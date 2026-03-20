الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
15:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:00 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:24 GMT
39 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
حصاد الأسبوع
خبير: يجب تحييد مصادر الطاقة عن الصراع
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
15 عاما على تدخل الناتو في ليبيا… حين تحوّلت "حماية المدنيين" إلى غطاء لتدمير دولة؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
15:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
16:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
17:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
On air
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Portraits of school children from the Shajarah Tayyebeh Elementary School in Minab, who were killed in a U.S strike are displayed during a press conference by Iranian Ambassador to Tunisia Massoud Hosseinian, in Tunis, Tunisia, Thursday, March 12, 2026. (AP Photo/Ons Abid) - سبوتنيك عربي

الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران

من المفاوضات إلى الحرب: الولايات المتحدة وإسرائيل تشنان حربًا ضد إيران
شنّ الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع القوات المسلحة الأمريكية، عملية "الغضب الملحمي" ضد إيران في 28 فبراير/شباط 2026، على خلفية مزاعم تطوير الجمهورية الإسلامية برنامجًا نوويًا.
أكدت إيران مرارًا وتكرارًا أن البرنامج سلمي، مستندة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأبدت استعدادها لتجميد تخصيب اليورانيوم ووضع منشآتها تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها رفضت تفكيك بنيتها التحتية بالكامل. في المقابل، أصرّت الولايات المتحدة على "الوصول إلى صفر نووي".
صورة التقطها رجل لأنقاض المباني التي دمرتها غارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، الأحد 15 مارس/آذار 2026. - سبوتنيك عربي
صورة التقطها رجل لأنقاض المباني التي دمرتها غارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، الأحد 15 مارس/آذار 2026.
© AP Photo / Hassan Ammar
صورة تظهر تصاعد سحابة من الدخان عقب غارة جوية في طهران، إيران، يوم الاثنين 2 مارس 2026. - سبوتنيك عربي
صورة تظهر تصاعد سحابة من الدخان عقب غارة جوية في طهران، إيران، يوم الاثنين 2 مارس 2026.
© AP Photo / Vahid Salemi
صورة التقطها رجل لأنقاض المباني التي دمرتها غارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، الأحد 15 مارس/آذار 2026.
© AP Photo / Hassan Ammar
صورة تظهر تصاعد سحابة من الدخان عقب غارة جوية في طهران، إيران، يوم الاثنين 2 مارس 2026.
© AP Photo / Vahid Salemi
عرّف دونالد ترامب هدف العملية بأنه القضاء على "التهديد" الذي يمثله النظام الإيراني.
فشلت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف في 26 فبراير، وفي غضون أيام، تحوّلت الدبلوماسية إلى حرب.
اليوم الأول للحرب واغتيال المرشد الأعلى الإيراني
أكد الحرس الثوري الإيراني بدء عملية انتقامية أطلق عليها اسم "الوعد الصادق 4"، وخلال هذه العمليات، استهدفت منشآت عسكرية أمريكية وإسرائيلية في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

شنت إسرائيل ضربة استباقية على إيران، استهدفت مواقع نووية في فوردو، نطنز، وأصفهان، بالإضافة إلى مقر قيادة الحرس الثوري، وقواعد الدفاع الجوي، ومواقع صناعية عسكرية. أطلقت إسرائيل على عمليتها العسكرية اسم "الأسد الزائر". وظهرت أدلة موثقة تُشير إلى أن الصواريخ لم تستهدف مواقع عسكرية فحسب، بل استهدفت أيضاً بنية تحتية مدنية في إيران.

صورة لمنزل مدمر في وسط طهران، جراء غارة جوية إسرائيلية. - سبوتنيك عربي
صورة لمنزل مدمر في وسط طهران، جراء غارة جوية إسرائيلية.
© Sputnik . Mohammad Ismail
انفجار في منشأة لمستودع للنفط في شهران غرب طهران، إيران. - سبوتنيك عربي
انفجار في منشأة لمستودع للنفط في شهران غرب طهران، إيران.
© Sputnik
صورة لمنزل مدمر في وسط طهران، جراء غارة جوية إسرائيلية.
© Sputnik . Mohammad Ismail
انفجار في منشأة لمستودع للنفط في شهران غرب طهران، إيران.
© Sputnik

شنت الولايات المتحدة ضربات على القوات المسلحة الإيرانية باستخدام صواريخ توماهوك من سفن حربية، كما استُخدمت طائرات مسيرة وأنظمة إطلاق صواريخ هيمارس. وشاركت المدمرات الأمريكية "يو إس إس سبروانس" و"يو إس إس فرانك إي. بيترسن" و"يو إس إس ميليوس" المزودة بصواريخ موجهة في العمليات ضد إيران. في المجمل، أطلقت السفن الأمريكية ما يصل إلى 200 صاروخ توماهوك في اليومين الأولين من الحرب. ولم يُعلن عن عدد الصواريخ التي اعترضتها الدفاعات الجوية الإيرانية.

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العملية ضد إيران بأنها صراع بين "الأخيار" (في إشارة إليه وإلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) و"الأشرار" (في إشارة إلى إيران). وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي سيُمكّن "الشعب الإيراني الشجاع من أخذ مصيره بأيديهم"، بهدف تغيير السلطة في البلاد.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
© AP Photo
عملية الوعد الصادق 4

أكد الحرس الثوري الإيراني إطلاق عملية انتقامية تسمى "الوعد الحقيقي 4". وخلال الضربات المضادة، تعرضت منشآت عسكرية أمريكية وإسرائيلية تقع في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للهجوم.

توسع نطاق الضربات الإيرانية منذ بدء الهجوم عليها
© Sputnik

شملت الأهداف:

القوات البحرية الإسرائيلية في حيفا وقاعدة رامات ديفيد الجوية.

مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

بنية مطار دبي الدولي وميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة، حيث اندلع حريق.

منشآت في الكويت، حيث أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين. كما استهدفت الهجمات الأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية - سبوتنيك عربي
مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية
© Sputnik
بحسب تقارير إعلامية، أصابت 80% على الأقل من الصواريخ الإيرانية أهدافها خلال الموجة الأولى من الضربات على إسرائيل. كما أفاد الحرس الثوري باستهداف نظام رادار إنذار مبكر بعيد المدى في قاعدة عسكرية أمريكية في قطر.
توقفت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز تمامًا، وأمر الحرس الثوري بإغلاق المضيق بالكامل، ومنع حركة ناقلات النفط. وفي وقت لاحق، صرحت السلطات الإيرانية بالسماح بمرور ناقلات النفط عبر المضيق للدول الصديقة.
© Sputnik
مأساة في ميناب، إيران
في 28 فبراير/شباط 2026، دمّرت مدرسة ابتدائية للبنات جراء قصف صاروخي، في واحدة من أبرز الحوادث التي شهدتها المنطقة منذ بدء التصعيد العسكري. أصاب صاروخان أمريكيان من طراز "توماهوك" مدرسة شجره طيبة الابتدائية، وبحسب تقارير مختلفة، قتلت ما بين 168 و175 تلميذة تتراوح أعمارهن بين 7 و12 عامًا، بالإضافة إلى معلمات، وأصيب العشرات بجروح.
صورة من مدرسة ميناب، يظهر في الصورة صور الفتيات اللواتي قضين نتيجة الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على المدرسة. - سبوتنيك عربي
صورة من مدرسة ميناب، يظهر في الصورة صور الفتيات اللواتي قضين نتيجة الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على المدرسة.
© Iranian media
صورة أخرى للتلميذات من داخل حرم مدرسة ميناب. - سبوتنيك عربي
صورة أخرى للتلميذات من داخل حرم مدرسة ميناب.
© Iranian media
صورة تظهر المبنى الخارجي لمدرسة ميناب الإيرانية. - سبوتنيك عربي
صورة تظهر المبنى الخارجي لمدرسة ميناب الإيرانية.
© Iranian media
الفتيات من مدرسة ميناب في إيران، التي تعرضت لهجوم أمريكي إسرائيلي. - سبوتنيك عربي
الفتيات من مدرسة ميناب في إيران، التي تعرضت لهجوم أمريكي إسرائيلي.
© Iranian media
صورة من مدرسة ميناب، يظهر في الصورة صور الفتيات اللواتي قضين نتيجة الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على المدرسة.
© Iranian media
صورة أخرى للتلميذات من داخل حرم مدرسة ميناب.
© Iranian media
صورة تظهر المبنى الخارجي لمدرسة ميناب الإيرانية.
© Iranian media
الفتيات من مدرسة ميناب في إيران، التي تعرضت لهجوم أمريكي إسرائيلي.
© Iranian media

الروايات والتحقيقات:

اتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب جريمة حرب، ووصفت ضرباتها الانتقامية في السادس من مارس/آذار بأنها ثأر لأطفال ميناب.

نفت الولايات المتحدة في البداية أي تورط لها؛ بل إن ترامب ألمح إلى أن الضربة ربما تكون إيران نفسها قد نفذتها، إلا أن تحقيقًا داخليًا لاحقًا أجراه البنتاغون أشار إلى احتمال كبير بأن يكون الجيش الأمريكي هو من نفذها.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة وإسرائيل ربما نفذتا غارة جوية على مدرسة للبنات في جنوب إيران، مصنفتين إياها خطأً كهدف عسكري نتيجة خطأ استخباراتي أو خلل في خوارزمية الذكاء الاصطناعي.

يجري تجهيز القبور لضحايا الغارة الجوية التي استهدفت مدرسة الطالبات في مدينة ميناب جنوبي إيران، وذلك على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلة - سبوتنيك عربي
يجري تجهيز القبور لضحايا الغارة الجوية التي استهدفت مدرسة الطالبات في مدينة ميناب جنوبي إيران، وذلك على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلة
© REUTERS WANA/Iranian Foreign Media Department
تأكيد الوفيات في صفوف القادة

في الأول من مارس/آذار، أكدت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية وفاة آية الله علي خامنئي، الذي قُتل صباح يوم 28 فبراير في مقر إقامته.

مسيرة تأبينية للمرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي. - سبوتنيك عربي
مسيرة تأبينية للمرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي.
© Sputnik . РИА Новости
من أمام السفارة الإيرانية في موسكو، عقب وفاة المرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي. - سبوتنيك عربي
من أمام السفارة الإيرانية في موسكو، عقب وفاة المرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي.
© Sputnik . Evgeny Biyatov
وضع الزهور أمام القنصلية العامة الإيرانية في كازان، روسيا. - سبوتنيك عربي
وضع الزهور أمام القنصلية العامة الإيرانية في كازان، روسيا.
© Sputnik . Maksim Bogodvid
مسيرة تأبينية للمرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي.
© Sputnik . РИА Новости
من أمام السفارة الإيرانية في موسكو، عقب وفاة المرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي.
© Sputnik . Evgeny Biyatov
وضع الزهور أمام القنصلية العامة الإيرانية في كازان، روسيا.
© Sputnik . Maksim Bogodvid
وأُعلن الحداد في البلاد لمدة 40 يومًا. من بين ضحايا الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ابنة آية الله وزوج ابنته وحفيدته وزوجة ابنه.
كما تأكدت وفاة مسؤولين كبار آخرين: وزير الدفاع عزيز ناصر زاده، وقائد الحرس الثوري محمد باكبور، ورئيس الأركان العامة عبد الرحيم موسوي، والمستشار علي شمخاني.
وأعلن المتحدث باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام اختيار آية الله علي رضا عرفي عضواً في مجلس صيانة الدستور ضمن الهيئة القيادية. يشغل آية الله عرفي منصب رئيس الحوزات الدينية وعضواً في مجلس صيانة الدستور. أما مسعود بيزشكيان، وحجة الإسلام غلام حسين محسني إيجي، وآية الله علي رضا عرفي فهم أعضاء في مجلس القيادة المؤقتة.
آية الله علي رضا عرفي، رئيس الحوزات الدينية في إيران، وعضو مجلس صيانة الدستور، ونائب رئيس مجلس الخبراء. - سبوتنيك عربي
آية الله علي رضا عرفي، رئيس الحوزات الدينية في إيران، وعضو مجلس صيانة الدستور، ونائب رئيس مجلس الخبراء.
© Sputnik . Maksim Bogodvid
توسع نطاق الصراع
في الثاني من مارس/آذار 2026، شنت إيران سلسلة هجمات على قواعد إسرائيلية وأمريكية في المنطقة، بالإضافة إلى مطار أربيل في العراق. وسمع دوي انفجارات في دبي والدوحة والبحرين. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن إيران هاجمت 60 هدفًا استراتيجيًا و500 موقع عسكري أمريكي وإسرائيلي، مستخدمة أكثر من 700 طائرة مسيرة ومئات الصواريخ.
وصرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، رسميًا بأن إيران لن تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.
واستأنف حزب الله عملياته القتالية ضد إسرائيل، مُعلنًا أن الهجمات انتقامًا لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي. وفي اليوم نفسه، شنت إسرائيل غارات على الأحياء الجنوبية وضواحي بيروت، أسفرت عن مقتل رئيس كتلة حزب الله البرلمانية، محمد رعد.
شنت إسرائيل هجمات صاروخية على بيروت استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، ما أسفر عن مقتل 31 شخصاً وإصابة 140 آخرين.
وتحطمت طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-15 في الكويت. زعمت وسائل الإعلام الإيرانية أن الطائرة أسقطت بصاروخ إيراني، بينما قالت الولايات المتحدة إن طائرة إف-15 أصيبت بنيران صديقة.
الهجمات الإقليمية والأسلحة المتطورة
  • في الفترة من 3 إلى 10 مارس، شنّ الحرس الثوري الإيراني هجومًا على قاعدة جوية أمريكية في البحرين بصواريخ وطائرات مسيّرة، كما استهدف مواقع إسرائيلية: مقر قيادة الجيش في قيسارية، ومواقع في بني براك، وبيتاح تكفا، والجليل الغربي، ومطار بن غوريون، ووزارة الدفاع في تل أبيب.
  • وأعلن الحرس الثوري أن الهجمات بلغت مستوى جديدًا باستخدام صواريخ استراتيجية وفرط صوتية (غادر، عماد، فتاح، خيبر شكان). وأشارت قيادة القوات الجوية الإيرانية إلى أن وزن الرؤوس الحربية لن يقل عن طن واحد. واستخدمت إيران أحدث صواريخها الثقيلة، خرمشهر-4 (مدى 2000 كم، وزن الرأس الحربي 1500 كجم)، ضد أهداف في إسرائيل.
  • ونفّذت إيران موجتها الثانية والعشرين من الهجمات باستخدام صواريخ خرمشهر-4 وفتاح. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تدمير رادارات الدفاع الصاروخي "ثاد" في الإمارات العربية المتحدة والأردن، بالإضافة إلى رادار "إيه إن/إف بي إس-132" في قطر.
في هذه الصورة التي نشرتها وزارة الدفاع الإيرانية في 25 مايو 2023، يتم إطلاق صاروخ خرمشهر-4 من موقع غير معلن. - سبوتنيك عربي
في هذه الصورة التي نشرتها وزارة الدفاع الإيرانية في 25 مايو 2023، يتم إطلاق صاروخ خرمشهر-4 من موقع غير معلن.
© AP Photo
صرح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن بلاده ستوقف الضربات ضد الدول المجاورة إذا لم تشن أي هجمات من أراضيها.
تغيير في استراتيجية إيران
في 11 مارس/آذار 2026، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية تغييرًا في استراتيجيتها الحربية ضد إسرائيل والولايات المتحدة، فضلًا عن تغيير المبادئ التكتيكية للضربات الموجهة ضد أهداف مرتبطة بالمعتدين على أراضي دول الخليج العربي. وباتت الضربات تُنفذ بشكل متواصل، ولم تعد ردًا على هجمات القوات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.
وأعلن حزب الله عن إطلاق عملية جديدة ضد إسرائيل أطلق عليها اسم "القشة المأكولة"، حيث أطلق 100 صاروخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل. ووصف حزب الله وإيران هذه العملية بأنها أول هجوم منسق بينهما. وقد استهدفت إيران، بالتعاون مع حزب الله اللبناني، أكثر من 50 هدفًا في إسرائيل.
وأعلنت إيران استعدادها لمحاربة الولايات المتحدة لأكثر من 10 سنوات: "الحل الدبلوماسي مستبعد الآن".
الولايات المتحدة تستخدم تقنيات وأسلحة متطورة
  • يُعدّ استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي سمةً بارزةً للعملية العسكرية الحالية. وكما صرّح متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، يُستخدم الذكاء الاصطناعي في المعالجة الأولية للبيانات لتحديد ما يتطلب تدخلاً بشرياً. ويتخذ الإنسان قرار اختيار الهدف وتنفيذ الضربة.
  • أكدت القيادة المركزية الأمريكية الاستخدام الأول لصواريخ"PrSM" (صواريخ الضربات الدقيقة) عالية الدقة. هذا النظام هو تطوير لصواريخ "ATACMS"الباليستية، ولكنه يتميز عن سابقه بقدرته على قطع مسافة أطول بمقدار 200 كيلومتر. ويصل مداه إلى 500 كيلومتر، ويُطلق من منصة "HIMARS" المتنقلة.
  • وشهدت عملية إطلاق أخرى تطوراً جديداً، وهو طائرة "LUCAS" الانتحارية المسيّرة. وهي نسخة طبق الأصل من طائرة شاهد الإيرانية المسيّرة الشهيرة. ووفقاً لتقارير إعلامية، تبلغ تكلفة الوحدة الواحدة 35 ألف دولار.
انقسام عالمي وسط الحرب

أدت العملية العسكرية ضد إيران إلى تفاقم الاستقطاب في المجتمع الدولي وسط أزمات ونزاعات أخرى. فبينما أدانت روسيا والصين، حليفتا إيران، الهجوم، حمّل حلفاء الولايات المتحدة الغربيون والإقليميون إيران مسؤولية التصعيد، والتي ردّت بضربات انتقامية.

كان رد روسيا سريعًا: ففي الأول من مارس/آذار، أعرب فلاديمير بوتين عن تعازيه للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في مقتل المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي وأفراد من عائلته، مشيرًا إلى أن ذلك تم في انتهاك صارخ لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. كما أكد بوتين مجددًا موقف روسيا المبدئي بشأن ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، ورفض الأساليب العنيفة لحل القضايا المتعلقة بإيران وعموم الشرق الأوسط، والعودة السريعة إلى التسوية السياسية والدبلوماسية.
أعلنت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة عدم تورطها في الضربات على إيران، لكنها أدانت هذه الضربات.
وأبدت إيطاليا وإسبانيا ضبطًا للنفس في تقييمهما للوضع.
وصرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بأن موقف الحكومة هو "لا للحرب"، وذلك بعد أن أعرب دونالد ترامب عن خيبة أمله من إسبانيا لعدم توفيرها قواعدها لشنّ ضربات على إيران.
وأدانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران خلال خطابها أمام البرلمان في روما. ووصفت الحملة العسكرية الجارية في الشرق الأوسط بأنها جزء من اتجاه متزايد للتدخلات الأحادية "التي تتجاوز القانون الدولي".
انخفاض حركة الشحن عبر مضيق هرمز وأزمة النفط
مضيق هرمز..أهم المعلومات عن البوابة البحرية الأهم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
وسائط متعددة
مضيق هرمز... أهم المعلومات عن "بوابة الطاقة" العالمية
5 مارس, 11:57 GMT

عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، انخفضت حركة الشحن عبر مضيق هرمز بشكل حاد، وبدأت شركات التأمين برفع أقساط التأمين ضد الحروب ومراجعة تغطيتها وسط تزايد المخاطر الأمنية. لا يوجد حصار رسمي، لكن السوق يواجه شللاً فعلياً في النقل بسبب التهديدات الأمنية.

يُعدّ مضيق هرمز ممرا استراتيجيا بالغ الأهمية، إذ يمر عبره نحو 30% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، ونحو 20% من النفط ومشتقاته. وفي ظل تزايد المخاطر، علّقت شركات الشحن الكبرى من ألمانيا واليابان وفرنسا ودول أخرى عبورها عبر هذا الممر.

اعتماد واردات النفط عبر مضيق هرمز - سبوتنيك عربي
اعتماد واردات النفط عبر مضيق هرمز

أعلنت إيران رسمياً أنها تحافظ على سيادتها البحرية في مضيق هرمز. وتتعامل مع السفن العابرة وفقاً للبروتوكول الدولي، لكنها ستحدد السفن التجارية التي تستخدمها دول أخرى لأغراض عسكرية ولن تسمح بوجودها.

أعلنت إيران رسمياً أنها تحافظ على سيادتها البحرية في مضيق هرمز. وتتعامل مع السفن العابرة وفقاً للبروتوكول الدولي، لكنها ستحدد السفن التجارية التي تستخدمها دول أخرى لأغراض عسكرية ولن تسمح بوجودها.

عدد الضحايا
عدد الضحايا جراء العملية العسكرية ضد إيران - سبوتنيك عربي
عدد الضحايا جراء العملية العسكرية ضد إيران
© Sputnik
  • أسفر النزاع عن خسائر بشرية فادحة وأزمة إنسانية واسعة النطاق.
  • وبحسب البيانات الإيرانية الرسمية، قُتل ما لا يقل عن 1348 مدنياً وأُصيب أكثر من 17000 آخرين. وتشير وكالة أنباء حرانا المستقلة إلى أرقام أعلى: 1825 قتيلاً على الأقل، بينهم 1276 مدنياً، من بينهم 200 طفل، بالإضافة إلى 197 عسكرياً.
  • وامتدت آثار القتال إلى الدول المجاورة. ففي إسرائيل، قُتل 12 شخصاً، بينهم أربعة أطفال، بالإضافة إلى جنديين في لبنان. وفقد لبنان وحده ما لا يقل عن 687 شخصاً (بينهم 98 طفلاً و52 امرأة) وثلاثة عسكريين. وفي دول الخليج العربي، قُتل 24 شخصاً، بينهم 11 مدنياً وسبعة جنود أمريكيين. وفي العراق، قُتل 31 شخصاً.
  • وتجاوز عدد القتلى المباشرين في المنطقة 2000 قتيل. ومع ذلك، كانت الكارثة الإنسانية داخل إيران أكثر اتساعاً: فبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أُجبر ما يصل إلى 3.2 مليون شخص على مغادرة منازلهم، ليصبحوا نازحين داخلياً.

ضربة على النخبة: مقتل لاريجاني لن يغير موازين القوى في إيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في 17 مارس لن يسبب ضرراً بالغاً لقيادة البلاد.

مستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي
مستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني
© AP Photo

لا أدري لماذا لم يستوعب الأمريكيون والإسرائيليون هذه النقطة بعد: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع ببنية سياسية متينة ومؤسسات سياسية واقتصادية واجتماعية راسخة".

كما أشار عراقجي إلى اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي في 28 فبراير/شباط، والذي استمر النظام بعده في العمل.

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية مقتل لاريجاني بأنه عمل إرهابي، وحثت مجلس الأمن الدولي على محاسبة المسؤولين عنه.

الخسائر الاقتصادية وسط الصراع مع إيران
كم يدفع الأمريكيون مقابل الحرب على إيران
© Sputnik

كلّفت الحرب العالمية الثانية الميزانية الأمريكية ما لا يقل عن 11.3 مليار دولار خلال الأسبوع الأول. وكانت هذه النفقات في معظمها عبارة عن تمويل مباشر للذخائر: ففي اليومين الأولين فقط، أنفق البنتاغون 5.6 مليار دولار على الأسلحة الدقيقة (على سبيل المثال، تصل تكلفة قنبلة AGM-154 الانزلاقية الواحدة إلى 836 ألف دولار). وتنفق الولايات المتحدة حوالي مليار دولار يوميًا على الحرب مع إيران.

وتستعد إدارة ترامب لطلب 50 مليار دولار إضافية من الكونغرس. إلا أن هناك انقسامًا داخل الكونغرس: فالديمقراطيون يطالبون بتوضيح الاستراتيجية، بينما يبدي بعض الجمهوريين قلقهم إزاء الإنفاق غير المنضبط. ويرى البعض داخل الإدارة أن حتى مبلغ 50 مليار دولار يُعدّ تقديرًا متحفظًا.

سوق النفط

تجاوزت أسعار خام برنت في بورصة لندن 100 دولار للبرميل في 12 مارس، وهو أعلى مستوى لها منذ صيف 2024. ويعود السبب في ذلك إلى النشاط العسكري في الخليج العربي، حيث أدت الهجمات على ناقلات النفط قبالة سواحل العراق إلى توقف مؤقت للعمليات في الموانئ العراقية، وإخلاء محطة شحن في سلطنة عمان. ويتفاعل السوق بقوة أكبر مع خطر انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز مقارنةً بجهود تحقيق الاستقرار (مثل قرار وكالة الطاقة الدولية بالإفراج عن الاحتياطيات).

طرق نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز - سبوتنيك عربي
طرق نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز
© Sputnik
ارتفاع أسعار الذهب
وسط حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، يتجه المستثمرون نحو الأصول الآمنة. وبلغ سعر الذهب مستوى قياسياً جديداً عند 5213 دولاراً للأونصة (بزيادة 77% على أساس سنوي). وارتفع سعر الفضة إلى 88.59 دولاراً، بينما وصل سعر البلاتين إلى 2202 دولاراً. ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لسعر الذهب في عام 2026 إلى 4500 دولار للأونصة، مشيرةً إلى عمليات الشراء النشطة من قبل البنوك المركزية والمستثمرين.
ذهب - سبوتنيك عربي
ذهب
© Photo / unsplash/Jingming Pan
06:53 GMT 20.03.2026 (تم التحديث: 10:17 GMT 20.03.2026)
