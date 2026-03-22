إسرائيل تستهدف منشأة جامعية إيرانية بزعم استخدامها لبحوث نووية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ سلاحه الجوي غارة استهدفت موقعا للأبحاث والتطوير في العاصمة طهران، قال إنه "يُستخدم في أنشطة مرتبطة بتطوير مكونات لأسلحة نووية"،... 22.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-22T06:49+0000
أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ سلاحه الجوي غارة استهدفت موقعا للأبحاث والتطوير في العاصمة طهران، قال إنه "يُستخدم في أنشطة مرتبطة بتطوير مكونات لأسلحة نووية"، وذلك ضمن العمليات العسكرية في الحرب، التي تشنها إسرائيل بالاشتراك مع أمريكا على إيران.
وأوضح الجيش، أمس السبت، أن "الموقع يقع داخل جامعة مالك الأشتر التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، والتي تخضع لعقوبات غربية"، فيما لم يصدر تأكيد رسمي إيراني بشأن طبيعة الموقع.
وتتهم أمريكا وإسرائيل وعدد من الدول الغربية إيران بـ"السعي لامتلاك سلاح نووي"، وهو ما تنفيه طهران باستمرار.
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض منشأة "نطنز" لهجوم
، مع تأكيد عدم وقوع أي تسرب إشعاعي أو تهديد للسكان المحيطين.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري
ووقف الأعمال العدائية.