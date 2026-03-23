رئيس الوزراء العراقي: الشرق الأوسط يواجه خطر توسع النزاعات إقليميا

رئيس الوزراء العراقي: الشرق الأوسط يواجه خطر توسع النزاعات إقليميا

سبوتنيك عربي

جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إدانة القصف الأمريكي على قوات "الحشد الشعبي"، محذرا من تداعيات التصعيد في المنطقة نظرا لتشابك المصالح الدولية...

2026-03-23T15:52+0000

2026-03-23T15:52+0000

2026-03-23T15:52+0000

وقال السوداني، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن "الشرق الأوسط يمر بمرحلة شديدة الخطورة حيث تتزايد احتمالات توسّع النزاعات إلى حرب إقليمية أوسع، وإسرائيل تشعل الحروب وتسبب المآسي وتتجاوز القانون الدولي".وأضاف أن "العراق يتابع، بقلق بالغ، التصعيد الجاري وهو يقع في قلب منطقة تتشابك فيها المصالح الدولية والإقليمية"، لافتا إلى أن "القضية الفلسطينية تبقى العامل الجوهري في حالة عدم الاستقرار وتجاهلها أو تأجيل حلّها يؤدي دائماً إلى انفجارات متكررة للعنف".وتابع أن "إيران تطرح نفسها كمدافع عن الفلسطينيين وهو ما يضعها في مواجهة مباشرة مع أطراف أخرى في المنطقة ويسهم في رفع مستوى التصعيد".وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "الحكومة العراقية تعمل على تعزيز الاستقرار الداخلي وفي الوقت نفسه تؤدي دورًا دبلوماسيًا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، ولدينا علاقات جيدة مع إيران والولايات المتحدة وهذا ما يجعلنا قادرين على لعب دور الوسيط".وشدد السوداني بالقول: "لا نؤمن بالحلول العسكرية وأي تدخل مسلح لحل موضوع مضيق هرمز سيؤدي إلى رد فعل إيراني ولن نساعد على استئناف الملاحة فيه"، لافتًا إلى أن "قواتنا الأمنية تعمل للسيطرة على أي عنف غير قانوني وقد نجحنا في منع عدد كبير من الهجمات".وتواصل كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260323/ترامب-الولايات-المتحدة-ستتسلم-اليورانيوم-المخصب-من-إيران-في-حال-التوصل-إلى-اتفاق-مع-طهران-1111833490.html

https://sarabic.ae/20260323/مصر-تواصل-جهودها-لخفض-التصعيد-في-المنطقة-وتدعو-للاستفادة-من-مبادرة-ترامب-1111832653.html

