https://sarabic.ae/20260322/عصب-الكوكب-بعد-إغلاق-مضيق-هرمز-أهم-الدول-المطورة-لخطوط-أنابيب-الغاز-في-العالم-1111777100.html

"عصب الكوكب" بعد إغلاق مضيق هرمز... أهم الدول المطورة لخطوط أنابيب الغاز في العالم

"عصب الكوكب" بعد إغلاق مضيق هرمز... أهم الدول المطورة لخطوط أنابيب الغاز في العالم

سبوتنيك عربي

تُشكّل خطوط أنابيب نقل الغاز العمود الفقري لنظام الطاقة العالمي، إذ تنقل كميات هائلة من الغاز الطبيعي بعيدًا عن المخاطر البحرية وتقلبات الأسواق. 22.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-22T08:13+0000

2026-03-22T08:13+0000

2026-03-22T08:55+0000

اقتصاد

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/16/1111776944_0:66:1251:769_1920x0_80_0_0_343423252403b091e7c034a1432b4a84.jpg

ومع تصاعد التوترات في نقاط عبور حيوية، باتت الأنابيب تمثل عنصرًا إستراتيجيًا لضمان استمرارية الإمدادات وحماية الاقتصاد العالمي من أي اضطرابات مفاجئة. وتشير البيانات الحديثة إلى أن هناك آلاف الكيلومترات من الشبكات الجديدة قيد التطوير، ما يعكس سعي الدول لتأمين الطاقة وتوسيع القدرة على تلبية الطلب المتزايد. وتتصدر آسيا قائمة أكبر 10 دول مطوّرة لخطوط أنابيب نقل الغاز، إذ تمثل نحو 55% من إجمالي المشروعات العالمية، بقيادة الصين التي تطوّر 51.9 ألف كيلومتر من الشبكات بين المقترحة وقيد الإنشاء، وفقا لمنصة "الطاقة". وتحتل الهند المرتبة الثالثة في القائمة بإجمالي مشروعات قيد التطوير يصل إلى نحو 19.6 ألف كيلومتر، منها 5.1 آلاف كيلومتر مشروعات مقترحة و14.5 ألف كيلومتر قيد الإنشاء. وتأتي أمريكا في المركز الرابع بمشروعات إجمالية تبلغ 10.9 ألف كيلومتر، تشمل 9 آلاف كيلومتر مقترحة و1.9 ألف كيلومتر قيد الإنشاء، فيما تحلّ البرازيل خامسًا بـ10.8 آلاف كيلومتر من المشروعات المقترحة. وتأتي أهمية خطوط الأنابيب العالمية، في الوقت الحالي، بعد تصاعد التوترات حول مضيق هرمز إثر بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في الـ28 من فبراير/ شباط 2026، التي تمثل نقطة عبور حيوية لنحو 20% من النفط العالمي، وتعد الأنابيب وسيلة إستراتيجية لنقل الغاز والطاقة بعيدًا عن المخاطر البحرية وتقلبات الأسواق، ما يعزز أمن الطاقة للدول الكبرى ويقلل الاعتماد على المضائق البحرية الحساسة. ويبلغ إجمالي مشروعات الأنابيب العالمية قيد التطوير 206 آلاف كيلومتر، منها 134.7 ألف كيلومتر مقترحة و71.35 ألف كيلومتر قيد الإنشاء، وتشكل مشروعات أكبر 10 دول نحو 68% من هذا الإجمالي، ما يبرز دور هذه الدول في تعزيز استقرار إمدادات الغاز العالمي في ظل أي اضطرابات محتملة حول مضيق هرمز.

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, إيران