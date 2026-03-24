انفجار مصفاة نفط في ولاية تكساس الأمريكية... فيديو
شهدت مصفاة نفط قرب سواحل ولاية تكساس، يوم الاثنين، انفجارا كبيرا أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان، ما دفع السلطات إلى مطالبة السكان القريبين بالبقاء داخل... 24.03.2026, سبوتنيك عربي
انفجار مصفاة نفط في ولاية تكساس الأمريكية... فيديو
شهدت مصفاة نفط قرب سواحل ولاية تكساس، يوم الاثنين، انفجارا كبيرا أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان، ما دفع السلطات إلى مطالبة السكان القريبين بالبقاء داخل منازلهم، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون.
وأوضحت عمدة المدينة شارلوت موسيس أن الانفجار وقع داخل مصفاة تابعة لشركة فاليرو
للطاقة في مدينة بورت آرثر، التي تبعد نحو 145 كيلومترًا شرق هيوستن، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات.
ودعت موسيس سكان بعض مناطق الجهة الغربية من المدينة إلى التزام منازلهم، مشيرةً إلى أن فرق الإطفاء هرعت إلى موقع الحادث وتعمل على السيطرة على الحريق.
وأضافت: "وقع انفجار بالفعل، لكن الوضع تحت السيطرة والجميع بخير، وتُبذل الجهود لإخماد النيران في أسرع وقت".
ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة
تقلبات وارتفاعًا في أسعار الوقود، وسط مخاوف تتعلق بإمدادات النفط عالميًا على خلفية التوترات المرتبطة بالحرب في إيران.
وبحسب بيانات الشركة، يعمل في المصفاة نحو 770 موظفًا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية قرابة 435 ألف برميل يوميًا، حيث تُعالج النفط الخام الثقيل عالي الكبريت لإنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات.