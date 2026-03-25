البنتاغون يزيد إنتاج أنظمة الدفاع الجوي المضادة للصواريخ
أعلن البنتاغون، اليوم الأربعاء، عن صفقة تهدف لزيادة إنتاج أنظمة الدفاع الجوي المضادة للصواريخ "ثاد". 25.03.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف البنتاغون أنه اتفق مع شركتي "بي أيه إي سيستمز" و"لوكهيد مارتن" حول زيادة إنتاج هذا النوع من الأنظمة، مشيرا إلى أن الإنتاج سيزداد بأربعة أضعاف.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن البنتاغون أعد خططا تفصيلية لنشر محتمل لقوات برية في إيران، لتزويد إدارة ترامب بمجموعة كاملة من السيناريوهات العسكرية في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.وأشارت إلى أن ترامب يدرس حاليا نشر قوات برية في المنطقة، لكن الظروف التي قد يأمر بموجبها بعملية برية ضد إيران لا تزال غير واضحة.
وأضاف البنتاغون أنه اتفق مع شركتي "بي أيه إي سيستمز" و"لوكهيد مارتن" حول زيادة إنتاج هذا النوع من الأنظمة، مشيرا إلى أن الإنتاج سيزداد بأربعة أضعاف.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن البنتاغون أعد خططا تفصيلية لنشر محتمل لقوات برية في إيران، لتزويد إدارة ترامب بمجموعة كاملة من السيناريوهات العسكرية في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وجاء في تلك الوسائل نقلا عن المصادر: "أجرى مسؤولو البنتاغون استعدادات دقيقة لنشر قوات برية أمريكية في إيران، وقدّم كبار القادة العسكريين طلبات محددة تهدف إلى التحضير لهذا السيناريو، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس ترامب الخطوات التالية في الصراع مع إيران".
وأشارت إلى أن ترامب يدرس حاليا نشر قوات برية في المنطقة، لكن الظروف التي قد يأمر بموجبها بعملية برية ضد إيران لا تزال غير واضحة.