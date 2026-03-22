الحرس الثوري: تنفيذ الموجة الـ 75 من عملية "الوعد الصادق 4" ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، تنفيذ الموجة الـ75 من عملية "الوعد الصادق 4" ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية وقاعدة الأمير سلطان الجوية في محافظة الخرج... 22.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال الحرس الثوري في بيان له: "نُفذت الموجة الخامسة والسبعون من عملية "الوعد الصادق 4" ضد أهداف صهيونية وأمريكية".وأضاف: "تم استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج، التي تُعد من المواقع الرئيسية لتمركز وتنفيذ العمليات الجوية للقوات الأمريكية المعتدية ضد إيران، باستخدام صواريخ بالستية".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260322/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ22-من-الحرب-على-إيران-صواريخ-إيران-تطرق-أبواب-ديمونا-فيديو-وصور-1111775758.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

