ضريبة استثنائية بقيمة مليار دولار على البنوك الإسرائيلية لتقليص العجز

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، أمس الخميس، فرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة على البنوك التجارية بقيمة 3.25 مليار شيكل (نحو مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى خفض... 20.03.2026, سبوتنيك عربي

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه مع رابطة البنوك، ستسدد البنوك الجزء الأكبر من هذه الضريبة، البالغ 3 مليارات شيكل، خلال عام 2026، على أن يُدفع المبلغ المتبقي في عام 2027.وبحسب التعديلات، ارتفعت ميزانية الدفاع إلى نحو 143 مليار شيكل، فيما بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي قرابة 699 مليار شيكل، مع تخصيص احتياطي طارئ بنحو 7 مليارات شيكل لتلبية الاحتياجات الأمنية.وتواجه الحكومة الإسرائيلية تحديا تشريعيا، إذ لا تزال الميزانية بحاجة إلى إقرار نهائي في الكنيست. وحذرت تقارير من أن عدم تمريرها قبل نهاية مارس قد يؤدي تلقائيا إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى تدهور واضح في المالية العامة لإسرائيل، حيث تحوّل الفائض البالغ 0.6% في عام 2022 إلى عجز بنسبة 6.8% في 2024، ثم 4.7% في 2025، مع استهداف عجز يبلغ 4.9% في 2026.

