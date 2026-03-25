https://sarabic.ae/20260325/الخارجية-الروسية-تطورات-الشرق-الأوسط-تكشف-عجز-الاتحاد-الأوروبي-1111914210.html
الخارجية الروسية: تطورات الشرق الأوسط تكشف عجز الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن التطورات التي تجري في منطقة الشرق الأوسط كشفت عجز الاتحاد الأوروبي عن القيام بدور... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-25T13:23+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_3d3bbd805f85775d577c5b72e62ef93f.jpg
https://sarabic.ae/20260325/أوربان-أوروبا-ستضطر-إلى-العودة-لشراء-الطاقة-من-روسيا-1111912928.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_20fc78b8ac6195580e0bdfad8f592aa5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن التطورات التي تجري في منطقة الشرق الأوسط كشفت عجز الاتحاد الأوروبي عن القيام بدور عالمي.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "استنادًا إلى الأحداث في الشرق الأوسط، بات عجز الاتحاد الأوروبي التام عن القيام بأي دورٍ فعّال في الشؤون الدولية ليس واضحًا فحسب، بل صارخًا".
وصرّحت ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن الوضع الاقتصادي الحالي في الدول الأوروبية أشبه بما وصفته بـ"التدمير الذاتي"، وذلك في ظل النزاع القائم في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت لإذاعة "سبوتنيك"، متحدثةً عن استمرار الاتحاد الأوروبي في رفض موارد الطاقة الروسية: "أريد أن أقول إن هذه العملية... أسميتها "التدمير الذاتي"... أي ليس إجراء آخر، بل التدمير تحديدا، أي إرساء نوع من الأساس لأفعال تؤدي إلى عدم القدرة على أداء وظائف جسدية معينة، بما في ذلك، وربما في المقام الأول، عدم القدرة على كبح جماح الشهوات".