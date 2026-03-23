رئيس الوزراء العراقي: الشرق الأوسط يواجه خطر توسع النزاعات إقليميا

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:31 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:42 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
15:00 GMT
21 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:21 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
15:50 GMT
11 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:50 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تدرس إنهاء عملياتها ضد إيران.. القوات الإيرانية تستهدف ديمونا وعراد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
15:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:00 GMT
32 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
17:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
17:41 GMT
19 د
بلا قيود
"خطوط حمراء ومنشآت نووية".. خبراء يحللون الوساطة وسيناريوهات التصعيد في الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ماذا تريد إسرائيل أن تحقق من عمليتها العسكرية في الجنوب اللبناني؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس الوزراء العراقي: الشرق الأوسط يواجه خطر توسع النزاعات إقليميا
رئيس الوزراء العراقي: الشرق الأوسط يواجه خطر توسع النزاعات إقليميا
جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إدانة القصف الأمريكي على قوات "الحشد الشعبي"، محذرا من تداعيات التصعيد في المنطقة نظرا لتشابك المصالح الدولية... 23.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال السوداني، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن "الشرق الأوسط يمر بمرحلة شديدة الخطورة حيث تتزايد احتمالات توسّع النزاعات إلى حرب إقليمية أوسع، وإسرائيل تشعل الحروب وتسبب المآسي وتتجاوز القانون الدولي".وأضاف أن "العراق يتابع، بقلق بالغ، التصعيد الجاري وهو يقع في قلب منطقة تتشابك فيها المصالح الدولية والإقليمية"، لافتا إلى أن "القضية الفلسطينية تبقى العامل الجوهري في حالة عدم الاستقرار وتجاهلها أو تأجيل حلّها يؤدي دائماً إلى انفجارات متكررة للعنف".وتابع أن "إيران تطرح نفسها كمدافع عن الفلسطينيين وهو ما يضعها في مواجهة مباشرة مع أطراف أخرى في المنطقة ويسهم في رفع مستوى التصعيد".وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "الحكومة العراقية تعمل على تعزيز الاستقرار الداخلي وفي الوقت نفسه تؤدي دورًا دبلوماسيًا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، ولدينا علاقات جيدة مع إيران والولايات المتحدة وهذا ما يجعلنا قادرين على لعب دور الوسيط".وشدد السوداني بالقول: "لا نؤمن بالحلول العسكرية وأي تدخل مسلح لحل موضوع مضيق هرمز سيؤدي إلى رد فعل إيراني ولن نساعد على استئناف الملاحة فيه"، لافتًا إلى أن "قواتنا الأمنية تعمل للسيطرة على أي عنف غير قانوني وقد نجحنا في منع عدد كبير من الهجمات".وتواصل كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
رئيس الوزراء العراقي: الشرق الأوسط يواجه خطر توسع النزاعات إقليميا

15:52 GMT 23.03.2026
جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إدانة القصف الأمريكي على قوات "الحشد الشعبي"، محذرا من تداعيات التصعيد في المنطقة نظرا لتشابك المصالح الدولية فيها.
وقال السوداني، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن "الشرق الأوسط يمر بمرحلة شديدة الخطورة حيث تتزايد احتمالات توسّع النزاعات إلى حرب إقليمية أوسع، وإسرائيل تشعل الحروب وتسبب المآسي وتتجاوز القانون الدولي".
وأضاف أن "العراق يتابع، بقلق بالغ، التصعيد الجاري وهو يقع في قلب منطقة تتشابك فيها المصالح الدولية والإقليمية"، لافتا إلى أن "القضية الفلسطينية تبقى العامل الجوهري في حالة عدم الاستقرار وتجاهلها أو تأجيل حلّها يؤدي دائماً إلى انفجارات متكررة للعنف".
وتابع أن "إيران تطرح نفسها كمدافع عن الفلسطينيين وهو ما يضعها في مواجهة مباشرة مع أطراف أخرى في المنطقة ويسهم في رفع مستوى التصعيد".
وأشار إلى أن "استمرار التصعيد قد يؤدي إلى استهداف منشآت الطاقة سواء النفطية أو الغازية وهو ما ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، والعراق يسعى إلى تجنب الانجرار إلى أي صراع ولن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين القوى المختلفة".
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "الحكومة العراقية تعمل على تعزيز الاستقرار الداخلي وفي الوقت نفسه تؤدي دورًا دبلوماسيًا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، ولدينا علاقات جيدة مع إيران والولايات المتحدة وهذا ما يجعلنا قادرين على لعب دور الوسيط".
وشدد السوداني بالقول: "لا نؤمن بالحلول العسكرية وأي تدخل مسلح لحل موضوع مضيق هرمز سيؤدي إلى رد فعل إيراني ولن نساعد على استئناف الملاحة فيه"، لافتًا إلى أن "قواتنا الأمنية تعمل للسيطرة على أي عنف غير قانوني وقد نجحنا في منع عدد كبير من الهجمات".
وتواصل كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
