إسرائيل تستهدف منشأة جامعية إيرانية بزعم استخدامها لبحوث نووية

إسرائيل تستهدف منشأة جامعية إيرانية بزعم استخدامها لبحوث نووية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ سلاحه الجوي غارة استهدفت موقعا للأبحاث والتطوير في العاصمة طهران، قال إنه "يُستخدم في أنشطة مرتبطة بتطوير مكونات لأسلحة نووية"،... 22.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-22T06:49+0000

2026-03-22T06:49+0000

2026-03-22T06:49+0000

وأوضح الجيش، أمس السبت، أن "الموقع يقع داخل جامعة مالك الأشتر التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، والتي تخضع لعقوبات غربية"، فيما لم يصدر تأكيد رسمي إيراني بشأن طبيعة الموقع. وتتهم أمريكا وإسرائيل وعدد من الدول الغربية إيران بـ"السعي لامتلاك سلاح نووي"، وهو ما تنفيه طهران باستمرار. وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض منشأة "نطنز" لهجوم، مع تأكيد عدم وقوع أي تسرب إشعاعي أو تهديد للسكان المحيطين.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260322/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ22-من-الحرب-على-إيران-صواريخ-إيران-تطرق-أبواب-ديمونا-فيديو-وصور-1111775758.html

سبوتنيك عربي

إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن