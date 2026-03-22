إعلام أمريكي: واشنطن أنفقت أكثر من 27 مليار دولار على العمليات العسكرية ضد إيران حتى الآن

أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الولايات المتحدة "أنفقت أكثر من 27 مليار دولار على العملية العسكرية ضد إيران، خلال شهر واحد". 22.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-22T06:27+0000

ووفقًا لبيانات موقع "إيران وور كوست تراكر" (متتبع نفقات الحرب على إيران)، الذي يحسب بيانات آنية باستخدام منهجية تستند إلى تقرير لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، بلغت كلفة الأيام الستة الأولى من الحرب على إيران 11.3 مليار دولار.وكشف الموقع أن كل يوم إضافي من استمرار العمليات العسكرية يكلّف واشنطن مليار دولار.ووفقًا لمجلة "نيوزويك"، أنفقت واشنطن بالفعل على العملية ضد إيران أكثر مما أنفقته في بداية غزو العراق عام 2003.وذكرت المجلة أن وزارة الحرب الأمريكية طلبت 200 مليار دولار لمواصلة الحملة ضد إيران، أي بزيادة قدرها 67 مليار دولار عما طلبته إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، في الحرب على العراق قبل 23 عامًا.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

