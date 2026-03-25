تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
الخارجية الأمريكية: واشنطن تجري مناقشات مع موسكو وبكين حول الاستقرار الاستراتيجي
صرح نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، توماس دي نانو، بأن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع روسيا والصين بشأن الاستقرار الاستراتيجي... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، توماس دي نانو، بأن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع روسيا والصين بشأن الاستقرار الاستراتيجي في إطار "مجموعة الخمس"، وكذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
وقال دي نانو، خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء: "نجري اتصالات مستمرة في إطار مجموعة الخمس. كما نجري بشكل متواصل اتصالات دبلوماسية حساسة، ومن غير المناسب على الأرجح الحديث عنها في جلسة علنية".

صرّح مساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الدولية، دانيال تسيمرمان، يوم الأربعاء الماضي، بأن الولايات المتحدة منفتحة على مواصلة الحوار العسكري مع روسيا، بما في ذلك بشأن انتهاء معاهدة نيو ستارت".

وقال تسيمرمان أمام جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "إن الوزارة منفتحة على الحوار العسكري مع روسيا، بما في ذلك دعم المفاوضات التي تقودها وزارة الخارجية بشأن انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، والحوار العسكري رفيع المستوى الذي أعلن عنه الشهر الماضي".
المحادثات حول أوكرانيا في أبو ظبي، رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني، ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
الخارجية الروسية: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية توقفت
14:46 GMT

وانتهت، في الخامس من فبراير/ شباط الفائت، مدة سريان معاهدة "نيو ستارت" الخاصة بخفض الأسلحة النووية الاستراتيجية بين روسيا وأمريكا، وسط تأكيد موسكو أنها ستواصل الالتزام بالقيود لمدة عام رغم غياب رد رسمي من واشنطن.

وكانت روسيا، بحسب ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكدت في خريف عام 2025، أنها ستواصل لمدة عام الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة. وحتى الآن، لم تتلق موسكو ردا رسميا من واشنطن على مبادرتها، لكنها ستتصرف بشكل متزن ومسؤول.
