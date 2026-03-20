https://sarabic.ae/20260320/إعلام-نشوب-خلافات-بين-إسرائيل-وأمريكا-بشأن-الحرب-على-إيران-1111724938.html

إعلام: نشوب خلافات بين إسرائيل وأمريكا بشأن الحرب على إيران

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الجمعة، عن ظهور خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بشأن العملية العسكرية في إيران، خلال الأسبوع الثاني، نظرا... 20.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-20T15:17+0000

2026-03-20T15:17+0000

2026-03-20T15:27+0000

العالم

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111723503_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fb78e02d6caaafeb6f5fdca710393a57.jpg

وأضافت تلك الوسائل، نقلا عن مسؤولين كبار لم يكشفوا أسماءهم، أن الخلاف الكبير ظهر، خلال الأسبوع الثاني، عندما هاجمت إسرائيل منشآت الغاز الإيرانية وما تبعه من تفاقم العواقب الاقتصادية، وإغلاق مضيق هرمز.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن القوات العسكرية الجوية الإسرائيلية شنت سلسلة من الضربات على منشآت الغاز في إيران لوحدها، مضيفا أن إسرائيل امتنعت عن تنفيذ ضربات جديدة على المنشآت المشابهة، بطلب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وحسبما أوضح مسؤول أمريكي كبير، فإن "إسرائيل تتبع سياسة "الأرض المحروقة"، وتسعى إلى إسقاط الحكومة الإيرانية، وذلك لا يتناسب مع الأهداف الأمريكية".وشدد على أن "نتنياهو يرغب أن يقوم بتدمير الاقتصاد الإيراني والقضاء على البنية التحتية للطاقة، وبينما ترامب يرغب في الإبقاء عليها".وفي وقت سابق، اعترفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي جابرد، بأن أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل تختلف في إطار العملية العسكرية ضد إيران. ووفقا لها، فإن إسرائيل تركز على الهجوم على السلطة الإيرانية، وواشنطن مهتمة بتدمير البنية التحتية العسكرية. وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.تصويت... برأيك ما سبب نشر واشنطن قوات إضافية في الشرق الأوسط؟نتنياهو: دمرنا أسطول إيران في بحر قزوين أمس

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

