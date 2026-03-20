تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
إعلام: نشوب خلافات بين إسرائيل وأمريكا بشأن الحرب على إيران
أفادت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الجمعة، عن ظهور خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بشأن العملية العسكرية في إيران، خلال الأسبوع الثاني، نظرا... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
15:17 GMT 20.03.2026 (تم التحديث: 15:27 GMT 20.03.2026)
أفادت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الجمعة، عن ظهور خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بشأن العملية العسكرية في إيران، خلال الأسبوع الثاني، نظرا للهجوم الإسرائيلي على منشآت الغاز الإيرانية.
وأضافت تلك الوسائل، نقلا عن مسؤولين كبار لم يكشفوا أسماءهم، أن الخلاف الكبير ظهر، خلال الأسبوع الثاني، عندما هاجمت إسرائيل منشآت الغاز الإيرانية وما تبعه من تفاقم العواقب الاقتصادية، وإغلاق مضيق هرمز.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن القوات العسكرية الجوية الإسرائيلية شنت سلسلة من الضربات على منشآت الغاز في إيران لوحدها، مضيفا أن إسرائيل امتنعت عن تنفيذ ضربات جديدة على المنشآت المشابهة، بطلب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأهداف العسكرية للحرب على إيران، لدى كل من ترامب ونتنياهو "مختلفة".
وحسبما أوضح مسؤول أمريكي كبير، فإن "إسرائيل تتبع سياسة "الأرض المحروقة"، وتسعى إلى إسقاط الحكومة الإيرانية، وذلك لا يتناسب مع الأهداف الأمريكية".
وشدد على أن "نتنياهو يرغب أن يقوم بتدمير الاقتصاد الإيراني والقضاء على البنية التحتية للطاقة، وبينما ترامب يرغب في الإبقاء عليها".
مواجهة كبرى... خبير يكشف متى قد تتدخل روسيا لحماية مصالحها في إيران
13:05 GMT
وفي وقت سابق، اعترفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي جابرد، بأن أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل تختلف في إطار العملية العسكرية ضد إيران. ووفقا لها، فإن إسرائيل تركز على الهجوم على السلطة الإيرانية، وواشنطن مهتمة بتدمير البنية التحتية العسكرية.
وفي الوقت ذاته، أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى رغبة واشنطن أن تحدد هي القائد الجديد لإيران.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
