عربي
مجتبى خامنئي: أفشلنا مساعي تقسيم البلاد ويجب الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز
الوكالة الدولية للطاقة: الأسواق العالمية للطاقة تشهد أزمة حادة وكبيرة
الوكالة الدولية للطاقة: الأسواق العالمية للطاقة تشهد أزمة حادة وكبيرة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، اليوم الخميس، أن الأسواق العالمية للطاقة تشهد أزمة حادة كبيرة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الوضع في...
ولفت بيرول إلى أن القرار، الذي اتخذه أعضاء الوكالة الدولية للطاقة، بشأن استخدام 400 مليون برميل نفط من الاحتياطيات الطارئة، يسعى إلى تحسين وضع الإمدادات.ويجري الحديث حول استخدام أكبر احتياط للنفط طوال مدة وجود الوكالة، وهو السادس في تاريخ الوكالة المؤسسة في سنة 1974.وتم اتخاذ القرارات المشابهة في سنة 1991, 2005, 2011 ومرتين في سنة 2022.وجدير بالذكرى أن الاحتياطيات الطارئة ستكون متاحة لأسواق الطاقة خلال الفترة المناسبة لكل دولة مشاركة، وتَرافق بالإجراءات الإضافية من قبل بعض الدول.ولدى دول أعضاء الوكالة الدولية للطاقة أكثر من 1,2 مليار برميل من الاحتياطيات الطارئة و600 مليون برميل من الاحتياطيات الصناعية الموجودة في الملكية الحكومية.موسكو: كارثة بيئية وإشعاعية تهدد الشرق الأوسط على خلفية الصراع حول إيرانوزارة النفط العراقية تعرب عن قلقها إزاء حوادث ناقلات النفط في الخليج
أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، اليوم الخميس، أن الأسواق العالمية للطاقة تشهد أزمة حادة كبيرة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الوضع في مضيق هرمز تسبب بانقطاع إمدادات النفط والغاز.
ولفت بيرول إلى أن القرار، الذي اتخذه أعضاء الوكالة الدولية للطاقة، بشأن استخدام 400 مليون برميل نفط من الاحتياطيات الطارئة، يسعى إلى تحسين وضع الإمدادات.
ويجري الحديث حول استخدام أكبر احتياط للنفط طوال مدة وجود الوكالة، وهو السادس في تاريخ الوكالة المؤسسة في سنة 1974.
وتم اتخاذ القرارات المشابهة في سنة 1991, 2005, 2011 ومرتين في سنة 2022.
وجدير بالذكرى أن الاحتياطيات الطارئة ستكون متاحة لأسواق الطاقة خلال الفترة المناسبة لكل دولة مشاركة، وتَرافق بالإجراءات الإضافية من قبل بعض الدول.
ولدى دول أعضاء الوكالة الدولية للطاقة أكثر من 1,2 مليار برميل من الاحتياطيات الطارئة و600 مليون برميل من الاحتياطيات الصناعية الموجودة في الملكية الحكومية.
انتهاء المرحلة الأولى من مناورات السيطرة الذكية على مضيق هرمز التي نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية شمالي الخليج
10:16 GMT
موسكو: كارثة بيئية وإشعاعية تهدد الشرق الأوسط على خلفية الصراع حول إيران
وزارة النفط العراقية تعرب عن قلقها إزاء حوادث ناقلات النفط في الخليج
