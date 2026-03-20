كونفدرالية الساحل تعرب عن استيائها إزاء مطالبة البرلمان الأوروبي بإطلاق سراح بازوم
سبوتنيك عربي
أعربت كونفدرالية دول الساحل، اليوم الجمعة، عن استيائها الشديد إزاء اعتماد البرلمان الأوروبي قرارًا يطالب بإطلاق سراح الرئيس السابق لجمهورية النيجر محمد بازوم،... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الكونفدرالية في بيان: "تعرب كونفدرالية دول الساحل عن بالغ استيائها إثر اعتماد البرلمان الأوروبي، في 12 مارس/آذار 2026، قرارًا بعنوان: قرار البرلمان الأوروبي بشأن الاحتجاز التعسفي للرئيس محمد بازوم من قبل المجلس العسكري في النيجر".وأضافت: "تدين كونفدرالية دول الساحل بشدة هذا التدخل الخطير والمنسق والمتعمد في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة [جمهورية النيجر]".وتابعت أنه "تحت غطاء إنسانية مزعومة، اختار البرلمان الأوروبي الانتقائية، غير المناسبة والخبيثة في آن واحد، متغاضياً بصمت مدوّ عن الانتهاكات الحقيقية والصارخة وغير المشروعة والمتكررة والمستمرة للقانون الدولي التي ارتُكبت".واعتبرت الدول الثلاث في بيانها أنه "من خلال هذا القرار، يكشف مقدموه عن نواياهم الحقيقية، وهي إعادة تأسيس نظام تم إنشاؤه والحفاظ عليه لخدمة مصالح القوة الاستعمارية السابقة فقط، على حساب التطلعات المشروعة لسكان منطقة الساحل".وفي 12 مارس/آذار الجاري، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يطالب بالإفراج "الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم"، المحتجز منذ الانقلاب العسكري في تموز/يوليو 2023.يذكر أنه في 26 تموز/يوليو 2023، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وتولي المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني.
