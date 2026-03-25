الخارجية الروسية: موسكو تأمل بأن لا تجرى عملية عسكرية برية أمريكية في إيران
الخارجية الروسية: موسكو تأمل بأن لا تجرى عملية عسكرية برية أمريكية في إيران
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تأمل بأن لا تقدم أمريكا على إجراء عملية برية في إيران. 25.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-25T15:00+0000
2026-03-25T15:00+0000
وقالت زاخاروفا إن موسكو على علم بالتصريحات حول تمهيد الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عملية عسكرية برية على جزيرة خرج الإيرانية.وأضافت أن روسيا تعرب عن أملها في أن تقتصر الولايات المتحدة على التصريحات والتهديدات فقط، وألا تقدم على فعل ذلك.وقالت الدبلوماسية خلال إحاطة صحفية: "لا تضع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولا اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي قيود على كمية المواد النووية، شريطة أن تكون الأنشطة النووية خاضعة لرقابة الوكالة. وبالتالي، فإن هذه الإجراءات لا يمكن أن تكون إلا طوعية من جانب طهران، ولا تمسّ بأي حال من الأحوال بالحقوق المشروعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإيران وحدها هي من يقرر كيفية ممارسة هذا الحق".موسكو حول الهجوم على منشأة "نطنز" النووية الإيرانية: تصرفات غير مسؤولة تثير خطر كارثة حقيقيةالخارجية الروسية: تطورات الشرق الأوسط تكشف عجز الاتحاد الأوروبي
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية: موسكو تأمل بأن لا تجرى عملية عسكرية برية أمريكية في إيران
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تأمل بأن لا تقدم أمريكا على إجراء عملية برية في إيران.
وقالت زاخاروفا إن موسكو على علم بالتصريحات حول تمهيد الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عملية عسكرية برية على جزيرة خرج الإيرانية.
وأضافت أن روسيا تعرب عن أملها في أن تقتصر الولايات المتحدة على التصريحات والتهديدات فقط، وألا تقدم على فعل ذلك.
وفي وقت سابق، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن إيران وحدها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي يجب أن تقرر كيفية التعامل مع موادها النووية.
وقالت الدبلوماسية خلال إحاطة صحفية: "لا تضع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولا اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي قيود على كمية المواد النووية، شريطة أن تكون الأنشطة النووية خاضعة لرقابة الوكالة. وبالتالي، فإن هذه الإجراءات لا يمكن أن تكون إلا طوعية من جانب طهران، ولا تمسّ بأي حال من الأحوال بالحقوق المشروعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإيران وحدها هي من يقرر كيفية ممارسة هذا الحق".