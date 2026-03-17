أكبر اضطراب في التاريخ... كيف تؤثر عرقلة الملاحة في مضيق هرمز على الإنتاج العالمي للنفط؟

يشهد سوق الطاقة العالمي اضطرابات غير مسبوقة، في أعقاب الضربات الأمريكية – الإسرائيلية على إيران، وما تبعها من تعطّل في الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات... 17.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-17T08:14+0000

وبحسب تقديرات حديثة، انخفضت حركة شحن النفط عبر المضيق من نحو 20 مليون برميل يوميًا قبل الأزمة إلى مستويات محدودة للغاية، ما أجبر دول الخليج على خفض الإنتاج نتيجة امتلاء مرافق التخزين وتعطل مسارات التصدير.وفي هذا السياق، أفاد تقرير لشركة ريستاد إنرجي بأن إنتاج النفط والغاز في المنطقة تراجع بنحو 12 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا خلال أسبوع واحد فقط من التصعيد، بينها 7 ملايين برميل من النفط الخام، أي ما يعادل نحو 7% من الطلب العالمي، حسبما ذكرته منصة "الطاقة".كما حذر التقرير من سيناريو أسوأ قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج الشرق الأوسط بنسبة تصل إلى 70%، ليهبط إلى نحو 6 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بـ21 مليونًا قبل الأزمة (باستثناء إيران)، وهو ما قد يفاقم أزمة الإمدادات العالمية.وفي ظل هذه التطورات، يبرز الخام العربي الثقيل والمتوسط كأحد أكبر التحديات، إذ تعتمد عليه المصافي الآسيوية بشكل أساسي، في وقت تتراجع فيه الإمدادات ويصعب تعويضها من أسواق أخرى.روسيا تعيد التوازن الطاقي إلى العالمفي المقابل، قد تستفيد روسيا جزئيًا من هذه الأزمة عبر زيادة إنتاجها لتعويض جزء من النقص، رغم محدودية قدرتها على سد الفجوة بالكامل، في وقت ارتفع فيه سعر النفط الروسي إلى نحو 90 دولارًا للبرميل مقارنة بنحو 50 دولارًا قبل الأزمة.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أسعار النفط العالمية ارتفعت بأكثر من 30% خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرًا إلى أن أسعار الغاز تشهد ارتفاعًا بوتيرة أسرع، مع تأكيد موسكو استمرارها في تزويد شركائها بالطاقة.وأوضح أن روسيا تعمل على زيادة إمدادات النفط والغاز لشركائها الموثوق بهم في عدة مناطق من العالم، قائلا: "أود أن أؤكد أن روسيا كانت دائمًا موردا موثوقا لموارد الطاقة، وسنواصل بلا شك توريد النفط والغاز إلى الدول التي تُعد شركاء موثوقين بالنسبة لنا.دميترييف: تجاوز أزمة الطاقة العالمية مستحيل دون روسيا

https://sarabic.ae/20260316/خبير-نفطي-الأوروبيون-في-أزمة-طاقة-قاسية-ولا-ملجأ-لهم-إلا-باستيراد-النفط-الروسي-1111561333.html

