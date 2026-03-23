بيرول: أزمة الشرق الأوسط أسوأ من أزمتي النفط في السبعينيات مجتمعتين
بيرول: أزمة الشرق الأوسط أسوأ من أزمتي النفط في السبعينيات مجتمعتين
سبوتنيك عربي
صرح مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، بأن أزمة الشرق الأوسط تعد أسوأ من أزمتي النفط في السبعينيات، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل للمشاكل الحالية هو إعادة فتح مضيق هرمز. 23.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال بيرول في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية: "الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط أسوأ من أزمتي النفط في السبعينيات مجتمعتين"، لافتًا إلى أنه "يجري حاليا التشاور مع حكومات في أنحاء العالم، وإذا لزم الأمر، فسيتم سحب المزيد من احتياطيات النفط".وأضاف أن "الوضع في الشرق الأوسط خطير، والحل الأمثل يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
صرح مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، بأن أزمة الشرق الأوسط تعد أسوأ من أزمتي النفط في السبعينيات، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل للمشاكل الحالية هو إعادة فتح مضيق هرمز.
وقال بيرول في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية: "الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط أسوأ من أزمتي النفط في السبعينيات مجتمعتين"، لافتًا إلى أنه "يجري حاليا التشاور مع حكومات في أنحاء العالم، وإذا لزم الأمر، فسيتم سحب المزيد من احتياطيات النفط".
وأضاف أن "الوضع في الشرق الأوسط خطير، والحل الأمثل يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز".
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2026
الحرس الثوري: تنفيذ الموجة الـ 75 من عملية "الوعد الصادق 4" ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية
أمس, 23:49 GMT
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
