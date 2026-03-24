https://sarabic.ae/20260324/لافروف-العملية-العسكرية-الأمريكية-الإسرائيلية-على-إيران-قاسية-وستؤثر-على-التجارة-والأمن-العالميين-1111861855.html
لافروف: العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران قاسية وستؤثر على التجارة والأمن العالميين
سبوتنيك عربي
2026-03-24T09:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار الخليج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106479018_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d742d7892f8c1b71f65fc1bdebd531c5.jpg
وقال لافروف، في كلمة خلال اجتماع مجلس أمناء صندوق ألكسندر غورتشاكوف للدبلوماسية العامة: "منذ أواخر شباط/ فبراير، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل عدواناً عسكرياً عنيفاً على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذا الوضع يهدد بزعزعة استقرار ليس فقط منطقة الخليج، وهو ما حدث بالفعل، وليس فقط الشرق الأوسط بأكمله، وهو ما يحدث حالياً، بل أيضاً التجارة العالمية، وأمن الطاقة والنقل الدولي والاتصالات التجارية".وأضاف: "نحن مقتنعون بأن هذا المسار، مسار المفاوضات، مسار التوحيد والاتفاق على توازن المصالح، يصب في مصلحة هذه المنطقة بأكملها من العالم (الشرق الأوسط)، وهي منطقة حيوية في العالم، وليس محاولة لإجبار أي دولة، وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على اتباع إملاءات من الخارج".وأكد لافروف على استعداد موسكو لعب دور الوساطة بين طهران والغرب، قائلا: "نحن مستعدون أيضاً للمشاركة في جهود الوساطة، نحن نناقش حالياً كل هذه القضايا، وبالطبع ننقل تقييماتنا ووجهات نظرنا المتطورة إلى كل من الإيرانيين ودول مجلس التعاون الخليجي".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106479018_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_f71069a6de972cd7fbce603e1cd570cd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار الخليج
09:23 GMT 24.03.2026 (تم التحديث: 09:59 GMT 24.03.2026)
حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، من عواقب قاسية للعملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تمس التجارة والأمن العالميين، مشيرًا إلى أن الأقلية الغربية تحاول الحفاظ على ما تبقى من هيمنتها في الشرق الأوسط.
وقال لافروف، في كلمة خلال اجتماع مجلس أمناء صندوق ألكسندر غورتشاكوف للدبلوماسية العامة: "منذ أواخر شباط/ فبراير، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل عدواناً عسكرياً عنيفاً على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذا الوضع يهدد بزعزعة استقرار ليس فقط منطقة الخليج، وهو ما حدث بالفعل، وليس فقط الشرق الأوسط بأكمله، وهو ما يحدث حالياً، بل أيضاً التجارة العالمية، وأمن الطاقة والنقل الدولي والاتصالات التجارية".
وأردف: "يواصل الغرب كأقلية في العالم، أو بالأحرى، نخب الدول الغربية، استثمار ما تبقى لديها من رأس مال سياسي واقتصادي في المواجهة مع بلدنا، مستخدمةً البنية التحتية العسكرية والموارد البشرية لنظام كييف، النازي الجديد، لهذا الغرض.
وأضاف: "نحن مقتنعون بأن هذا المسار، مسار المفاوضات، مسار التوحيد والاتفاق على توازن المصالح، يصب في مصلحة هذه المنطقة بأكملها من العالم (الشرق الأوسط)، وهي منطقة حيوية في العالم، وليس محاولة لإجبار أي دولة، وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على اتباع إملاءات من الخارج".
وأكد لافروف على استعداد موسكو لعب دور الوساطة بين طهران والغرب، قائلا: "نحن مستعدون أيضاً للمشاركة في جهود الوساطة، نحن نناقش حالياً كل هذه القضايا، وبالطبع ننقل تقييماتنا ووجهات نظرنا المتطورة إلى كل من الإيرانيين ودول مجلس التعاون الخليجي".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري
ووقف الأعمال العدائية.