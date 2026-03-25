تونس: تأمين عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية
© Photo / المنظمة الدولية للهجرةتأمين عودة 97 مهاجرا من تونس إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية، 25 مارس/ آذار 2026
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس، اليوم الأربعاء، عن تأمين عودة 97 مهاجرا إلى بلادهم، غينيا وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية والمساعدة على إعادة الإدماج الذي تشرف عليه المنظمة منذ بداية عام 2026.
وجرت هذه الرحلة، بدعم مالي من إيطاليا، وذلك في إطار شراكة دولية تهدف إلى توفير بدائل إنسانية للمهاجرين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، وفقا لبيان للمنظمة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وتمثل هذه الرحلة محطة جديدة ضمن سلسلة من العمليات التي تنفذها المنظمة في تونس، في إطار برنامج العودة الطوعية الذي يوفر للمهاجرين عديد الخدمات مثل استصدار وثائق السفر وضمان العبور الآمن وتقديم الإرشادات لإعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية.