الدفاع التركية تعلن مقتل 3 مواطنين إثر تحطم طائرة مروحية في المياه الإقليمية لقطر
أفادت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل 3 أشخاص تركيين في تحطم طائرة مروحية قطرية في المياه الإقليمية لدولة قطر. 22.03.2026
2026-03-22T10:55+0000
أفادت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل 3 أشخاص تركيين في تحطم طائرة مروحية قطرية في المياه الإقليمية لدولة قطر.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "عسكريًا تركيًا وعاملين اثنين في شركة "أسيلسان" للصناعات الدفاعية والإلكترونيات العسكرية، قُتلوا في تحطم مروحية قطرية كانت في مهمة تدريبية ضمن فعاليات قيادة القوات المشتركة القطرية التركية".
وأردفت وزارة الدفاع التركية أنه "تم العثور على جثامين القتلى الأتراك".
وبحسب البيان، تحطمت المروحية لأسباب فنية وفق المعلومات الأولية.
وتعيش المنطقة توترًا كبيرًا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري
ووقف الأعمال العدائية.