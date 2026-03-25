https://sarabic.ae/20260325/خبير-لـسبوتنيك-الضبابية-في-المنطقة-دفعت-السعودية-لاتخاذ-خطوة-قياسية-في-البحر-الأحمر-1111928172.html
خبير لـ"سبوتنيك": الضبابية في المنطقة دفعت السعودية لاتخاذ خطوة قياسية في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
قال الخبير في الشؤون الدولية والنفط، كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقا، الدكتور محمد سرور الصبان، إن استئجار "الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري"...
2026-03-25T18:01+0000
حصري
السعودية
إيران
إسرائيل
سوق النفط
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111562464_0:65:1248:767_1920x0_80_0_0_6b14f06eb3ea05faffdf473202fcc825.jpg
السعودية
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111562464_70:0:1179:832_1920x0_80_0_0_5b9b30789e0828f640729b9dc2cb35ae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
قال الخبير في الشؤون الدولية والنفط، كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقا، الدكتور محمد سرور الصبان، إن استئجار "الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري" (بحري) الناقلة العملاقة "أورينتال آرك" في ميناء ينبع بالبحر الأحمر بسعر قياسي 463 ألف دولار يوميا ولمدة سنة، يكشف عن مدى الضبابية التي تلف الشرق الأوسط حاليا.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك
"، اليوم الأربعاء، أن "الشرق الأوسط ومضيق هرمز
يعيش حاليا مرحلة ضبابية، حيث لا يظهر في الوقت الراهن أي حلول للوضع الراهن في المنطقة، خاصة بعد التصريحات الإيرانية والتي أكدت فيها أنها لم تجلس ولم تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية وفق ما أعلنته الإدارة الأمريكية".
وتابع الصبان: "وتعتبر طهران أن الخطوة الأمريكية هى محاولة للتهدئة في المنطقة قبل الانفجار الكبير، وهو أسلوب عسكري يستخدم في كثير من الأحيان للتضليل".
وأوضح الخبير، أن المملكة العربية السعودية
اتخذت تلك الخطوة وعبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، تحسبا لمثل هذه المفاجآت وتلك الضبابية التي تحيط بمستقبل الاستقرار في المنطقة.
وأشار الصبان، إلى أن "قيام المملكة باستئجار تلك الناقلة وبهذا السعر اليومي، يعد أعلى معدل إيجار يومي، و بالقطع تم قياس العائد المتوقع من عملية الاستئجار هذه بما يمكن أن تصل إليه معدلات الارتفاع في أسعار النفط خلال الفترة القادمة".
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن إيران
رفضت عرضا أمريكيا لإنهاء النزاع، ووضعت شروطها الخاصة.
وقالت هذه الوسائل: "رفضت إيران العرض الأمريكي
، ووضعت 5 شروط لإنهاء الحرب المفروضة"، مشيرة إلى أن طهران تصر على إنهاء النزاع بشروطها، بما في ذلك تحديد إطار زمني.
وأضافت: "إيران ستنهي الحرب عندما تقرر ذلك، وعندما تلبّى شروطها".
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تحرك أمريكي لإعداد وثيقة شاملة تتضمن 15 بندا، تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران
، عبر وقف مؤقت لإطلاق النار وفتح مسار تفاوضي جديد.
وبحسب مصادر مطلعة، تنص الخطة على هدنة تمتد لشهر كامل، يتم خلالها إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق إطار، على غرار التفاهمات التي شهدتها كل من قطاع غزة ولبنان في فترات سابقة.
وأوضحت المصادر، أن صياغة هذه المبادرة يقودها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعاون مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في إطار مساع لاحتواء التصعيد وفرض تسوية سياسية.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ 28 شباط / فبراير الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلّف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.