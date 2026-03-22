إيران تضع شرطا لعبور مضيق هرمز مع استبعاد "الأعداء"

إيران تضع شرطا لعبور مضيق هرمز مع استبعاد "الأعداء"

سبوتنيك عربي

أكد علي موسوي، الممثل الدائم لإيران لدى المنظمة البحرية الدولية، اليوم الأحد، أن "التوتر في مضيق هرمز، يعود إلى الهجمات الأمريكية والإسرائيلية"، على حد قوله.

2026-03-22T06:23+0000

2026-03-22T06:23+0000

2026-03-22T06:23+0000

وشدد موسوي على أن "المضيق يبقى مفتوحًا أمام حركة الملاحة باستثناء الأعداء، مع ضرورة التنسيق مع السلطات الإيرانية لضمان أمن السفن وسلامة أطقمها"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية. وأوضح أن التزامات المجتمع الدولي يجب أن تقترن باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها، مؤكدًا استعداد طهران "للتعاون مع المنظمة البحرية الدولية والدول المختلفة لتعزيز السلامة البحرية". وشدد الممثل الدائم لإيران لدى المنظمة البحرية الدولية علي موسوي، على أن "الدبلوماسية تبقى الخيار المفضّل"، شريطة وقف ما وصفه بـ"العدوان وبناء الثقة المتبادلة"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مهددًا إياها بـ"تدمير جميع محطاتها لتوليد الطاقة إذا لم تفتحه".وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشيال": "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بشكل كامل، ودون تهديد، خلال 48 ساعة من هذه اللحظة تحديدًا، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستستهدف وتدمّر محطات الطاقة المختلفة لديها، بدءًا من أكبرها أولًا".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260321/22-دولة-تبدي-استعدادها-للمشاركة-في-تأمين-مضيق-هرمز-1111765687.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم