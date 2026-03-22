إعلام أمريكي: واشنطن أنفقت أكثر من 27 مليار دولار على العمليات العسكرية ضد إيران حتى الآن
إعلام أمريكي: واشنطن أنفقت أكثر من 27 مليار دولار على العمليات العسكرية ضد إيران حتى الآن
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الولايات المتحدة "أنفقت أكثر من 27 مليار دولار على العملية العسكرية ضد إيران، خلال شهر واحد". 22.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-22T06:27+0000
2026-03-22T06:27+0000
2026-03-22T06:27+0000
ووفقًا لبيانات موقع "إيران وور كوست تراكر" (متتبع نفقات الحرب على إيران)، الذي يحسب بيانات آنية باستخدام منهجية تستند إلى تقرير لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، بلغت كلفة الأيام الستة الأولى من الحرب على إيران 11.3 مليار دولار.وكشف الموقع أن كل يوم إضافي من استمرار العمليات العسكرية يكلّف واشنطن مليار دولار.ووفقًا لمجلة "نيوزويك"، أنفقت واشنطن بالفعل على العملية ضد إيران أكثر مما أنفقته في بداية غزو العراق عام 2003.وذكرت المجلة أن وزارة الحرب الأمريكية طلبت 200 مليار دولار لمواصلة الحملة ضد إيران، أي بزيادة قدرها 67 مليار دولار عما طلبته إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، في الحرب على العراق قبل 23 عامًا.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260322/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ22-من-الحرب-على-إيران-صواريخ-إيران-تطرق-أبواب-ديمونا-فيديو-وصور-1111775758.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
إعلام أمريكي: واشنطن أنفقت أكثر من 27 مليار دولار على العمليات العسكرية ضد إيران حتى الآن
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الولايات المتحدة "أنفقت أكثر من 27 مليار دولار على العملية العسكرية ضد إيران، خلال شهر واحد".
ووفقًا لبيانات موقع "إيران وور كوست تراكر
" (متتبع نفقات الحرب على إيران)، الذي يحسب بيانات آنية باستخدام منهجية تستند إلى تقرير لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، بلغت كلفة الأيام الستة الأولى من الحرب على إيران 11.3 مليار دولار.
وكشف الموقع أن كل يوم إضافي من استمرار العمليات العسكرية يكلّف واشنطن مليار دولار.
ووفقًا لمجلة "نيوزويك"، أنفقت واشنطن بالفعل على العملية ضد إيران أكثر مما أنفقته في بداية غزو العراق عام 2003.
وذكرت المجلة أن وزارة الحرب الأمريكية طلبت 200 مليار دولار لمواصلة الحملة ضد إيران، أي بزيادة قدرها 67 مليار دولار عما طلبته إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، في الحرب على العراق قبل 23 عامًا.
وفي غضون ذلك، أفادت مجلة "إيكونوميست"، بأن الأمر سيستغرق من الأمريكيين عامًا على الأقل لإعادة ملء مخزوناتهم من الذخيرة.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري
ووقف الأعمال العدائية.