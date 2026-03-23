بوتين يهنئ كيم جونغ أون على إعادة انتخابه رئيساً لشؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
وقال بوتين في بيان نشر على موقع الكرملين الإلكتروني: "عزيزي الرفيق كيم جونغ أون، أرجو أن تتقبل خالص تهانيّ بمناسبة إعادة انتخابك رئيسًا لشؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تقدر روسيا عاليًا مساهمتك الشخصية في تعزيز العلاقات الودية والتحالفية بين بلدينا".وأضاف الرئيس الروسي أن قرار نواب مجلس الشعب الأعلى يُظهر تأييداً شعبياً بالإجماع لسياسة الزعيم الكوري الشمالي الرامية إلى معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وحماية سيادتها ومصالحها المشروعة على الساحة الدولية.وكانت أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بأنه تمت إعادة انتخاب زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون رئيسًا لشؤون الدولة في البلاد.وقالت الوكالة: "أعادت الجمعية الشعبية العليا لكوريا الديمقراطية الشعبية، خلال جلستها الأولى التي تعد أول نشاط للدورة الخامسة عشرة في تنفيذ سياسة الدولة، انتخاب الرفيق كيم جونغ أون رئيسًا لشؤون الدولة في كوريا الديمقراطية الشعبية".
07:36 GMT 23.03.2026 (تم التحديث: 07:37 GMT 23.03.2026)
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ.
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، بإعادة انتخابه، مشيرًا إلى أن روسيا تقدر عاليًا مساهمة الزعيم الكوري الشمالي الشخصية في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال بوتين في بيان نشر على موقع الكرملين الإلكتروني: "عزيزي الرفيق كيم جونغ أون، أرجو أن تتقبل خالص تهانيّ بمناسبة إعادة انتخابك رئيسًا لشؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تقدر روسيا عاليًا مساهمتك الشخصية في تعزيز العلاقات الودية والتحالفية بين بلدينا".

وأشار إلى أن العمل المشترك الوثيق لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغ يانغ سيستمر، وأكد الرئيس الروسي أن هذا يصب في المصلحة الأساسية للشعبين.

وأضاف الرئيس الروسي أن قرار نواب مجلس الشعب الأعلى يُظهر تأييداً شعبياً بالإجماع لسياسة الزعيم الكوري الشمالي الرامية إلى معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وحماية سيادتها ومصالحها المشروعة على الساحة الدولية.
واختتم قائلًا: "أتمنى لكم دوام التوفيق في عملكم الحكومي المسؤول، وأن تنعموا بالصحة والعافية".
وكانت أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بأنه تمت إعادة انتخاب زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون رئيسًا لشؤون الدولة في البلاد.
وقالت الوكالة: "أعادت الجمعية الشعبية العليا لكوريا الديمقراطية الشعبية، خلال جلستها الأولى التي تعد أول نشاط للدورة الخامسة عشرة في تنفيذ سياسة الدولة، انتخاب الرفيق كيم جونغ أون رئيسًا لشؤون الدولة في كوريا الديمقراطية الشعبية".
