"عصب الكوكب" بعد إغلاق مضيق هرمز... أهم الدول المطورة لخطوط أنابيب الغاز في العالم
"عصب الكوكب" بعد إغلاق مضيق هرمز... أهم الدول المطورة لخطوط أنابيب الغاز في العالم
سبوتنيك عربي
تُشكّل خطوط أنابيب نقل الغاز العمود الفقري لنظام الطاقة العالمي، إذ تنقل كميات هائلة من الغاز الطبيعي بعيدًا عن المخاطر البحرية وتقلبات الأسواق. 22.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-22T08:13+0000
2026-03-22T08:13+0000
2026-03-22T08:55+0000
ومع تصاعد التوترات في نقاط عبور حيوية، باتت الأنابيب تمثل عنصرًا إستراتيجيًا لضمان استمرارية الإمدادات وحماية الاقتصاد العالمي من أي اضطرابات مفاجئة. وتشير البيانات الحديثة إلى أن هناك آلاف الكيلومترات من الشبكات الجديدة قيد التطوير، ما يعكس سعي الدول لتأمين الطاقة وتوسيع القدرة على تلبية الطلب المتزايد. وتتصدر آسيا قائمة أكبر 10 دول مطوّرة لخطوط أنابيب نقل الغاز، إذ تمثل نحو 55% من إجمالي المشروعات العالمية، بقيادة الصين التي تطوّر 51.9 ألف كيلومتر من الشبكات بين المقترحة وقيد الإنشاء، وفقا لمنصة "الطاقة". وتحتل الهند المرتبة الثالثة في القائمة بإجمالي مشروعات قيد التطوير يصل إلى نحو 19.6 ألف كيلومتر، منها 5.1 آلاف كيلومتر مشروعات مقترحة و14.5 ألف كيلومتر قيد الإنشاء. وتأتي أمريكا في المركز الرابع بمشروعات إجمالية تبلغ 10.9 ألف كيلومتر، تشمل 9 آلاف كيلومتر مقترحة و1.9 ألف كيلومتر قيد الإنشاء، فيما تحلّ البرازيل خامسًا بـ10.8 آلاف كيلومتر من المشروعات المقترحة. وتأتي أهمية خطوط الأنابيب العالمية، في الوقت الحالي، بعد تصاعد التوترات حول مضيق هرمز إثر بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في الـ28 من فبراير/ شباط 2026، التي تمثل نقطة عبور حيوية لنحو 20% من النفط العالمي، وتعد الأنابيب وسيلة إستراتيجية لنقل الغاز والطاقة بعيدًا عن المخاطر البحرية وتقلبات الأسواق، ما يعزز أمن الطاقة للدول الكبرى ويقلل الاعتماد على المضائق البحرية الحساسة. ويبلغ إجمالي مشروعات الأنابيب العالمية قيد التطوير 206 آلاف كيلومتر، منها 134.7 ألف كيلومتر مقترحة و71.35 ألف كيلومتر قيد الإنشاء، وتشكل مشروعات أكبر 10 دول نحو 68% من هذا الإجمالي، ما يبرز دور هذه الدول في تعزيز استقرار إمدادات الغاز العالمي في ظل أي اضطرابات محتملة حول مضيق هرمز.
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
إيران
اقتصاد, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, إيران
"عصب الكوكب" بعد إغلاق مضيق هرمز... أهم الدول المطورة لخطوط أنابيب الغاز في العالم
08:13 GMT 22.03.2026 (تم التحديث: 08:55 GMT 22.03.2026)
تُشكّل خطوط أنابيب نقل الغاز العمود الفقري لنظام الطاقة العالمي، إذ تنقل كميات هائلة من الغاز الطبيعي بعيدًا عن المخاطر البحرية وتقلبات الأسواق.
ومع تصاعد التوترات في نقاط عبور حيوية، باتت الأنابيب تمثل عنصرًا إستراتيجيًا لضمان استمرارية الإمدادات وحماية الاقتصاد العالمي من أي اضطرابات مفاجئة.
وتشير البيانات الحديثة إلى أن هناك آلاف الكيلومترات من الشبكات الجديدة قيد التطوير، ما يعكس سعي الدول لتأمين الطاقة وتوسيع القدرة على تلبية الطلب المتزايد.
وتتصدر آسيا قائمة أكبر 10 دول مطوّرة لخطوط أنابيب نقل الغاز، إذ تمثل نحو 55% من إجمالي المشروعات العالمية، بقيادة الصين التي تطوّر 51.9 ألف كيلومتر من الشبكات بين المقترحة وقيد الإنشاء، وفقا لمنصة "الطاقة".
وتأتي روسيا في المرتبة الثانية بإجمالي مشاريع خطوط أنابيب قيد التطوير يصل إلى 21.5 ألف كيلومتر، بحسب بيانات المنصة، ويبلغ طول المشروعات المقترحة نحو 14.7 ألف كيلومتر، فيما تقترب مشروعات الإنشاء من 6.7 ألف كيلومتر.
وتحتل الهند المرتبة الثالثة في القائمة بإجمالي مشروعات قيد التطوير يصل إلى نحو 19.6 ألف كيلومتر، منها 5.1 آلاف كيلومتر مشروعات مقترحة و14.5 ألف كيلومتر قيد الإنشاء.
وتأتي أمريكا في المركز الرابع بمشروعات إجمالية تبلغ 10.9 ألف كيلومتر، تشمل 9 آلاف كيلومتر مقترحة و1.9 ألف كيلومتر قيد الإنشاء، فيما تحلّ البرازيل خامسًا بـ10.8 آلاف كيلومتر من المشروعات المقترحة.
ويحتل ترتيب الدول من السادس حتى العاشر كل من إيران بـ6.9 آلاف كيلومتر (1.4 ألف مقترحة و5.5 آلاف قيد الإنشاء)، وإندونيسيا 5.5 آلاف كيلومتر (5.2 آلاف مقترحة و305 كيلومترات قيد الإنشاء)، وكازاخستان 4.5 آلاف كيلومتر (1.9 ألف مقترحة و2.6 ألف قيد الإنشاء)، وجنوب أفريقيا 4 آلاف كيلومتر مقترحة، وباكستان 3.9 آلاف كيلومتر (1.2 ألف مقترحة و2.7 ألف قيد الإنشاء).
وتأتي أهمية خطوط الأنابيب العالمية، في الوقت الحالي، بعد تصاعد التوترات حول مضيق هرمز إثر بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في الـ28 من فبراير/ شباط 2026، التي تمثل نقطة عبور حيوية لنحو 20% من النفط العالمي، وتعد الأنابيب وسيلة إستراتيجية لنقل الغاز والطاقة بعيدًا عن المخاطر البحرية وتقلبات الأسواق، ما يعزز أمن الطاقة للدول الكبرى ويقلل الاعتماد على المضائق البحرية الحساسة.
ويبلغ إجمالي مشروعات الأنابيب العالمية قيد التطوير 206 آلاف كيلومتر، منها 134.7 ألف كيلومتر مقترحة و71.35 ألف كيلومتر قيد الإنشاء، وتشكل مشروعات أكبر 10 دول نحو 68% من هذا الإجمالي، ما يبرز دور هذه الدول في تعزيز استقرار إمدادات الغاز العالمي في ظل أي اضطرابات محتملة حول مضيق هرمز.