إعلام إيراني: ترامب تراجع عن الضربات بعد علمه بأن ردنا يشمل جميع محطات الطاقة غربي آسيا
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تراجع عن تهديداته بتنفيذ الضربات على مراكز الطاقة الإيرانية بعد أن علم أن الرد... 23.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت هذه الوسائل: "لا يوجد أي اتصال مباشر مع ترامب أو عن طريق الوساطة، ترامب تراجع بعد أن علم أن الرد الإيراني سيشمل جميع محطات الطاقة غربي آسيا".وكان هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بضرب البنية التحتية النفطية في جزيرة "خرج" الإيرانية، "إذا تمت إعاقة حرية الملاحة في مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية "دمرت كل هدف عسكري في الجزيرة"، على حد قوله.وأضاف: "اخترت عدم تدمير البنية التحتية النفطية في الجزيرة. ومع ذلك، إذا قامت إيران، أو أي طرف آخر، بأي عمل يعرقل المرور الحر والآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فسأعيد النظر فورًا في هذا القرار".
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تراجع عن تهديداته بتنفيذ الضربات على مراكز الطاقة الإيرانية بعد أن علم أن الرد الإيراني سيشمل جميع محطات الطاقة غربي آسيا.
وقالت هذه الوسائل: "لا يوجد أي اتصال مباشر مع ترامب أو عن طريق الوساطة، ترامب تراجع بعد أن علم أن الرد الإيراني سيشمل جميع محطات الطاقة غربي آسيا".
وأضافت: "ترامب تراجع بعد أن أصبحت التهديدات العسكرية الإيرانية ذات مصداقية".
وكان هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بضرب البنية التحتية النفطية في جزيرة "خرج" الإيرانية، "إذا تمت إعاقة حرية الملاحة في مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية "دمرت كل هدف عسكري في الجزيرة"، على حد قوله.
وقال ترامب في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "قبل لحظات، وبناءً على توجيهاتي، نفذت القيادة المركزية للولايات المتحدة إحدى أقوى غارات القصف في تاريخ الشرق الأوسط، ودمرت بالكامل كل الأهداف العسكرية في جوهرة التاج الإيرانية، جزيرة "خرج". أسلحتنا هي الأقوى والأكثر تطورًا التي عرفها العالم على الإطلاق".
وأضاف: "اخترت عدم تدمير البنية التحتية النفطية في الجزيرة. ومع ذلك، إذا قامت إيران، أو أي طرف آخر، بأي عمل يعرقل المرور الحر والآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فسأعيد النظر فورًا في هذا القرار".