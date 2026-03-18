إعلام: كوريا الجنوبية تنظر في إمكانية استيراد النفط الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260318/إعلام-كوريا-الجنوبية-تنظر-في-إمكانية-استيراد-النفط-الروسي-1111627840.html
إعلام: كوريا الجنوبية تنظر في إمكانية استيراد النفط الروسي
إعلام: كوريا الجنوبية تنظر في إمكانية استيراد النفط الروسي
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة "هانغوك كيونتشجاي" الكورية، اليوم الأربعاء، بأن حكومة كوريا الجنوبية وشركات تكرير النفط تنظر إلى إمكانية استيراد النفط الروسي، في ظل تهديدات نقص... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T14:53+0000
2026-03-18T14:53+0000
كوريا الجنوبية
كوريا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111516251_0:0:1344:756_1920x0_80_0_0_f7bc06b7bd3dfef186ec5c754b62edde.jpg
ونقلا عن الصحيفة، فإن السلطات الكورية والشركات الكبرى لتكرير النفط تناقش هذه الإجراءات، إذ أنه من المخطط أن تصل ناقلة النفط الأخيرة، التي خرجت من مضيق هرمز، في الأسبوع المقبل، ومن الضروري توفير مصادر الإمدادات الجديدة.وأصبحت هذه المناقشة ممكنة بعد رفع القيود المفروضة على شراء النفط الروسي، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وتحاول الولايات المتحدة خفض أسعار النفط، التي ارتفعت بسبب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ولذلك رفعت واشنطن القيود المفروضة على شراء النفط الروسي من قبل الهند، التي تم تحميله على الناقلات قبل يوم 5 من مارس، ومن ثم تم رفع كل الحظرعن النفط والمنتجات البترولية الروسية، التي تم تحميلها اعتبارا من يوم 12 مارس. وأعلنت الصحيفة عن أن القرار بشأن النظر إلى ما تسمى "خارطة النفط الروسي"، تشير إلى جدية الوضع حول الإمدادات. ووفقا لتقديرات مختلفة، فقد تحتاج شركات تكرير النفط إلى تقليص إمدادات التصدير بنحو 80%، لتغطية الطلب. وفي هذه الحالة، قد تضطر الشركات الكورية إلى إعلان الطوارئ لشركائها الأجانب.وفي وقت سابق، أفادت حكومة كوريا الجنوبية، بأنها توصلت إلى اتفاق مع الإمارات العربية المتحدة بشأن إمدادات أولية إضافية، وحجمها 18 مليون برميل من النفط.أكبر اضطراب في التاريخ... كيف تؤثر عرقلة الملاحة في مضيق هرمز على الإنتاج العالمي للنفط؟خبير نفطي: الأوروبيون في أزمة طاقة قاسية ولا ملجأ لهم إلا باستيراد النفط الروسي
https://sarabic.ae/20260317/الحروب-والعقوبات-كيف-تؤثر-الأزمات-العالمية-على-أسعار-النفط-1111582732.html
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111516251_238:0:1326:816_1920x0_80_0_0_f105c2168b269c082cda51332223cf98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية, كوريا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية, كوريا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: كوريا الجنوبية تنظر في إمكانية استيراد النفط الروسي

14:53 GMT 18.03.2026
© AP Photo / Martin Meissnerمضخات نفط
مضخات نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
© AP Photo / Martin Meissner
تابعنا عبر
أفادت صحيفة "هانغوك كيونتشجاي" الكورية، اليوم الأربعاء، بأن حكومة كوريا الجنوبية وشركات تكرير النفط تنظر إلى إمكانية استيراد النفط الروسي، في ظل تهديدات نقص الإمدادات.
ونقلا عن الصحيفة، فإن السلطات الكورية والشركات الكبرى لتكرير النفط تناقش هذه الإجراءات، إذ أنه من المخطط أن تصل ناقلة النفط الأخيرة، التي خرجت من مضيق هرمز، في الأسبوع المقبل، ومن الضروري توفير مصادر الإمدادات الجديدة.

وكما أشارات "هانغوك جيونتشجاي" إلى أن مدراء الشركات الكبرى لتكرير النفط، "إس كيه إنرغي"، "جي إس كالتكس"، "إس أويل" و "إتش دي هيونداي أويل بنك"، أجرت اجتماعات مع مسؤولي وزارة التجارة والصناعة والطاقة، ابتداء من يوم 13 مارس/ آذار الجاري، حيث ناقشت إمكانية شراء النفط من روسيا الاتحادية.

وأصبحت هذه المناقشة ممكنة بعد رفع القيود المفروضة على شراء النفط الروسي، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وتحاول الولايات المتحدة خفض أسعار النفط، التي ارتفعت بسبب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ولذلك رفعت واشنطن القيود المفروضة على شراء النفط الروسي من قبل الهند، التي تم تحميله على الناقلات قبل يوم 5 من مارس، ومن ثم تم رفع كل الحظرعن النفط والمنتجات البترولية الروسية، التي تم تحميلها اعتبارا من يوم 12 مارس.
وحدة ضخ النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
الحروب والعقوبات... كيف تؤثر الأزمات العالمية على أسعار النفط
أمس, 12:31 GMT
وأعلنت الصحيفة عن أن القرار بشأن النظر إلى ما تسمى "خارطة النفط الروسي"، تشير إلى جدية الوضع حول الإمدادات. ووفقا لتقديرات مختلفة، فقد تحتاج شركات تكرير النفط إلى تقليص إمدادات التصدير بنحو 80%، لتغطية الطلب. وفي هذه الحالة، قد تضطر الشركات الكورية إلى إعلان الطوارئ لشركائها الأجانب.
وفي وقت سابق، أفادت حكومة كوريا الجنوبية، بأنها توصلت إلى اتفاق مع الإمارات العربية المتحدة بشأن إمدادات أولية إضافية، وحجمها 18 مليون برميل من النفط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала