الحرس الثوري: أي هجوم ضد بنية الطاقة سيقابله استهداف مماثل لمصالح أمريكا وإسرائيل بالمنطقة

سبوتنيك عربي

22.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري في بيان، "في حال قام العدو بمهاجمة البنية التحتية للوقود والطاقة، فسيتم استهداف جميع البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومحطات تحلية المياه التابعة للولايات المتحدة والنظام (إسرائيل) في المنطقة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمهل إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مهددًا إياها بتدمير جميع محطاتها لتوليد الطاقة إذا لم تفتحه، قائلاً في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بشكل كامل، ودون تهديد، خلال 48 ساعة من هذه اللحظة تحديدًا، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستستهدف وتدمّر محطات الطاقة المختلفة لديها، بدءًا من أكبرها أولًا".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

