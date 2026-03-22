تصويت... برأيك هل تفرض إيران قاعدة "العين بالعين" أمام تل أبيب وواشنطن بعد استهداف ديمونا؟
تصويت... برأيك هل تفرض إيران قاعدة "العين بالعين" أمام تل أبيب وواشنطن بعد استهداف ديمونا؟
سبوتنيك عربي
أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، أمس السبت، بسقوط صاروخ أطلقته إيران على مبنى في منطقة ديمونا جنوبي البلاد، مخلفًا العديد من الإصابات، وصلت إلى 175 شخصا، حسب آخر إحصاء.
2026-03-22T09:01+0000
2026-03-22T09:01+0000
2026-03-22T09:02+0000
وصرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين، أمس السبت، بأن الدفاعات الجوية فشلت في اعتراض الصواريخ البالستية الإيرانية، التي استهدفت مدينتي ديمونا وعراد جنوبي البلاد.وقبل ذلك، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس السبت، أن "منشأة التخصيب في نطنز، تعرضت صباحا لهجوم أمريكي - إسرائيلي"، مؤكدة أن "الإجراءات الاحترازية المتخذة حالت دون أي تسرب للمواد المشعة"، على حد قولها.وأكدت المنظمة، وفقًا لما نقلته وكالة "تسنيم"، أن "الهجوم على مجمع الشهيد أحمدي روشن، للتخصيب يُعدّ مخالفًا للقوانين الدولية، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويعرض السلامة والأمن النوويين للخطر".وأكد مراقبون أن الضربة الإيرانية تنذر بتصعيد موازٍ للتصعيد الأمريكي الإسرائيلي ضد طهران، في محاولة إيرانية لفرض "توازن الرعب".برأيك.. هل تضع إيران قاعدة "العين بالعين" أمام تل أبيب وواشنطن بعد استهداف ديمونا؟إيران تضع شرطا لعبور مضيق هرمز مع استبعاد "الأعداء"تصويت... برأيك ما سبب نشر واشنطن قوات إضافية في الشرق الأوسط؟
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
استطلاعات الرأي, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, опросы
تصويت... برأيك هل تفرض إيران قاعدة "العين بالعين" أمام تل أبيب وواشنطن بعد استهداف ديمونا؟
09:01 GMT 22.03.2026 (تم التحديث: 09:02 GMT 22.03.2026)
أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، أمس السبت، بسقوط صاروخ أطلقته إيران على مبنى في منطقة ديمونا جنوبي البلاد، مخلفًا العديد من الإصابات، وصلت إلى 175 شخصا، حسب آخر إحصاء.
وصرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
إيفي دفرين، أمس السبت، بأن الدفاعات الجوية فشلت في اعتراض الصواريخ البالستية الإيرانية، التي استهدفت مدينتي ديمونا وعراد جنوبي البلاد.
وقبل ذلك، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس السبت، أن "منشأة التخصيب في نطنز، تعرضت صباحا لهجوم أمريكي - إسرائيلي"، مؤكدة أن "الإجراءات الاحترازية المتخذة حالت دون أي تسرب للمواد المشعة"، على حد قولها.
وأكدت المنظمة، وفقًا لما نقلته وكالة "تسنيم"، أن "الهجوم على مجمع الشهيد أحمدي روشن، للتخصيب يُعدّ مخالفًا للقوانين الدولية، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويعرض السلامة والأمن النوويين للخطر".
وأكد مراقبون أن الضربة الإيرانية تنذر بتصعيد موازٍ للتصعيد الأمريكي الإسرائيلي ضد طهران، في محاولة إيرانية لفرض "توازن الرعب".
برأيك.. هل تضع إيران قاعدة "العين بالعين" أمام تل أبيب وواشنطن بعد استهداف ديمونا؟