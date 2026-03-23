بيرول: أزمة الشرق الأوسط أسوأ من أزمتي النفط في السبعينيات مجتمعتين
صرح مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، بأن أزمة الشرق الأوسط تعد أسوأ من أزمتي النفط في السبعينيات، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل للمشاكل الحالية هو إعادة فتح مضيق هرمز.
2026-03-23T02:50+0000
وقال بيرول في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية: "الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط أسوأ من أزمتي النفط في السبعينيات مجتمعتين"، لافتًا إلى أنه "يجري حاليا التشاور مع حكومات في أنحاء العالم، وإذا لزم الأمر، فسيتم سحب المزيد من احتياطيات النفط".وأضاف أن "الوضع في الشرق الأوسط خطير، والحل الأمثل يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
