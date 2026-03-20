تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
زيلينسكي يزعم وجود 228 "متخصصا" أوكرانيا في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
زعم فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن 228 خبيرا أوكرانيا يعملون حاليا في دول الشرق الأوسط لمساعدة المنطقة في التصدي للطائرات الإيرانية المسيرة.
وادعى زيلينسكي، بالقول إن "228 متخصصا أوكرانيا يعملون حاليا في الشرق الأوسط، للتصدي لطائرات "شاهد" من دون طيار الإيرانية، في قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن".وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، أن أوكرانيا "قد تصبح هدفًا للضربات الإيرانية، بسبب المساعدة، التي قدمتها لإسرائيل في مجال الطائرات المسيرة"، وكتب عزيزي عبر منصة "إكس": "من خلال تقديم الدعم المسيّر للنظام الإسرائيلي، أصبحت أوكرانيا الفاشلة متورطة فعليًا في الحرب".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
14:56 GMT 20.03.2026
زعم فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن 228 خبيرا أوكرانيا يعملون حاليا في دول الشرق الأوسط لمساعدة المنطقة في التصدي للطائرات الإيرانية المسيرة.
وادعى زيلينسكي، بالقول إن "228 متخصصا أوكرانيا يعملون حاليا في الشرق الأوسط، للتصدي لطائرات "شاهد" من دون طيار الإيرانية، في قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن".

وأوضح أن أوكرانيا تتعاون مع قادة المنطقة وتستعد لإبرام "اتفاقيات جادة" في هذا المجال.

وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، أن أوكرانيا "قد تصبح هدفًا للضربات الإيرانية، بسبب المساعدة، التي قدمتها لإسرائيل في مجال الطائرات المسيرة"، وكتب عزيزي عبر منصة "إكس": "من خلال تقديم الدعم المسيّر للنظام الإسرائيلي، أصبحت أوكرانيا الفاشلة متورطة فعليًا في الحرب".

تجدر الإشارة إلى أنه في التاسع من مارس/ آذار الجاري، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن "11 دولة طلبت مساعدة أوكرانيا في اعتراض وتدمير طائرات إيرانية مسيّرة هجومية من طراز "شاهد"، وشملت هذه الدول الولايات المتحدة ودولًا أوروبية ودولًا مجاورة لإيران"، على حد زعمه.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
