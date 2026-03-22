تغطية مباشرة لليوم الـ22 من الحرب على إيران.. هجمات متبادلة وتصعيد متواصل في لبنان.. صور وفيديو
الحرس الثوري: أي هجوم ضد بنية الطاقة سيقابله استهداف مماثل لمصالح أمريكا وإسرائيل بالمنطقة
الحرس الثوري: أي هجوم ضد بنية الطاقة سيقابله استهداف مماثل لمصالح أمريكا وإسرائيل بالمنطقة
سبوتنيك عربي
هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، بأن أي هجوم يستهدف البنى التحتية للطاقة في إيران، سيقابله استهداف لبنى الطاقة والتكنولوجيا للولايات المتحدة وإسرائيل في... 22.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-22T02:16+0000
2026-03-22T02:16+0000
وقال مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري في بيان، "في حال قام العدو بمهاجمة البنية التحتية للوقود والطاقة، فسيتم استهداف جميع البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومحطات تحلية المياه التابعة للولايات المتحدة والنظام (إسرائيل) في المنطقة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمهل إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مهددًا إياها بتدمير جميع محطاتها لتوليد الطاقة إذا لم تفتحه، قائلاً في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بشكل كامل، ودون تهديد، خلال 48 ساعة من هذه اللحظة تحديدًا، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستستهدف وتدمّر محطات الطاقة المختلفة لديها، بدءًا من أكبرها أولًا".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
العالم, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, ترامب
العالم, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, ترامب

الحرس الثوري: أي هجوم ضد بنية الطاقة سيقابله استهداف مماثل لمصالح أمريكا وإسرائيل بالمنطقة

02:16 GMT 22.03.2026
هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، بأن أي هجوم يستهدف البنى التحتية للطاقة في إيران، سيقابله استهداف لبنى الطاقة والتكنولوجيا للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.
وقال مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري في بيان، "في حال قام العدو بمهاجمة البنية التحتية للوقود والطاقة، فسيتم استهداف جميع البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومحطات تحلية المياه التابعة للولايات المتحدة والنظام (إسرائيل) في المنطقة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمهل إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مهددًا إياها بتدمير جميع محطاتها لتوليد الطاقة إذا لم تفتحه، قائلاً في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بشكل كامل، ودون تهديد، خلال 48 ساعة من هذه اللحظة تحديدًا، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستستهدف وتدمّر محطات الطاقة المختلفة لديها، بدءًا من أكبرها أولًا".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
