية المسيرة.

2026-03-20T14:56+0000

2026-03-20T14:56+0000

2026-03-20T14:56+0000

وادعى زيلينسكي، بالقول إن "228 متخصصا أوكرانيا يعملون حاليا في الشرق الأوسط، للتصدي لطائرات "شاهد" من دون طيار الإيرانية، في قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن".وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، أن أوكرانيا "قد تصبح هدفًا للضربات الإيرانية، بسبب المساعدة، التي قدمتها لإسرائيل في مجال الطائرات المسيرة"، وكتب عزيزي عبر منصة "إكس": "من خلال تقديم الدعم المسيّر للنظام الإسرائيلي، أصبحت أوكرانيا الفاشلة متورطة فعليًا في الحرب".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية