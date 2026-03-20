تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
"خطوة انتحارية"... الولايات المتحدة تكشف عن خطأ فادح في إيران
"خطوة انتحارية"... الولايات المتحدة تكشف عن خطأ فادح في إيران
سبوتنيك عربي
أكد موقع أمريكي أن محاولة الاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية ستكون كارثة بالنسبة للولايات المتحدة، الوضع خطير للغاية بالنسبة لتلك الوحدات التي تتلقى للأسف الأمر... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
وكتب موقع "ريسبونسبل ستيتكرافت"، أمس الخميس: "لن تحقق هذه المهمة النتيجة الاستراتيجية المرجوة، إذ لن يشكل منع مبيعات النفط ضغطا على طهران، التي تعتبر الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل صراعا وجوديا".ويوم الاثنين الفائت، نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس الاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية، الأمر الذي يتطلب إنزالا عسكريًا أمريكيا.وأكملت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية أسبوعها الثالث تقريبا، وسط تبادل للضربات والتصريحات الحادة بين طرفي النزاع.فقد صرحت تل أبيب بأن هدفها هو منع طهران من امتلاك أسلحة نووية. وهددت واشنطن بتدمير القدرات العسكرية للبلاد ودعت المواطنين إلى إسقاط النظام. في المقابل أكدت إيران استعدادها للدفاع عن نفسها، مشددة على أنها لا ترى جدوى من استئناف المفاوضات.
"خطوة انتحارية"... الولايات المتحدة تكشف عن خطأ فادح في إيران

14:57 GMT 20.03.2026
© AFP 2023 / Iranian Defence Ministryتدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022
تدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022
© AFP 2023 / Iranian Defence Ministry
تابعنا عبر
أكد موقع أمريكي أن محاولة الاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية ستكون كارثة بالنسبة للولايات المتحدة، الوضع خطير للغاية بالنسبة لتلك الوحدات التي تتلقى للأسف الأمر بالسيطرة على خرج ستكون هذه العملية أشبه بخطوة انتحارية أو "عملية احتجاز رهائن طوعية".
وكتب موقع "ريسبونسبل ستيتكرافت"، أمس الخميس: "لن تحقق هذه المهمة النتيجة الاستراتيجية المرجوة، إذ لن يشكل منع مبيعات النفط ضغطا على طهران، التي تعتبر الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل صراعا وجوديا".

وأكد أن عملية واشنطن للسيطرة على خرج قد تُؤدي إلى تصعيد حاد في الصراع.

ويوم الاثنين الفائت، نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس الاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية، الأمر الذي يتطلب إنزالا عسكريًا أمريكيا.
وفي اليوم ذاته، صرح قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري أن أي هجوم أمريكي محتمل على الجزيرة التي تضم أكبر ميناء نفطي في إيران، سيؤثر بشكل كبير على أسعار النفط.
Portraits of school children from the Shajarah Tayyebeh Elementary School in Minab, who were killed in a U.S strike are displayed during a press conference by Iranian Ambassador to Tunisia Massoud Hosseinian, in Tunis, Tunisia, Thursday, March 12, 2026. (AP Photo/Ons Abid) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
06:53 GMT
وأكملت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية أسبوعها الثالث تقريبا، وسط تبادل للضربات والتصريحات الحادة بين طرفي النزاع.
فقد صرحت تل أبيب بأن هدفها هو منع طهران من امتلاك أسلحة نووية. وهددت واشنطن بتدمير القدرات العسكرية للبلاد ودعت المواطنين إلى إسقاط النظام.
في المقابل أكدت إيران استعدادها للدفاع عن نفسها، مشددة على أنها لا ترى جدوى من استئناف المفاوضات.
