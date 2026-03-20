مجتبى خامنئي يخاطب شعبه في رسالة جديدة

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
15:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:00 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:24 GMT
39 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
حصاد الأسبوع
خبير: يجب تحييد مصادر الطاقة عن الصراع
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
15 عاما على تدخل الناتو في ليبيا… حين تحوّلت "حماية المدنيين" إلى غطاء لتدمير دولة؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
15:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
16:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
17:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
الحرب تدخل المحظور باستهداف حقول الطاقة في إيران والخليج وإسرائيل، إيران تشكو البحرين في الأمم المتحدة وتطالب بتعويضات
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260320/مجتبى-خامنئي-يخاطب-شعبه-في-رسالة-جديدة-1111728052.html
مجتبى خامنئي يخاطب شعبه في رسالة جديدة
سبوتنيك عربي
أصدر المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، اليوم الجمعة، رسالة بمناسبة حلول عيد "النوروز" وبداية العام الإيراني الجديد، بالتزامن مع عيد الفطر، هنأ فيها الشعب...
2026-03-20T15:37+0000
2026-03-20T15:37+0000
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111249090_0:191:943:721_1920x0_80_0_0_5ff7eb082fa380c2a0b28346345a2a7e.jpg
https://sarabic.ae/20260320/إعلام-نشوب-خلافات-بين-إسرائيل-وأمريكا-بشأن-الحرب-على-إيران-1111724938.html
https://sarabic.ae/20260320/خطوة-انتحارية-الولايات-المتحدة-تكشف-عن-خطأ-فادح-في-إيران-1111723205.html
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111249090_0:102:943:809_1920x0_80_0_0_477053e52a7edaf81c2a80b000f063bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Photo / Social Media Imagesمجتبي خامنئي المرشد الأعلى الجديد في إيران
مجتبي خامنئي المرشد الأعلى الجديد في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
أصدر المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، اليوم الجمعة، رسالة بمناسبة حلول عيد "النوروز" وبداية العام الإيراني الجديد، بالتزامن مع عيد الفطر، هنأ فيها الشعب الإيراني والمسلمين بهذه المناسبة.
واستعرض خامنئي أبرز تطورات العام الماضي، الذي شهد، بحسب وصفه، "3 مواجهات عسكرية وأمنية بارزة"، مؤكدا أن البلاد واجهت خلالها ضغوطا كبيرة ومحاولات لإضعافها، لكنها تمكنت من تجاوزها بفضل تماسك الشعب وقدرة مؤسسات الدولة.

وأوضح أن "خصوم إيران أخطأوا في تقدير قدرتها على الصمود، معتمدين على استهداف القيادات والرهان على إحداث اضطرابات داخلية، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح، بل أسهمت في تعزيز وحدة الصف الداخلي"، مشيرا إلى أن "ما تحقق من تماسك بين الشعب ومؤسسات الدولة يمثل عامل قوة أساسي في مواجهة التحديات الراهنة"، كما دعا خامنئي إلى الحفاظ على هذه الوحدة وتوظيفها بشكل إيجابي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المرشد الأعلى الإيراني، نجل الراحل، علي خامنئي، أن "المرحلة القادمة تتطلب التعامل بوعي مع التحديات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والإعلامية"، محذرا من "محاولات التأثير على الرأي العام وزعزعة الاستقرار"، وشدد على أهمية دور وسائل الإعلام في دعم التماسك الوطني وعدم تضخيم نقاط الضعف، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
أمريكا وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
إعلام: نشوب خلافات بين إسرائيل وأمريكا بشأن الحرب على إيران
15:17 GMT
كما أشار إلى استمرار الاتصالات والجهود السياسية، مع التأكيد على أن أي تهدئة أو تسوية يجب أن تقوم على أسس تضمن الاستقرار وعدم تكرار الأزمات.
وختم مجتبى خامنئي رسالته بالتأكيد على أن بلاده لا تزال ترى في الوحدة الداخلية والعمل المشترك أساسا لعبور المرحلة الحالية، داعيا إلى تعزيز روح التضامن والتعاون، والاستفادة من المناسبات الدينية والوطنية في ترسيخ قيم التلاحم، بما يضمن استقرار البلاد ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
تدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
"خطوة انتحارية"... الولايات المتحدة تكشف عن خطأ فادح في إيران
14:57 GMT
وأكملت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران أسبوعها الثالث تقريبا، وسط تبادل للضربات والتصريحات الحادة بين طرفي النزاع.
فقد صرحت تل أبيب بأن هدفها هو منع طهران من امتلاك أسلحة نووية. وهددت واشنطن بتدمير القدرات العسكرية للبلاد ودعت المواطنين إلى إسقاط النظام.
في المقابل أكدت إيران استعدادها للدفاع عن نفسها، مشددة على أنها لا ترى جدوى من استئناف المفاوضات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала