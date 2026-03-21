22 دولة تبدي استعدادها للمشاركة في تأمين مضيق هرمز
22 دولة تبدي استعدادها للمشاركة في تأمين مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أصدرت اثنتان وعشرون دولة، من بينها دول أوروبية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، بيانا مشتركا، اليوم السبت، تعهدت فيه بدعم الجهود الدولية الرامية إلى ضمان...
2026-03-21T15:15+0000
2026-03-21T15:15+0000
في بيانها الذي تم نشر عبر موقع التواصل الإجتماعي "إكس"، أدانت هذه الدول الموقعة بشدة إيران لهجماتها الأخيرة على السفن التجارية، وضرباتها للبنية التحتية المدنية، وإغلاقها للممر البحري الحيوي، واصفة هذه الأعمال بأنها انتهاكات للقانون الدولي.وحثت الدول إيران على وقف جميع الأعمال العدائية، والامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817. وأكدت مجددًا أن حرية الملاحة ركن أساسي من أركان القانون الدولي، وشددت على أن الاضطرابات في المضيق تهدد أمن الطاقة العالمي وتلحق ضررا بالغا بالفئات السكانية الأكثر ضعفا.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بالكامل أمام أمريكا وإسرائيل وحلفائهما
العالم, أخبار الخليج , أخبار ايران اليوم, مضيق هرمز
العالم, أخبار الخليج , أخبار ايران اليوم, مضيق هرمز
22 دولة تبدي استعدادها للمشاركة في تأمين مضيق هرمز
أصدرت اثنتان وعشرون دولة، من بينها دول أوروبية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، بيانا مشتركا، اليوم السبت، تعهدت فيه بدعم الجهود الدولية الرامية إلى ضمان الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز.
في بيانها الذي تم نشر عبر موقع التواصل الإجتماعي "إكس"، أدانت هذه الدول الموقعة بشدة إيران لهجماتها الأخيرة على السفن التجارية، وضرباتها للبنية التحتية المدنية، وإغلاقها للممر البحري الحيوي، واصفة هذه الأعمال بأنها انتهاكات للقانون الدولي.
وحثت الدول إيران على وقف جميع الأعمال العدائية، والامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817. وأكدت مجددًا أن حرية الملاحة ركن أساسي من أركان القانون الدولي، وشددت على أن الاضطرابات في المضيق تهدد أمن الطاقة العالمي وتلحق ضررا بالغا بالفئات السكانية الأكثر ضعفا.
ورحب البيان المشترك بتفويض وكالة الطاقة الدولية بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، وأشار إلى استعدادها لتحقيق استقرار أسواق الطاقة من خلال التعاون مع الدول المنتجة للنفط. كما التزم البيان بدعم الدول الأكثر تضررًا عبر الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".