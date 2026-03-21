الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 64 شخصا جراء سقوط صاروخ إيراني في عراد
أعلنت نجمة داود الحمراء، مساء السبت، أن حصيلة الإصابات الناجمة عن سقوط صاروخ إيراني في مدينة عراد جنوبي البلاد، ارتفعت إلى 64 شخصًا بينهم 7 جروحهم خطيرة.
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 64 شخصا جراء سقوط صاروخ إيراني في عراد
22:15 GMT 21.03.2026 (تم التحديث: 22:27 GMT 21.03.2026)
أعلنت نجمة داود الحمراء، مساء السبت، أن حصيلة الإصابات الناجمة عن سقوط صاروخ إيراني في مدينة عراد جنوبي البلاد، ارتفعت إلى 64 شخصًا بينهم 7 جروحهم خطيرة.
وقالت نجمة داود الحمراء في بيان: "يقدم مسعفو منظمة نجمة داود الحمراء العلاج الطبي وينقلون 64 مصابًا إلى المستشفيات باستخدام عشرات سيارات الإسعاف ووحدات العناية المركزة التابعة للمنظمة ومروحيات تابعة لها وللقوات الجوية".
وأضافت أن من بين المصابين "7 مصابين بجروح خطيرة، و15 مصابًا بجروح متوسطة، و42 مصابًا بجروح طفيفة. وتواصل فرق منظمة نجمة داود الحمراء البحث عن مصابين آخرين".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.