الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران

شنت إسرائيل ضربة استباقية على إيران، استهدفت مواقع نووية في فوردو، نطنز، وأصفهان، بالإضافة إلى مقر قيادة الحرس الثوري، وقواعد الدفاع الجوي، ومواقع صناعية عسكرية. أطلقت إسرائيل على عمليتها العسكرية اسم "الأسد الزائر". وظهرت أدلة موثقة تُشير إلى أن الصواريخ لم تستهدف مواقع عسكرية فحسب، بل استهدفت أيضاً بنية تحتية مدنية في إيران.
شنت الولايات المتحدة ضربات على القوات المسلحة الإيرانية باستخدام صواريخ توماهوك من سفن حربية، كما استُخدمت طائرات مسيرة وأنظمة إطلاق صواريخ هيمارس. وشاركت المدمرات الأمريكية "يو إس إس سبروانس" و"يو إس إس فرانك إي. بيترسن" و"يو إس إس ميليوس" المزودة بصواريخ موجهة في العمليات ضد إيران. في المجمل، أطلقت السفن الأمريكية ما يصل إلى 200 صاروخ توماهوك في اليومين الأولين من الحرب. ولم يُعلن عن عدد الصواريخ التي اعترضتها الدفاعات الجوية الإيرانية.
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العملية ضد إيران بأنها صراع بين "الأخيار" (في إشارة إليه وإلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) و"الأشرار" (في إشارة إلى إيران). وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي سيُمكّن "الشعب الإيراني الشجاع من أخذ مصيره بأيديهم"، بهدف تغيير السلطة في البلاد.
أكد الحرس الثوري الإيراني إطلاق عملية انتقامية تسمى "الوعد الحقيقي 4". وخلال الضربات المضادة، تعرضت منشآت عسكرية أمريكية وإسرائيلية تقع في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للهجوم.
شملت الأهداف:
القوات البحرية الإسرائيلية في حيفا وقاعدة رامات ديفيد الجوية.
مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.
بنية مطار دبي الدولي وميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة، حيث اندلع حريق.
منشآت في الكويت، حيث أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين. كما استهدفت الهجمات الأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
الروايات والتحقيقات:
اتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب جريمة حرب، ووصفت ضرباتها الانتقامية في السادس من مارس/آذار بأنها ثأر لأطفال ميناب.
نفت الولايات المتحدة في البداية أي تورط لها؛ بل إن ترامب ألمح إلى أن الضربة ربما تكون إيران نفسها قد نفذتها، إلا أن تحقيقًا داخليًا لاحقًا أجراه البنتاغون أشار إلى احتمال كبير بأن يكون الجيش الأمريكي هو من نفذها.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة وإسرائيل ربما نفذتا غارة جوية على مدرسة للبنات في جنوب إيران، مصنفتين إياها خطأً كهدف عسكري نتيجة خطأ استخباراتي أو خلل في خوارزمية الذكاء الاصطناعي.
في الأول من مارس/آذار، أكدت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية وفاة آية الله علي خامنئي، الذي قُتل صباح يوم 28 فبراير في مقر إقامته.
أدت العملية العسكرية ضد إيران إلى تفاقم الاستقطاب في المجتمع الدولي وسط أزمات ونزاعات أخرى. فبينما أدانت روسيا والصين، حليفتا إيران، الهجوم، حمّل حلفاء الولايات المتحدة الغربيون والإقليميون إيران مسؤولية التصعيد، والتي ردّت بضربات انتقامية.
عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، انخفضت حركة الشحن عبر مضيق هرمز بشكل حاد، وبدأت شركات التأمين برفع أقساط التأمين ضد الحروب ومراجعة تغطيتها وسط تزايد المخاطر الأمنية. لا يوجد حصار رسمي، لكن السوق يواجه شللاً فعلياً في النقل بسبب التهديدات الأمنية.
يُعدّ مضيق هرمز ممرا استراتيجيا بالغ الأهمية، إذ يمر عبره نحو 30% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، ونحو 20% من النفط ومشتقاته. وفي ظل تزايد المخاطر، علّقت شركات الشحن الكبرى من ألمانيا واليابان وفرنسا ودول أخرى عبورها عبر هذا الممر.
أعلنت إيران رسمياً أنها تحافظ على سيادتها البحرية في مضيق هرمز. وتتعامل مع السفن العابرة وفقاً للبروتوكول الدولي، لكنها ستحدد السفن التجارية التي تستخدمها دول أخرى لأغراض عسكرية ولن تسمح بوجودها.
أعلنت إيران رسمياً أنها تحافظ على سيادتها البحرية في مضيق هرمز. وتتعامل مع السفن العابرة وفقاً للبروتوكول الدولي، لكنها ستحدد السفن التجارية التي تستخدمها دول أخرى لأغراض عسكرية ولن تسمح بوجودها.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في 17 مارس لن يسبب ضرراً بالغاً لقيادة البلاد.
لا أدري لماذا لم يستوعب الأمريكيون والإسرائيليون هذه النقطة بعد: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع ببنية سياسية متينة ومؤسسات سياسية واقتصادية واجتماعية راسخة".
كما أشار عراقجي إلى اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي في 28 فبراير/شباط، والذي استمر النظام بعده في العمل.
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية مقتل لاريجاني بأنه عمل إرهابي، وحثت مجلس الأمن الدولي على محاسبة المسؤولين عنه.
كلّفت الحرب العالمية الثانية الميزانية الأمريكية ما لا يقل عن 11.3 مليار دولار خلال الأسبوع الأول. وكانت هذه النفقات في معظمها عبارة عن تمويل مباشر للذخائر: ففي اليومين الأولين فقط، أنفق البنتاغون 5.6 مليار دولار على الأسلحة الدقيقة (على سبيل المثال، تصل تكلفة قنبلة AGM-154 الانزلاقية الواحدة إلى 836 ألف دولار). وتنفق الولايات المتحدة حوالي مليار دولار يوميًا على الحرب مع إيران.
وتستعد إدارة ترامب لطلب 50 مليار دولار إضافية من الكونغرس. إلا أن هناك انقسامًا داخل الكونغرس: فالديمقراطيون يطالبون بتوضيح الاستراتيجية، بينما يبدي بعض الجمهوريين قلقهم إزاء الإنفاق غير المنضبط. ويرى البعض داخل الإدارة أن حتى مبلغ 50 مليار دولار يُعدّ تقديرًا متحفظًا.
تجاوزت أسعار خام برنت في بورصة لندن 100 دولار للبرميل في 12 مارس، وهو أعلى مستوى لها منذ صيف 2024. ويعود السبب في ذلك إلى النشاط العسكري في الخليج العربي، حيث أدت الهجمات على ناقلات النفط قبالة سواحل العراق إلى توقف مؤقت للعمليات في الموانئ العراقية، وإخلاء محطة شحن في سلطنة عمان. ويتفاعل السوق بقوة أكبر مع خطر انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز مقارنةً بجهود تحقيق الاستقرار (مثل قرار وكالة الطاقة الدولية بالإفراج عن الاحتياطيات).