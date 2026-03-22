"عصب الكوكب" بعد إغلاق مضيق هرمز... أهم الدول المطورة لخطوط أنابيب الغاز في العالم

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
15:03 GMT
8 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
15:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
15:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
17:00 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:02 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
17:08 GMT
30 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
17:38 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
وسط تحذيرات إيرانية، ترامب يدرس السيطرة على جزيرة خارك لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:31 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:42 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
15:00 GMT
21 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:21 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
15:50 GMT
11 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
17:00 GMT
3 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:43 GMT
16 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
"عصب الكوكب" بعد إغلاق مضيق هرمز... أهم الدول المطورة لخطوط أنابيب الغاز في العالم
تُشكّل خطوط أنابيب نقل الغاز العمود الفقري لنظام الطاقة العالمي، إذ تنقل كميات هائلة من الغاز الطبيعي بعيدًا عن المخاطر البحرية وتقلبات الأسواق. 22.03.2026, سبوتنيك عربي
ومع تصاعد التوترات في نقاط عبور حيوية، باتت الأنابيب تمثل عنصرًا إستراتيجيًا لضمان استمرارية الإمدادات وحماية الاقتصاد العالمي من أي اضطرابات مفاجئة. وتشير البيانات الحديثة إلى أن هناك آلاف الكيلومترات من الشبكات الجديدة قيد التطوير، ما يعكس سعي الدول لتأمين الطاقة وتوسيع القدرة على تلبية الطلب المتزايد. وتتصدر آسيا قائمة أكبر 10 دول مطوّرة لخطوط أنابيب نقل الغاز، إذ تمثل نحو 55% من إجمالي المشروعات العالمية، بقيادة الصين التي تطوّر 51.9 ألف كيلومتر من الشبكات بين المقترحة وقيد الإنشاء، وفقا لمنصة "الطاقة". وتحتل الهند المرتبة الثالثة في القائمة بإجمالي مشروعات قيد التطوير يصل إلى نحو 19.6 ألف كيلومتر، منها 5.1 آلاف كيلومتر مشروعات مقترحة و14.5 ألف كيلومتر قيد الإنشاء. وتأتي أمريكا في المركز الرابع بمشروعات إجمالية تبلغ 10.9 ألف كيلومتر، تشمل 9 آلاف كيلومتر مقترحة و1.9 ألف كيلومتر قيد الإنشاء، فيما تحلّ البرازيل خامسًا بـ10.8 آلاف كيلومتر من المشروعات المقترحة. وتأتي أهمية خطوط الأنابيب العالمية، في الوقت الحالي، بعد تصاعد التوترات حول مضيق هرمز إثر بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في الـ28 من فبراير/ شباط 2026، التي تمثل نقطة عبور حيوية لنحو 20% من النفط العالمي، وتعد الأنابيب وسيلة إستراتيجية لنقل الغاز والطاقة بعيدًا عن المخاطر البحرية وتقلبات الأسواق، ما يعزز أمن الطاقة للدول الكبرى ويقلل الاعتماد على المضائق البحرية الحساسة. ويبلغ إجمالي مشروعات الأنابيب العالمية قيد التطوير 206 آلاف كيلومتر، منها 134.7 ألف كيلومتر مقترحة و71.35 ألف كيلومتر قيد الإنشاء، وتشكل مشروعات أكبر 10 دول نحو 68% من هذا الإجمالي، ما يبرز دور هذه الدول في تعزيز استقرار إمدادات الغاز العالمي في ظل أي اضطرابات محتملة حول مضيق هرمز.
تُشكّل خطوط أنابيب نقل الغاز العمود الفقري لنظام الطاقة العالمي، إذ تنقل كميات هائلة من الغاز الطبيعي بعيدًا عن المخاطر البحرية وتقلبات الأسواق.
ومع تصاعد التوترات في نقاط عبور حيوية، باتت الأنابيب تمثل عنصرًا إستراتيجيًا لضمان استمرارية الإمدادات وحماية الاقتصاد العالمي من أي اضطرابات مفاجئة.
وتشير البيانات الحديثة إلى أن هناك آلاف الكيلومترات من الشبكات الجديدة قيد التطوير، ما يعكس سعي الدول لتأمين الطاقة وتوسيع القدرة على تلبية الطلب المتزايد.
إيران تضع شرطا لعبور مضيق هرمز مع استبعاد "الأعداء"
وتتصدر آسيا قائمة أكبر 10 دول مطوّرة لخطوط أنابيب نقل الغاز، إذ تمثل نحو 55% من إجمالي المشروعات العالمية، بقيادة الصين التي تطوّر 51.9 ألف كيلومتر من الشبكات بين المقترحة وقيد الإنشاء، وفقا لمنصة "الطاقة".

وتأتي روسيا في المرتبة الثانية بإجمالي مشاريع خطوط أنابيب قيد التطوير يصل إلى 21.5 ألف كيلومتر، بحسب بيانات المنصة، ويبلغ طول المشروعات المقترحة نحو 14.7 ألف كيلومتر، فيما تقترب مشروعات الإنشاء من 6.7 ألف كيلومتر.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة في القائمة بإجمالي مشروعات قيد التطوير يصل إلى نحو 19.6 ألف كيلومتر، منها 5.1 آلاف كيلومتر مشروعات مقترحة و14.5 ألف كيلومتر قيد الإنشاء.
وتأتي أمريكا في المركز الرابع بمشروعات إجمالية تبلغ 10.9 ألف كيلومتر، تشمل 9 آلاف كيلومتر مقترحة و1.9 ألف كيلومتر قيد الإنشاء، فيما تحلّ البرازيل خامسًا بـ10.8 آلاف كيلومتر من المشروعات المقترحة.

ويحتل ترتيب الدول من السادس حتى العاشر كل من إيران بـ6.9 آلاف كيلومتر (1.4 ألف مقترحة و5.5 آلاف قيد الإنشاء)، وإندونيسيا 5.5 آلاف كيلومتر (5.2 آلاف مقترحة و305 كيلومترات قيد الإنشاء)، وكازاخستان 4.5 آلاف كيلومتر (1.9 ألف مقترحة و2.6 ألف قيد الإنشاء)، وجنوب أفريقيا 4 آلاف كيلومتر مقترحة، وباكستان 3.9 آلاف كيلومتر (1.2 ألف مقترحة و2.7 ألف قيد الإنشاء).

وتأتي أهمية خطوط الأنابيب العالمية، في الوقت الحالي، بعد تصاعد التوترات حول مضيق هرمز إثر بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في الـ28 من فبراير/ شباط 2026، التي تمثل نقطة عبور حيوية لنحو 20% من النفط العالمي، وتعد الأنابيب وسيلة إستراتيجية لنقل الغاز والطاقة بعيدًا عن المخاطر البحرية وتقلبات الأسواق، ما يعزز أمن الطاقة للدول الكبرى ويقلل الاعتماد على المضائق البحرية الحساسة.
22 دولة تبدي استعدادها للمشاركة في تأمين مضيق هرمز
ويبلغ إجمالي مشروعات الأنابيب العالمية قيد التطوير 206 آلاف كيلومتر، منها 134.7 ألف كيلومتر مقترحة و71.35 ألف كيلومتر قيد الإنشاء، وتشكل مشروعات أكبر 10 دول نحو 68% من هذا الإجمالي، ما يبرز دور هذه الدول في تعزيز استقرار إمدادات الغاز العالمي في ظل أي اضطرابات محتملة حول مضيق هرمز.
