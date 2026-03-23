بوتين: ندرك جيدا مدى تأثير التوتر في العالم على أسعار الطاقة وسلع عديدة أخرى
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأن التوتر في العالم وما يصاحبه من تقلبات في أسعار الطاقة ينطبق على سلع عدة. 23.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال بوتين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "أشير هنا إلى التوتر العام في العالم وما يصاحبه من تقلبات في أسواق الطاقة، وينطبق الأمر نفسه على العديد من السلع الأخرى. نحن ندرك ذلك تمامًا، فسلسلة الطاقة تشمل العديد من السلع ومجموعات السلع".وتابع: "أولًا وقبل كل شيء، أود أن أشير إلى انخفاض طفيف في المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية، في الواقع، هذا ليس بجديد علينا، والإحصاءات تؤكّد ذلك".وحول أن نظام الميزانية الروسية يجب أن يكون مستدامًا على المدى الطويل، أوضح: "بالطبع، حالة نظام الميزانية، حيث يعدّ ضمان استدامته على المدى الطويل أمرًا بالغ الأهمية".وفيما يتعلق بأن هيكل اقتصادي كلي متوازن في روسيا شرط أساسي للنمو الاقتصادي، قال بوتين: "إنّ أحد أهمّ الشروط الأساسية لتحقيق نمو قوي هو وجود هيكل اقتصادي كلي متوازن، والمراقبة والإدارة المستمرة للمعايير الرئيسية، مثل نمو المعروض النقدي، وديناميكيات الإقراض، وبالطبع، حالة النظام المالي، حيث تعد الاستدامة الطويلة الأجل أمرا بالغ الأهمية".
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأن التوتر في العالم وما يصاحبه من تقلبات في أسعار الطاقة ينطبق على سلع عدة.
وقال بوتين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "أشير هنا إلى التوتر العام في العالم وما يصاحبه من تقلبات في أسواق الطاقة، وينطبق الأمر نفسه على العديد من السلع الأخرى. نحن ندرك ذلك تمامًا، فسلسلة الطاقة تشمل العديد من السلع ومجموعات السلع".
وأضاف: "بالطبع، من المهم، من أجل سياسة اقتصادية كلية فعّالة، مراعاة جميع العوامل المهمة والاستجابة بشكل استباقي للمخاطر الخارجية، وهذه المخاطر تتجلى الآن بشكل حاد في الأسواق العالمية وفي منظومة العلاقات الاقتصادية الدولية".
وتابع: "أولًا وقبل كل شيء، أود أن أشير إلى انخفاض طفيف في المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية، في الواقع، هذا ليس بجديد علينا، والإحصاءات تؤكّد ذلك".
وحول أن نظام الميزانية الروسية يجب أن يكون مستدامًا على المدى الطويل، أوضح: "بالطبع، حالة نظام الميزانية، حيث يعدّ ضمان استدامته على المدى الطويل أمرًا بالغ الأهمية".
وأردف: "يجب أن نعود إلى مسار النمو الاقتصادي المستدام، مع ضرورة خفض التضخم".
وفيما يتعلق بأن هيكل اقتصادي كلي متوازن في روسيا شرط أساسي للنمو الاقتصادي، قال بوتين: "إنّ أحد أهمّ الشروط الأساسية لتحقيق نمو قوي هو وجود هيكل اقتصادي كلي متوازن، والمراقبة والإدارة المستمرة للمعايير الرئيسية، مثل نمو المعروض النقدي، وديناميكيات الإقراض، وبالطبع، حالة النظام المالي، حيث تعد الاستدامة الطويلة الأجل أمرا بالغ الأهمية".
