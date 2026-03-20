https://sarabic.ae/20260320/خطوة-انتحارية-الولايات-المتحدة-تكشف-عن-خطأ-فادح-في-إيران-1111723205.html
"خطوة انتحارية"... الولايات المتحدة تكشف عن خطأ فادح في إيران
سبوتنيك عربي
أكد موقع أمريكي أن محاولة الاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية ستكون كارثة بالنسبة للولايات المتحدة، الوضع خطير للغاية بالنسبة لتلك الوحدات التي تتلقى للأسف الأمر...
أخبار المناخ في العالم
اسرائيل
طهران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/1d/1066966119_0:45:1201:720_1920x0_80_0_0_c885313969396bef44d626b70f465e86.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/1d/1066966119_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_47a8becbcdfae75a5685765ed90ea694.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المناخ في العالم, اسرائيل, طهران
أكد موقع أمريكي أن محاولة الاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية ستكون كارثة بالنسبة للولايات المتحدة، الوضع خطير للغاية بالنسبة لتلك الوحدات التي تتلقى للأسف الأمر بالسيطرة على خرج ستكون هذه العملية أشبه بخطوة انتحارية أو "عملية احتجاز رهائن طوعية".
وكتب موقع "ريسبونسبل ستيتكرافت"، أمس الخميس: "لن تحقق هذه المهمة النتيجة الاستراتيجية المرجوة، إذ لن يشكل منع مبيعات النفط ضغطا على طهران، التي تعتبر الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل صراعا وجوديا".
وأكد أن عملية واشنطن للسيطرة على خرج قد تُؤدي إلى تصعيد حاد في الصراع.
ويوم الاثنين الفائت، نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس الاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية، الأمر الذي يتطلب إنزالا عسكريًا أمريكيا.
وفي اليوم ذاته، صرح قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري أن أي هجوم أمريكي محتمل على الجزيرة التي تضم أكبر ميناء نفطي في إيران، سيؤثر بشكل كبير على أسعار النفط.
وأكملت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية أسبوعها الثالث تقريبا، وسط تبادل للضربات والتصريحات الحادة بين طرفي النزاع.
فقد صرحت تل أبيب بأن هدفها هو منع طهران من امتلاك أسلحة نووية. وهددت واشنطن بتدمير القدرات العسكرية للبلاد ودعت المواطنين إلى إسقاط النظام.
في المقابل أكدت إيران استعدادها للدفاع عن نفسها، مشددة على أنها لا ترى جدوى من استئناف المفاوضات.