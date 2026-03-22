إدارة ترامب تدرس "صفقة" من 6 التزامات لإنهاء الحرب على إيران

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
15:03 GMT
8 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
15:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
15:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
17:00 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:02 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
17:08 GMT
30 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
17:38 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
وسط تحذيرات إيرانية، ترامب يدرس السيطرة على جزيرة خارك لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:31 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:42 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
15:00 GMT
21 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:21 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
15:50 GMT
11 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:50 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:43 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
إدارة ترامب تدرس "صفقة" من 6 التزامات لإنهاء الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير، اليوم الأحد، عن بدء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مناقشات أولية حول المرحلة التالية لشكل مفاوضات السلام المحتملة مع إيران، بعد 3 أسابيع من...
وأكدت مصادر لوسائل إعلام أمريكية، أن ترامب "يدرس إنهاء الحرب تدريجيًا، رغم توقع مسؤولين استمرار القتال لمدة أسبوعين إلى 3 أسابيع إضافية، بينما يسعى فريقه لوضع الأسس الدبلوماسية". ويشارك في هذه المناقشات مستشارو ترامب، من بينهم صهره جاريد كوشنر، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، لتحديد صيغة الاتفاق المحتمل، والذي يُتوقع أن يشمل 6 التزامات أساسية من إيران هي: 1) لا برنامج صاروخي لمدة 5 سنوات. 2) لا تخصيب لليورانيوم. 3) إيقاف تشغيل منشآت نطنز وأصفهان وفوردو النووية، التي قصفتها أمريكا وإسرائيل العام الماضي. 4) بروتوكولات صارمة للمراقبة الخارجية فيما يتعلق بإنشاء واستخدام أجهزة الطرد المركزي والآلات ذات الصلة، التي قد تُسهم في تطوير برنامج أسلحة نووية. 5) معاهدات للحد من التسلح مع دول المنطقة تتضمن سقفا للصواريخ لا يتجاوز 1000 صاروخ. 6) لا تمويل للـ"جماعات الوكيلة" مثل "حزب الله" اللبناني، وجماعة "أنصار الله" اليمنية، وحركة حماس الفلسطينية. ولم يحدث أي اتصال مباشر بين واشنطن وطهران، خلال الأيام الأخيرة، مع استمرار نقل الرسائل عبر وسطاء مثل مصر وقطر والمملكة المتحدة، إذ طالبت إيران بضمانات لوقف إطلاق النار وعدم استئناف العمليات العسكرية مستقبلًا، بالإضافة إلى التعويضات. وبحسب تلك الوسائل، يعمل فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاليًا على تحديد الجهة الأكثر ملاءمة في إيران للتفاوض، واختيار الوسيط الأنسب، مع سعي قطر لتقديم دعم خلف الكواليس، بعد "فقدان الثقة جزئيًا بالوسيط العُماني"، لضمان تحرك محكم نحو مفاوضات محتملة في المستقبل القريب.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
https://sarabic.ae/20260322/تصويت-برأيك-هل-تفرض-إيران-قاعدة-العين-بالعين-أمام-تل-أبيب-وواشنطن-بعد-استهداف-ديمونا؟-1111778227.html
https://sarabic.ae/20260322/إعلام-أمريكي-واشنطن-أنفقت-أكثر-من-27-مليار-دولار-على-العمليات-العسكرية-ضد-إيران-حتى-الآن-1111776239.html
10:28 GMT 22.03.2026 (تم التحديث: 10:29 GMT 22.03.2026)
أضرار لحقت بحي سكني، في أعقاب ليلة من الهجمات الصاروخية الإيرانية التي أسفرت عن إصابة العشرات من الإسرائيليين، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في ديمونة، جنوب إسرائيل، 22 مارس/ آذار 2026
أضرار لحقت بحي سكني، في أعقاب ليلة من الهجمات الصاروخية الإيرانية التي أسفرت عن إصابة العشرات من الإسرائيليين، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في ديمونة، جنوب إسرائيل، 22 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2026
كشفت تقارير، اليوم الأحد، عن بدء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مناقشات أولية حول المرحلة التالية لشكل مفاوضات السلام المحتملة مع إيران، بعد 3 أسابيع من اندلاع الحرب عليها، وفقًا لمسؤول أمريكي ومصدر مطّلع.
وأكدت مصادر لوسائل إعلام أمريكية، أن ترامب "يدرس إنهاء الحرب تدريجيًا، رغم توقع مسؤولين استمرار القتال لمدة أسبوعين إلى 3 أسابيع إضافية، بينما يسعى فريقه لوضع الأسس الدبلوماسية".
ويشارك في هذه المناقشات مستشارو ترامب، من بينهم صهره جاريد كوشنر، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، لتحديد صيغة الاتفاق المحتمل، والذي يُتوقع أن يشمل 6 التزامات أساسية من إيران هي:
1) لا برنامج صاروخي لمدة 5 سنوات.
2) لا تخصيب لليورانيوم.
3) إيقاف تشغيل منشآت نطنز وأصفهان وفوردو النووية، التي قصفتها أمريكا وإسرائيل العام الماضي.
4) بروتوكولات صارمة للمراقبة الخارجية فيما يتعلق بإنشاء واستخدام أجهزة الطرد المركزي والآلات ذات الصلة، التي قد تُسهم في تطوير برنامج أسلحة نووية.
5) معاهدات للحد من التسلح مع دول المنطقة تتضمن سقفا للصواريخ لا يتجاوز 1000 صاروخ.
6) لا تمويل للـ"جماعات الوكيلة" مثل "حزب الله" اللبناني، وجماعة "أنصار الله" اليمنية، وحركة حماس الفلسطينية.
ولم يحدث أي اتصال مباشر بين واشنطن وطهران، خلال الأيام الأخيرة، مع استمرار نقل الرسائل عبر وسطاء مثل مصر وقطر والمملكة المتحدة، إذ طالبت إيران بضمانات لوقف إطلاق النار وعدم استئناف العمليات العسكرية مستقبلًا، بالإضافة إلى التعويضات.
تصويت... برأيك هل تفرض إيران قاعدة "العين بالعين" أمام تل أبيب وواشنطن بعد استهداف ديمونا؟
09:01 GMT

وقال مسؤول أمريكي إن ترامب يعتبر المطالبة بالتعويضات "غير قابلة للتطبيق"، لكنه لم يستبعد مناقشة إعادة الأصول المجمدة كحل سياسي محتمل، مع التأكيد على صياغة اتفاق بعناية لتجنب أي صدام مع إيران.

وبحسب تلك الوسائل، يعمل فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاليًا على تحديد الجهة الأكثر ملاءمة في إيران للتفاوض، واختيار الوسيط الأنسب، مع سعي قطر لتقديم دعم خلف الكواليس، بعد "فقدان الثقة جزئيًا بالوسيط العُماني"، لضمان تحرك محكم نحو مفاوضات محتملة في المستقبل القريب.
عبور حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور وسفن حربية أخرى مضيق هرمز إلى الخليج العربي يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2026
إعلام أمريكي: واشنطن أنفقت أكثر من 27 مليار دولار على العمليات العسكرية ضد إيران حتى الآن
06:27 GMT

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط 2026، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
