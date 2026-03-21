https://sarabic.ae/20260321/الجيش-الإسرائيلي-الدفاع-الجوي-لم-يتمكن-من-اعتراض-الصواريخ-التي-استهدفت-جنوب-البلاد-1111774005.html
الجيش الإسرائيلي: الدفاع الجوي لم يتمكن من اعتراض الصواريخ التي استهدفت جنوب البلاد
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، بأن الدفاعات الجوية فشلت في اعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية التي استهدفت مدينتي ديمونا وعراد جنوبي البلاد.
2026-03-22T00:00+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110426413_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2bf5d88e9640e7320655c8c8f74d2737.jpg
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110426413_86:0:1222:852_1920x0_80_0_0_65be5937ee0c7d579f34bb16747d01c2.jpg
22:44 GMT 21.03.2026 (تم التحديث: 00:00 GMT 22.03.2026)
صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، بأن الدفاعات الجوية فشلت في اعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية التي استهدفت مدينتي ديمونا وعراد جنوبي البلاد.
وقال دفرين في بيان عبر منصة "إكس": "أنظمة الدفاع الجوي فعلت
لكنها لم تتمكن من اعتراض الصاروخ، وسنجري تحقيقًا في الحادث ونتعلم منه".
وأضاف أن "هذا ليس نوعًا خاصًا أو غير مألوف من المقذوفات".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية
في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.