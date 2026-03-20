تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
بث مباشر
مستشار الأمن القومي العراقي: على الجهات المحرضة على الفتنة التوقف فورا
سبوتنيك عربي
أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، أن على الجهات التي تمول وتحرض على الفتنة وإثارة الانقسام بين العراقيين التوقف فورًا عن جميع أشكال... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
أخبار إيران
https://sarabic.ae/20260319/رئيس-الوزراء-العراقي-يؤكد-لأمين-عام-الناتو-ضرورة-عدم-انخراط-دول-الحلف-في-الحرب-الجارية-على-إيران--1111671461.html
04:10 GMT 20.03.2026
© Photo لقطة متداولة لانفجار كبير واندلاع حريق ضخم بمستودع للنفط غربي البصرة، العراق، 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
 لقطة متداولة لانفجار كبير واندلاع حريق ضخم بمستودع للنفط غربي البصرة، العراق، 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، أن على الجهات التي تمول وتحرض على الفتنة وإثارة الانقسام بين العراقيين التوقف فورًا عن جميع أشكال التمويل والتحريض والترويج للفتن.
وقال الأعرجي في تغريدة على منصة "إكس": "إلى الجهات التي تمول وتحرض على الفتنة وإثارة الانقسام بين العراقيين؛ عليكم التوقف فورًا عن جميع أشكال التمويل والتحريض والترويج للفتن".
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد لأمين عام "الناتو" ضرورة عدم انخراط دول الحلف في الحرب الجارية على إيران
أمس, 15:11 GMT
وأضاف أن "هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صريحًا لوحدة العراق وأمنه الوطني، ونؤكد مجددًا أن الملاحقة القانونية ستشمل كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، وسيخضع لعقوبات صارمة وفقًا للقانون العراقي".
وختم بالقول: "أدبوا صبيانكم، فالعراق ليس ساحة لعبثكم الخسيس".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أكد، السبت الماضي، حاجة بلاده إلى خطاب دعم السلم الاجتماعي ونبذ العنف والتطرف، داعيًا رجال الدين في البلاد إلى المساهمة في "اتقاء الفتنة".
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني استقبل عددًا من رجال الدين وشاركهم مأدبة إفطار شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس الوزراء العراقي خلال اللقاء، وفق البيان:
"نحن بحاجة إلى خطاب دعم السلم الاجتماعي ونبذ العنف والتطرف، وتعزيز الوحدة الوطنية"، وأضاف: "أملنا في رجال الدين والعلماء أن يسهموا في اتقاء الفتنة التي قد لا تبقي ولا تذر"، مثمنًا "مواقف رجال الدين المبدئية الذين يمثلون حائط صد ومانعًا لكل الأفكار الهدامة والحفاظ على المجتمع والدولة، فضلًا عن دورهم الساند للدولة ومؤسساتها"، وأشار إلى أن "العراق يمر اليوم بتحديات كبيرة تعمل الحكومة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية على تجاوزها".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
